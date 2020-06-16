Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»
18 июня 2020 г. CNews проведет бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя».
Идет последний день регистрации на мероприятие.
Дата проведения 18 июня 2020 г.
Продолжительность вебинара: 40 мин.
Участие бесплатное по предварительному согласованию организатора.
Необходима предварительная регистрация.
На вебинаре будут рассмотрены:
- Основные задачи, с которыми сталкивается ИТ-менеджер при организации сервиса по хранению данных;
- Подходы к выбору технологий и покупке оборудования;
- Построение системы взаимодействия с отделом закупок и контроля реализации проектов;
- Вопросы автоматизации предоставления услуг;
- Подходы к оценке эффективности и «биллинг».
Спикер: Алексей Никифоров, директор по технологиям, Hitachi Vantara, Россия и страны СНГ.
Алексей Никифоров более 15 лет работает в области информационных технологий. Возглавляет отдел технологических решений компании Hitachi Vantara. Совместно с командой профессиональных консультантов в сфере информационных технологий проводит цифровую трансформацию в ведущих компаниях России и СНГ. С отличием окончил МИФИ, факультет информационной безопасности.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Ольга Февралёва.