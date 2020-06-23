Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники

Правительству России предстоит рассмотреть профильную инициативу, касающуюся приоритета отечественных технологий на госзакупках.

Вопрос Правительству

Как стало известно CNews, Правительству России придется предметно рассмотреть вопрос о приоритете российской микроэлектроники перед зарубежной. В распоряжении редакции оказался документ за подписью Ивана Покровского — исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники — направленный на имя заместителя председателя Правительства России Юрия Борисова; он курирует аспекты развития в нашей стране микроэлектроники.

В разговоре с CNews Иван Покровский подлинность документа подтвердил. В нем он отмечает, что на данный момент принимаемые государством меры поддержки российской промышленности, в том числе меры регулирования госзакупок. весьма важны — «в настоящее время в условиях спада потребительского и инвестиционного спроса».

В ассоциации считают, что эффективность этих мер может быть многократно выше, если крупнейшие государственные заказчики и компании, контролируемые государством, будут на стороне российских производителей. «К сожалению, в настоящее время это не так, — полагают авторы документа. — Большинство заказчиков по-прежнему ориентированы на использование импорта и руководствуется установками на обход регуляторных мер».

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«Предлагаем совместно с другими отраслевыми ассоциациями организовать ежеквартальный мониторинг закупок электронного оборудования, а также конкурсной документации по 44 ФЗ и 223 ФЗ (закупочное законодательство - прим. CNews) на соответствие задачам по импортозамещению и снижению технологической зависимости от зарубежных производителей»

Что предлагается

В заключении письма Иван Покровский обращается к Борисову напрямую. «Просим вас установить персональную ответственность руководителей компаний-заказчиков за сокращение доли импортной продукции в закупках, а также за факты, которые проявляют недобросовестность намерений в технической политике и закупках, — говорит он. — От лица членов крупнейшей отраслевой ассоциации хочу особенно отметить – текущее сокращение объема рынка приведет к значительному перераспределению долей между компаниями и сокращению числа игроков. Именно в это время при поддержке государства российская промышленность может существенно увеличить свою долю на внутреннем рынке и стать драйвером развития экономики. В этот кризис возможна трансформации экономики из сырьевой в индустриальную и информационную. Для этого национальным компаниям-производителям нужна поддержка государства и партнерское отношение заказчиков».

Также Покровский отмечает, что отношение заказчиков к мерам государственного регулирования закупок, в том числе меры регулирования государственных закупок, «особенно важны в настоящее время в условиях спада потребительского и инвестиционного спроса». Эффективность этих мер может быть многократно выше, если крупнейшие государственные заказчики и компании, контролируемые государством, будут на стороне российских производителей, полагает Покровский. К сожалению, в настоящее время это не так, отмечает он.

Покровский полагает, что большинство заказчиков по-прежнему ориентированы на использование импорта и руководствуется установками на обход регуляторных мер. «Просим вас установить персональную ответственность руководителей компаний заказчиков за сокращение доли импортной продукции в закупках, а также за факты, которые проявляют недобросовестность намерений в технической политике и закупках. От лица членов крупнейшей отраслевой ассоциации хочу особенно отметить – текущее сокращение объема рынка приведет к значительному перераспределению долей между компаниями и сокращению числа игроков. Именно в это время при поддержке государства российская промышленность может существенно увеличить свою долю на внутреннем рынке и стать драйвером развития экономики. В этот кризис возможна трансформации экономики из сырьевой в индустриальную и информационную».