Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office

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Чиновники Гамбурга перейдут на Linux вместо Windows и будут использовать собственный офисный пакет Phoenix вместо Office. Это делается в рамках отказа от программных продуктов Microsoft, и власти хотят сделать Гамбург, который годами был сильно привязан к ее ПО, «образом цифрового суверенитета». Аналогичный шаг сделают власти Мюнхена и ряда немецких федеральных земель.



Гамбург попрощается с Windows

Власти немецкого города Гамбург сообщили о готовности отказаться от использования программных разработок Microsoft. На замену им они, как пишет издание Der Standard, выберут ПО с открытым исходным кодом. Готовящийся переход на открытое ПО продиктован стремлением властей снизить зависимость от проприетарных продуктов американской корпорации. Власти города также захотели сделать его «образцом цифрового суверенитета».

Информация о планируемом переводе госкомпьютеров Гамбурга опубликована в коалиционном соглашении между социал-демократической партией Германии и Партии зеленых (Die Grunen), занявшие лидирующие позиции в городских советах Гамбурга и Мюнхена. План по переходу на open source в Гамбурге рассчитан до 2026 г., когда состоятся следующие выборы, однако на момент публикации материала документ не был подписан обеими сторонами.

На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет

Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников. Он получил название «Общественные деньги – общественный код», и это означает, что разрабатываемый на деньги налогоплательщиков программный код должен быть открытым. Из этого принципа есть только одно исключение – закрытыми останутся те части кода, которые отвечают за работу с персональными данными, а также те компоненты, которые эти персональные данные содержат.

Альтернатива пока не найдена

По состоянию на 8 июня 2020 г. власти Гамбурга не уточняли, какие именно программные продукты получат чиновники города в течение следующих пяти лет, которые заменят им Windows и сопутствующий набор программ. Как пишет SoftPedia, их выбор может пасть на дистрибутив Linux, но пока неизвестно на какой именно. Существует вероятность, что специально для нужд гамбургских госслужащих будет разработана специализированная ОС на основе ядра Linux, с учетом того, что подобный опыт у Германии уже имеется.

Замена офисному пакету Microsoft Office тоже если и найдена, то ее название пока официально не обнародовано. Специалисты SoftPedia предполагают, что ею станет либо OpenOffice, либо его альтернативная активно развивающаяся версия – LibreOffice.

У ресурса ZDnet есть иное предположение. Ссылаясь на свои источники среди немецких чиновников, он пишет, что на замену MS Office разрабатывается собственное ПО под названием Phoenix.

Сроки релиза первой финальной версии Phoenix в настоящее время не установлены. Сейчас он разрабатывается в качестве облачного сервиса, и первым, кто перейдет к его использованию, должен стать парламент Гамбурга. В течение некоторого времени после выхода использование Phoenix в госучреждениях города будет добровольным, но после станет обязательным.

Особенности Phoenix

Над разработкой Phoenix трудится некоммерческая организация Dataport, действующая под мандатом правительства по созданию программного обеспечения с открытым исходным кодом для государственной службы Германии. По словам представителя Dataport Бритты Генрих (Britta Heinrich), Phoenix создается как модульный продукт. В частности, модули обмена сообщениями и видеоконференций в настоящее время готовы, и с апреля 2020 г. они используются в нескольких учебных заведениях в Гамбурге.

Phoenix может быть развернут как в облаке, так и на обычных компьютерах. Авторы проекта работают над модулями текстового процессора и календаря с функцией планировщика, а также над модулем бухгалтерской системы, но их разработка затягивается в связи с пандемией коронавируса.

По мере развития Phoenix к нему будут подключаться дополнительные модули, среди которых будут файлобменник, клиент электронной почты, редакторы презентаций и таблиц, аудиозвонки и др.

Linux захватывает Германию

Гамбург – не единственный город Германии, в котором социал-демократы и Партия зеленых хотят избавиться от проприетарного ПО Microsoft. Как сообщал CNews, 10 мая 2020 г. соглашение, аналогичное гамбургскому, было подготовлено в Мюнхене.

На переход к открытому ПО у властей Мюнхена есть время до 2026 г., то есть до следующих выборов в Германии, и как и в случае с Гамбургом. В данном случае тоже неизвестно, что именно будет выбрано в качестве альтернативы Windows и Office, но, в отличие от Гамбурга, у Мюнхена в запасе есть собственный Linux-дистрибутив под названием Limux.

