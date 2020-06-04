В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя

Минкомсвязи добавило в свой состав новый Департамент передовых цифровых технологий и назначило его управляющим Алексея Горобцова. До этого на протяжении полутора лет Горобцов руководил Департаментом развития электронного правительства, в феврале 2019 г. переименованным в Департамент развития цифрового государства. В ходе своей карьеры Горобцов также был руководителем Главного управления информатизации и связи Севастополя.



Опытный руководитель для нового департамента

В составе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) появилось новое подразделение – Департамент передовых цифровых технологий. Его внесли в штатное расписание ведомства, утвержденное в мае 2020 г.

Пост главы нового департамента занял Алексей Горобцов, теперь уже бывший руководитель Департамента развития цифрового государства, тоже входящего в состав Минкомсвязи. Его заместителями стали Александр Тутрюмов, Олег Алексеенко и Тимур Зарипов.

По данным «Экспертного центра электронного государства», Департамент развития цифрового государства в обозримом будущем получит новое наименование – он станет известен как Департамент цифрового государственного управления и займется, в числе прочего, развитием и эксплуатацией инфраструктуры электронного правительства. Руководство им примет на себя Сергей Цветков, в настоящее время работающий в Департаменте проектов цифровой трансформации.

Функции нового департамента

Одним из направлений деятельности нового департамента Минкомсвязи станет развитие цифрового профиля организаций и физлиц, а вместе с ним – интерфейсов мобильного приложения и портала госуслуг. Дополнительно его сотрудники будут отслеживать качество работы электронного правительства и заниматься объединением госсервисов с информационными системами (ИС) бизнес-сообщества, а также развитием сервисов госуслуг для юрлиц.

Алексей Горобцов, глава нового Департамента передовых цифровых решений

Возглавляемый Алексеем Горобцовым департамент возьмет на себя и выполнение задач по реализации суперсервисов для различных жизненных ситуаций. В их числе будут: правосудие и нотариат, рождение ребенка, цифровизация сельского хозяйства, а также социальная поддержка и трудовые отношения.

Помимо перечисленного, департамент будет осуществлять контроль за исполнением остальных суперсервисов. В его ведении будет и цифровизация всех коммуникаций государства и граждан России, в том числе оповещение россиян о положенных им льготах.

Карьера Алексея Горобцова

Алексей Горобцов родился в 1979 году в Новосибирске. Получил высшее образование в 2001 г., окончив Сибирскую государственную геодезическую академию (Институт геодезии и менеджмента, специальность: информационные системы).

Работать в госсекторе Алексей Горобцов начал в июне 2011 г., заняв должность заместителя начальника отдела целевых программ Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области (ДИиРТТ НСО). В октябре 2012 г. перешел на пост заместителя руководителя ДИиРТТ НСО, который занимал до мая 2016 г.

В июне 2016 г. Горобцов был принят на работу в ПАО «Новосибирский институт программных систем» («НИПС») на должность заместителя генерального директора по развитию. Данный институт входит в контур управления холдинговой компании «Российская электроника» госкорпорации «Ростех». Профиль деятельности предприятия – разработка программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов для государственного и корпоративного сектора.

В НИПС Горобцов проработал до ноября 2017 г., а в декабре 2017 г. его назначили руководителем Главного управления информатизации и связи Севастополя, где он работал по октябрь 2018 г., после чего перешел в Минкомсвязи.

Как сообщал CNews, в ноябре 2018 г. Горобцов был назначен исполняющим обязанности директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи. Он пришел на смену Владимиру Авербаху, возглавлявшему подразделение с декабря 2013 г. по сентябрь 2018 г. В ноябре 2018 г. Авербах перешел в Сбербанк на позицию управляющего директора в Управление развития компетенций по исследованию данных.

Владимир Авербах, предшественник Горобцова на посту главы Департамента развития электронного правительства

В феврале 2019 г. Департамент развития электронного правительства стал Департаментом развития цифрового государства. В зону его ответственности дополнительно вошли региональная информатизация и сервисы электронного правительства.

Должность главы департамента Горобцов получил сразу после его переименования. Под его руководством подразделение занималось, помимо прочего, обеспечением государственной политики по применению информационных технологий для реализации механизмов оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.