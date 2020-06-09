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«Почта России», ВТБ и «Ростелеком» добиваются участия в «Гостехе»

ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур
Цифровой платформой «Гостех», разработанной Сбербанком для организации взаимодействия граждан и бизнеса с государством, заинтересовались «Почта России», ВТБ и «Ростелеком». Новые участники проекта готовы поделиться своими наработками в этой области.

Гособлачного полку прибыло

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» выразили желание принять участие в разработке цифровой платформы с неофициальным рабочим названием «Гостех», которая после запуска сможет взять на себя взаимодействие граждан и бизнеса с госуслугами и информационными системами госорганов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в компаниях.

В совместном обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину руководители ВТБ, «Ростелекома» и «Почты России» предложили использовать для создания «Гостеха» собственные разработки наряду с технологиями Сбербанка. Авторы письма также предложили использовать в проекте ресурсы «Государственной единой облачной платформой» (ГЕОП) «Гособлако», об экспериментальном запуске которого CNews сообщал в конце августа 2019 г. Предполагается, что «Ростелеком» и НИИ «Восход» переведут госорганы в «Гособлако» до конца 2020 г.

Для выработки концепции «Гостеха» авторы письма предложили создать межведомственную рабочую группу с экспертами из бизнес-сообщества. Они также настаивают на том, что перечень решений для создания «Гостеха» не должен носить закрытый характер, поскольку для запуска проекта понадобится доступ максимально широкому числу разработчиков, а также соблюдение политики недискриминационной интеграции и отказ от использования несвободного ПО иностранного происхождения.

Конкурирующие решения для многомиллиардного рынка госуслуг

Ранее, в середине апреля 2020 г., Правительству была впервые представлена презентация концепции «Гостеха» для миграции госсервисов и органов власти, разработанная Сбербанком при участии Минкомсвязи и аналитического центра при Правительстве. По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, объем рынка цифрового взаимодействия граждан и бизнеса с государством оценивается в несколько десятков миллиардов рублей ежегодно.

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ВТБ, «Ростелеком» и Почта России выразили желание принять участие в разработке «Гостеха»

В рамках концепции «Гостеха» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, подготовленной Сбербанком, на первое время на цифровой платформе предлагалось организовать работу сервисов для аренды госимущества и получения полиса ОМС в электронном виде. На перспективу предлагалось со временем перевести на эту платформу все процессы распоряжения госимуществом и медстрахования.

В письме на имя премьера главы ВТБ, «Почты России» и «Ростелекома» отметили отсутствие необходимости в создании двух систем, дублирующих свою функциональность. По их мнению, новая цифровая госплатформа может быть сформирована на базе ГЕОП «Гособлако» с использованием уже сделанных ранее инвестиций. Представители «Почты России» также заявили «Коммерсанту», что «запросов на выделение каких-либо бюджетных средств оно (письмо) не содержит».

Как ранее сообщал CNews, затраты на реализацию «Гособлака» в 2019-2021 гг. были оценены в 47,6 млрд руб. Из них предполагалось потратить 7,45 млрд руб. в 2019 г., 17 млрд руб. в 2020 г. и в 2021 г. – еще 22,9 млрд руб.

Меньшая часть – 6,5 млрд руб. должна быть выделена из средств федерального бюджета, остальные расходы в сумме 41,1 млрд руб. должны взять на себя исполнители – «Ростелеком» и выбранные по конкурсу организации, которые смогли бы окупить затраты за счет оказания услуг госорганам по сервисной модели.



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