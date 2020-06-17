Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля

16 июля CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации».

16 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации».

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивается мировой и российский рынок ЦОД?

Какое влияние на российский рынок оказывает «Цифровая экономика»?

Как развивается рынок ЦОД в регионах?

Как меняется спрос на услуги ЦОД со стороны госсектора?

Какие коммерческие компании являются главными потребителями услуг ЦОД?

Интересен ли российский рынок ЦОД иностранным компаниям?

Как развивается сотрудничество с международными провайдерами?

Какие сервисы уже предлагают поставщики услуг ЦОД?

Какие новые сервисы появятся на рынке в ближайшее время?

Готовы ли российские ЦОДы предоставить услуги мирового уровня?

Как выбрать надежного поставщика услуг ЦОД?

Какие проблемы существуют в отрасли?

Как решить существующие проблемы?

Каковы перспективы развития российского рынка ЦОД на ближайшие годы?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.