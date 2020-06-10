Минпромторг готовит ограничения для иностранных компаний в госзаказе электроники

Минпромторг подготовило проект поправок к постановлению Правительства России о стимулировании производства радиоэлектроники, закрепляющих приоритет в госзаказах электроники за российскими производителями. Документ направлен на согласование в ФАС, Казначейство, Минфин и Минэкономики, а реализовать изменения предложено к 2023 г.



Приоритет российской электронике

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) разработало проект поправок об ограничении допуска зарубежных компаний на российский рынок электроники, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на текст документа. Как пишет издание, разработка Минпромторга – это проект поправок к постановлению Правительства России о стимулировании производства радиоэлектроники. Помимо прочего, он позволит расширить список российских компаний, подпадающих под преференции при госзакупках в соответствии с федеральным законом (ФЗ) №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г.

Согласно проекту, новые ограничения, в том числе, запреты покупок иностранной электроники предложено вводить по списку, составленному Минпромторгом. Его действующая редакция состоит из семи позиций, включая бытовые электроприборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, а также осветительные приборы. Представители ведомства отметили, что российские производители способны обеспечить до 100% потребности госзаказчиков, в зависимости от отрасли.

Иностранным производителям электроники станет сложнее конкурировать на госзаказах с российскими

Итоговая фиксация приоритета российской электронной продукции в государственных заказах будет проведена к 2023 г.

Новые правила закупок

Проект Минпромторга предполагает новые правила проведения госзакупок. Так, в отраслях, производство в которых недостаточно сформировано для полного покрытия спроса, закупки будут проходить по принципу «второй лишний». Этот принцип подразумевает отклонение всех иностранных заявок на поставку в том случае, если имеется как минимум одна российская заявка, условия которой соответствуют требованиям, установленным заказчиком.

Представители Министерства подчеркнули, что список таких отраслей не будет фиксированным. Ведомство планирует оперативно регулировать его.

Отметим, что до принятия поправок Минпромторга госзакупки в сфере радиоэлектроники осуществляются по принципу «третий лишний». В этом случае иностранные предложения не рассматриваются, при наличии двух заявок от российских компаний, соответствующих требованиям ФЗ №44.

«Мы, по сути, переходим к более жесткому регулированию в виде запретов на приобретение иностранных аналогов. Таким образом, мы последовательно идем по пути поддержки российского производителя – как в области радиоэлектроники, так и в других отраслях промышленности», сообщили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Стоит отметить, что действующее на момент публикации материала российское законодательство не предусматривало прямой запрет на госзакупки иностранной радиоэлектронной продукции. В нем присутствовали лишь преференции до 30% для российской радиоэлектроники, установленные Минпромторгом летом 2019 г.

Кто будет согласовывать проект

Подготовленный Минпромторгом проект поправок в настоящее время направлен на согласование в четыре ведомства, каждое из которых подтвердило получение документа. Это Федеральное казначейство (ФК), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Министерство финансов (Минфин) и Министерство экономического развития (Минэкономики).

ФАС, ФК и Минфин на момент публикации материала не были готовы прокомментировать проект Минпромторга. В Минэкономики сообщили «Коммерсанту», что практика введения запретов не вызывает сложности при обеспечении госнужд и не устраняет конкуренцию на торгах, но при этом стимулирует инвестиции в локализацию производств в России.

Другие запреты на иностранную электронику

В середине мая 2020 г. Минпромторг предложило ввести запрет на госзакупки импортной радиоэлектронной продукции. Ведомство даже подготовило проект постановления Правительства – документ под названием «Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд».

В проекте сказано об установке запрета «на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств-членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению».

Как сообщал CNews, первый вариант проекта по сокращению закупок иностранной радиоэлектроники Минпромторг подготовило в начале февраля 2020 г. Документ был направлен на согласование в Правительство России.

Согласно подготовленному Минпромторгом документу, правительство должно было устанавливать квоты на закупки отечественной продукции для каждой госкомпании. Приобретение иностранных товаров, сказано в документе, допускалось только в случае отсутствия российских заявок после двух попыток закупки. В Минфине первый проект Минпромторга не поддержали, а Минэкономразвития обратилось с запросом дополнительных данных.