Как сообщил ZDNet председатель организации Open Source Business Alliance Питер Гантен (Peter Ganten), Гамбург и Мюнхен – не единственные города Германии, решившие мигрировать на открытое ПО и отказаться от проприетарных решений. Аналогичный шаг готовы сделать (или уже сделали) федеральные земли Шлезвиг-Гольштейн и Тюрингия, а также города Бремен и Дортмунд.

Гантен подчеркнул, что решение Гамбурга о переходе на open source наиболее примечательно. По его словам город многие годы был ориентирован исключительно на продукцию Microsoft.

Руководитель отделения Партии зеленых по району Гамбург-Митте Фарид Мюллер (Farid Mueller) заявил, что со временем в городских системах управления будет использоваться большее число программ с открытым исходным кодом. По его словам, власти не намерены ограничиваться использованием уже существующих сторонних продуктов – в будущем они хотят написать собственный открытый код. Вдаваться в подробности Мюллер не стал.

Опыт Мюнхена

Первым немецким городом, перешедшим на Linux, стал именно Мюнхен, власти которого впервые приняли соответствующее решение еще в 2003 г. Стремление отказаться ПО Microsoft было напрямую связано с приближавшимся на тот момент прекращением поддержки ОС Windows NT 4.0 (она была полностью прекращена 31 декабря 2004 г.).

После принятия решения был утвержден план миграции: за 10 лет власти Мюнхена должны были потратить на этот процесс 30 млн евро. В 2013 г. было объявлено о завершении проекта. К этому времени на открытое ПО были переведены около 15 тыс. рабочих мест в муниципалитете, что составляет 80% от их общего числа. В качестве операционной системы была выбрана кастомизированная версия Ubuntu под названием LiMux, а в качестве офисного пакета – OpenOffice (с последующим переходом на LibreOffice).

Рабочий стол минюнхенского Linux-дистрибутива Limux

Однако отказ от привычной многим чиновникам ОС Windows и переход на новую платформу LiMux, которую еще требовалось освоить, был положительно воспринят далеко не всеми. Власти города стали получать множество жалоб от чиновников, переведенных на LiMux, которые испытывали трудности понимании базовых принципов работы с системой. Они даже не могли справиться с обменом данными с коллегами – процесс проходил не так, как им хотелось бы.

Спустя несколько месяцев после перехода на LiMux выяснилось, что для дальнейшей поддержки новой инфраструктуры с открытым кодом потребуются дополнительные финансовые вливания. Другими словами, Linux оказался «чрезмерно дорогим» для властей Мюнхена из-за необходимости дополнительного программирования.

Кроме того, чиновники не могли работать в ряде необходимых им программ ввиду отсутствия их версий под Linux. Об этом заявляла, в частности, член городского совета от социал-демократической партии Энн Хюбнер (Anne Hubner) – по ее подсчетам, мюнхенским чиновникам для работы требуется около 800 программ, список которых она не предоставила. Она добавила также, что примерно 400 из них не существуют под Linux.

Администрация Мюнхена вновь задумалась о возврате к Windows, как сообщал CNews, спустя всего лишь год после завершения перехода на LiMux – в августе 2014 г. Обратный переход начался в феврале 2017 г. и должен был завершиться к 2020 г.

Процесс массового отказа от Linux в пользу ОС Microsoft ресурс ZDnet назвал «флагманским разворотом» (Flagship U-turn). Энн Хюбнер сказала тогда, что полностью отказываться от проекта LiMux Мюнхен все же не будет. «Большая часть структуры останется на сервере, как есть. Люди также могут пользоваться LibreOffice, но и продуктами Microsoft тоже», – отметила Энн Хюбнер. Она добавила, что в коллизиях LiMux/Windows не нужно искать идеологической подоплеки: «будет использоваться тот продукт, который нам больше подходит».

В ноябре 2017 г. CNews писал, что немецкие чиновники подсчитали размер затрат Мюнхена на возврат к Windows. По их прогнозам, он должен был составить 50 млн евро. Как пишет ZDnet, переход на Windows в Мюнхене еще идет, и, с учетом закупок закрытого ПО других разработчиков, включая Oracle и SAP, может обойтись более чем в 86 млн евро.

Соглашение социал-демократов и Партии Зеленых от 15 мая 2020 г. стало для Мюнхена началом нового «флагманского разворота», на этот раз в сторону Linux. Предварительная стоимость повторного перехода на открытое ПО на момент публикации материала не раскрывалась.