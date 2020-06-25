CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли
Суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль в 2019 г. увеличилась на 17% до ₽34,5 млрд. Порог входа вырос на 83% почти до ₽86 млн. В списке главных ИТ-трендов переход на цифровые платформы, использование автономного транспорта и создание цифровых двойников, рост популярности иммерсивных технологий, нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного анализа, транспортной телематики.
Рынок ИТ на транспорте вырос на 17%
CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли. По итогам 2019 г. суммарная выручка его участников составила ₽34,5 млрд, что на 17% больше, чем в 2018 г. 47% этой суммы приходится на топ-5 игроков рынка. В топ-5 вошли «Рамакс Груп» (₽5,3 млрд), «Крок» (₽3,8 млрд), «ЗащитаИнфоТранс» (₽2,6 млрд), АО «ГЛОНАСС» (₽2,55 млрд) и BIA-Technologies (₽1,9 млрд). Порог входа в рейтинг увеличился на 83% почти до ₽86 млн.
Российский рынок ИТ на транспорте ступил на путь консолидации. Одна из причин — выход на него крупных игроков-монополистов, в частности из банковского и ИТ-сектора, таких как Сбербанк и «Яндекс». Главными стимулами для развития в 2019 г. стали стабильный рост пассажиропотока, особенно в авиации, удорожание топлива, борьба за транзитные потоки, увеличение объемов грузоперевозок и стремление всех участников рынка снизить издержки.
В российской транспортной отрасли давно автоматизированы основные производственные и финансовые бизнес-процессы. Трансформация на сегодня заключается больше в обеспечении интеграции систем разных производителей, обеспечении сквозных бизнес-процессов, использовании средств онлайн-мониторинга производственных процессов с точки зрения оперативного контроля от верхнеуровневых показателей до детальных.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2019
|№ 2019
|№ 2018
|Компания
|Город
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2019 г., ₽тыс.
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс.
|Рост выручки 2019/2018
|1
|2
|Рамакс Груп
|Санкт-Петербург
|5 298 074
|3 206 407
|65,2%
|2
|1
|Крок
|Москва
|3 776 298
|3 399 665
|11,1%
|3
|5
|ЗащитаИнфоТранс
|Москва
|2 630 916
|1 987 606
|32,4%
|4
|3
|АО ГЛОНАСС
|Москва
|2 553 970
|2 464 267
|3,6%
|5
|4
|BIA-Technologies
|Санкт-Петербург
|1 882 465
|2 017 288
|-6,7%
Источник: CNews Analytics, 2020
C полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2020».
Главные тренды
Крупные компании переходят на цифровые платформы. Появляются первые кейсы использования автономного транспорта в области складской логистики, на производственных предприятиях и даже на улицах. Важное направление — создание цифровых двойников как транспортных средств, так и более сложных систем, например, железнодорожной сети. Набирают популярность иммерсивные технологии, нейронные сети, искусственный интеллект и машинный анализ. Успешно развивается транспортная телематика. Благодаря цифровизации более простой и доступной даже небольшим компаниям становится логистика. У потребителей появляется возможность не просто ждать доставки заказанного товара, а наблюдать за его движением в режиме онлайн.
Несмотря на негативные события начала 2020 г., развитие цифровых технологий на транспорте продолжится. Волна спроса на решения, связанные с обеспечением безопасности и контролем применения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, а также решения для оптимизации логистики «последней мили», уже пошла на спад. Впереди можно ожидать роста в области ИТ-поддержки бизнес-процессов организаций и в государственных проектах цифровизации логистики и построения умной инфраструктуры.
Подробнее читайте в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2020».