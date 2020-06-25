Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
24 сентября 2020 г. CNews проводит конференцию «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут».
24 сентября 2020 г. CNews проводит конференцию «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут».
Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.
Основные темы мероприятия:
Цифровизация госсектора: новые вызовы
- Как кризис изменил подходы к цифровизации госсектора?
- Импортозамещение в госсекторе: переход на отечественные решения под влиянием финансового кризиса.
- Какие задачи поставил перед ИТ оперативный переход на дистанционную работу?
- Кадры в кризис: изменилась ли ситуация с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов?
- Что мешает цифровизации в регионах?
- Как решается проблема с отсутствием единых стандартов при выборе ИТ-решений в госведомствах?
Ключевые ИТ-проекты в госсекторе
- Как развиваются суперсервисы?
- Цифровой профиль гражданина: что ждет россиян с внедрением этого сервиса?
- Когда госорганы объединятся в едином цифровом пространстве?
- Национальная система управления данными: ход проекта.
ИТ-решения для госсектора
- Электронный документооборот в ведомствах — этапы перехода и планы.
- Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.
- Искусственный интеллект в госсекторе: кейсы.
- Интеллектуальный мониторинг автотранспорта: кейсы.
Задачи ИКТ на ближайшее будущее
- Как обеспечить эффективность работы госслужащих при растущей мобильности?
- Дистанционные сервисы коммуникаций: как выбрать надежное и безопасное решение?
- Импортозамещение в госсекторе: как решать проблемы совместимости ИТ-решений при переходе на отечественные ОС?
- Унифицированные коммуникации в госведомствах: вызовы и перспективы развития.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуктур, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.