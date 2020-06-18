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Власти разрешили Telegram работать в России

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, Текст: Эльяс Касми

В России после более чем двух лет блокировки с мессенджера Telegram были сняты все ограничения. Это решение Роскомнадзор принял по согласованию с Генпрокуратурой России.

Telegram освобожден

Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram на территории России. Как Пишет ведомство на собственном сайте, это было сделано по согласованию с Генпрокуратурой России.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм», – сказано в заявлении Роскомнадзора.

Как сообщал CNews, Telegram, созданный основателем соцсети «В контакте» Павлом Дуровым, был заблокирован на территории России в апреле 2018 г. Этому предшествовало внесение компании Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) летом 2017 г.

Причиной блокировки Telegam стал отказ от предоставления Федеральной службе безопасности России (ФСБ) ключей для дешифровки сообщений, которыми обмениваются пользователи. В течение всего срока блокировки российские пользователи Telegram могли пользоваться им без каких-либо ограничений.

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Вечная блокировка Telegram осталась в прошлом

Материал дополняется.

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