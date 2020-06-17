МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах»

По решению суда процессоры «Байкал» будут исследованы в специализированной лаборатории, которая даст заключение о соответствии их частотных характеристик заявленных производителем параметрам. Выводы экспертов послужат ответом на вопрос, вправе ли МВД требовать от компании «Т-платформы» замены свыше 9 тыс. компьютеров, которые министерство считает не отвечающим требованиям тематических контрактов. Источник CNews полагает, что решение будет принято не в пользу силового ведомства. В то же время, по данным CNews, как минимум 10 лет назад отношения «Т-платформ» и экспертной организации были весьма натянутыми.

«Байкалы» на замену

Как выяснил CNews, продолжающееся с декабря 2019 г. судебное разбирательство между МВД и «Т-платформами» связано с недовольством ведомства рабочими характеристиками приобретенных несколько лет назад 9348 компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1», которое переросло в требование к поставщику заменить технику. Не согласившись с выводами своего заказчика, компания «Т-платформы» — материнская структура разработчика спорных чипов — заявила ходатайство о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы.

В начале июня 2020 г. служители Фемиды его удовлетворили — «в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу, для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний». В соответствии с решением Арбитражного суда Москвы, экспертизу проведут специалисты Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН.

Организация была выбрана по причине того, что она располагает необходимым техническим оборудованием и специальными лабораторными условиями, а также специальными техническими навыками и компетенциями экспертов. У института есть лаборатория, оборудованная «сертифицированными средствами измерений, которые могут потребоваться для проведения подобных работ».

МВД требует от поставщика замены 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах». Назначена экспертиза

Стоимость экспертизы составит 960 тыс. руб. В судебном определении отдельно прописано предупреждение для экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Напомним, проблемные компьютеры были переданы «Т-платформами» в МВД в рамках поставок по двум тематическим контрактам 2016-2018 гг.: базового, чье исполнение было прервано, и дополнительного, касающегося недопоставленной техники по первому. Их общая сумма составила 357,1 млн руб.

Этот проект стоил свободы гендиректору «Т-платформ» Всеволоду Опанасенко и бывшему начальнику управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александру Александрову, которые были арестованы в марте 2019 г. Сейчас они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. После годичного нахождения под стражей 18 марта 2020 г. и Опанасенко, и Александров были отправлены под домашний арест на три месяца. 11 июня 2020 г. после окончания следствия в отношении них началось судебное разбирательство. Ближайшее заседание состоится 10 июля.

Что не устраивает МВД

Подробности опубликованного решения суда о назначении экспертизы по сути подтверждают достоверность гулявшей по интернету еще в октябре 2019 г. копии досудебной претензии МВД к «Т-платформам» (скачать с сервера CNews). Через несколько дней после появления документа в Сети защита Опанасенко в разговоре с CNews заверила, что ей о нем ничего не известно.

В этом документе от 9 сентября 2019 г. за подписью замначальника Управления организации материально-технического обеспечения МВД А. В. Трофимова отмечалось, что гарантийный срок эксплуатации товара составляет 36 месяцев с момента приемки.

«В настоящий момент установлено, что поставленный товар не отвечает требованиям контракта, а именно не соответствует рабочая тактовая частота, отсутствует возможность расширения оперативной памяти и возможность применения активного охлаждения, — говорится в претензии. — Выявленные недостатки ухудшают эксплуатационные характеристики терминальных устройств… В связи с изложенным, прошу в сроки, установленные контрактами, осуществить замену товара. В противном случае МВД будет вынуждено обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных прав».

Исходя из свежего определения суда о назначении экспертизы, перед Институтом программных систем поставлен вопрос «в редакции ответчика»: соответствует ли поставленное оборудование требованиям технического задания к контрактам.

Конкретно речь идет о максимальной рабочей тактовой частоте (очевидно процессора, хотя это напрямую и не указано), возможности расширения операционной (так в тексте судебного решения; прим. CNews) памяти до 8 ГБ, возможности применения активного охлаждения, наличии интерфейса PCIe Generation 3 х 4.

В отношении процессора отдельно стоит отметить, что МВД на своих тендерах закупалось не техникой на абстрактных чипах (неназванных марок) с заданными характеристиками, а именно компьютерами на конкретных процессорах «Байкал-Т1». Это было напрямую указано прямо в наименовании закупок. То есть, если экспертиза признает правоту МВД, это будет означать, что разработчики неверно указывают параметры своих изделий в спецификациях.

Комментарии разработчиков «Байкалов»

Как сообщил в разговоре с CNews гендиректор компании «Байкал электроникс» (разработчик линейки «Байкалов») Андрей Евдокимов, насколько ему известно, при измерении частоты процессора применялась достаточно спорная, на его взгляд, методика.

«Для корректной оценки частоты процессора необходимо следовать методике измерения частоты процессора, которую рекомендует сам Baikal Electronics и которая выложена у нас на сайте в открытом доступе, — говорит он. — Проверить частоту может любой желающий: для этого можно купить плату с процессором Baikal-T в магазине “Чип и дип”, на которой установлен точно такой же процессор, что и в оборудовании, поставленном в МВД, протестировать его по обозначенной выше методике, и он покажет паспортную частоту».

При этом Евдокимов замечает, что частота процессора «Байкал-Т» не статическая, а меняется динамически, в зависимости от нагрузки и в какой-то момент может быть ниже максимально возможной. «Это похоже на автомобильный двигатель, который выдает максимальную мощность не постоянно, а только при необходимости и при полностью открытом акселераторе», — заключает он.

Каким может быть экспертное заключение

Один из экспертов, хорошо знакомый с ситуацией, в разговоре с CNews высказал предположение о том, что кандидатура экспертной организации (Института программных систем) была предложена адвокатами Всеволода Опанасенко, а значит решение видимо будет вынесено в пользу разработчиков.

При этом по мнению эксперта, лаборатория института не располагает оборудованием, которое позволяет что-либо изучить «внутри» процессора. Один из назначенных судом экспертов — сотрудник института — на момент выхода материала прокомментировать CNews данное заявление не смог.

Стоит отметить, что «Т-платформы» и институт в нулевых годах текущего столетия связывали партнерские отношения, в том числе по суперкомпьютерному проекту СКИФ-ГРИД.

В то же время, уже в конце 2010 г., когда дороги бывших партнеров разошлись, директор института Сергей Абрамов на тематическом интернет-форуме намекал на то, что «Т-платформы» имели отношение к претензиям к институту со стороны ФАС и других надзорных органов. Саму компанию он не стеснялся называть жаргонным прозвищем «Тапки» и в целом отзывался о заслугах Опанасенко не слишком лестно. Как складывались отношения организаций в последующие 10 лет, CNews достоверными сведениями не располагает.