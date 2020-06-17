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Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля

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16 июля CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации».

16 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развивается мировой и российский рынок ЦОД?
  • Какое влияние на российский рынок оказывает «Цифровая экономика»?
  • Как развивается рынок ЦОД в регионах?
  • Как меняется спрос на услуги ЦОД со стороны госсектора?
  • Какие коммерческие компании являются главными потребителями услуг ЦОД?
  • Интересен ли российский рынок ЦОД иностранным компаниям?
  • Как развивается сотрудничество с международными провайдерами?
  • Какие сервисы уже предлагают поставщики услуг ЦОД?
  • Какие новые сервисы появятся на рынке в ближайшее время?
  • Готовы ли российские ЦОДы предоставить услуги мирового уровня?
  • Как выбрать надежного поставщика услуг ЦОД?
  • Какие проблемы существуют в отрасли?
  • Как решить существующие проблемы?
  • Каковы перспективы развития российского рынка ЦОД на ближайшие годы?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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