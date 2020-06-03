Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики

Восстановление экономики через цифровизацию

Правительство предложило выделить льготные кредиты на сумму 2,5 млрд руб. для крупных российских ИТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих отечественные ИТ-решения. Дополнительно предлагается выделить гранты на 1 млрд руб. для разработчиков ПО и на субсидирование спроса на их продукцию. В развитие радиоэлектронной промышленности России в ближайшие два года предлагается инвестировать 175 млрд руб.

Такие предложения изложены в программе «Общенационального плана действий», которая была представлена премьер-министром Михаилом Мишустиным во вторник, 2 июня 2020 г., Президенту России Владимиру Путину. Согласно документу, с копией которого ознакомилась редакция CNews, план призван обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и ее долгосрочные структурные изменения.

Правительственный план составлен на прогнозах затяжного кризиса с медленным восстановлением на протяжении 2021 г. Общие затраты в рамках правительственного плана, оцениваемые в 5 трлн руб., позволят выйти по итогам 2021 г. на устойчивый рост ВВП не менее 2,5%, снизить безработицу до уровня не более 5% и обеспечить рост реальных доходов населения, отмечается в документе.

Одним из ключевых направлений плана обозначена ускоренная цифровизация в государственном и частном секторах, которая может стать «драйвером технологического прорыва, роста производительности труда во многих секторах экономики».

В рамках реализации правительственного плана запланировано создание фонда фондов перспективных высоких технологий в рамках государственно-частного партнерства, технологической инфраструктуры следующего поколения, запуск новых научно-технологических центров, поддержка цифровых проектов высокой степени зрелости и создание экосистемы конкурентоспособных российских разработчиков, технологий и продуктов в сфере ИИ.

Развитие электронной промышленности России подразумевает субсидирование разработки и производства приоритетных компонентов и аппаратуры и финансирование создания новых центров проектирования электроники.

Помощь компаниям отрасли связи и телекоммуникаций, помимо льготного кредитования и выделения грантов, предусматривает приостановку планового наращивания емкости хранилищ данных операторов связи по «закону Яровой» на год и обязательной перерегистрации телеком-оборудования с переоформлением лицензий на использование радиочастот.

В настоящее время документ находится в стадии доработки. Владимир Путин уже одобрил применение плана восстановления экономики в качестве основы и поручил Правительству определиться с его параметрами во второй половине июня. Начало активной фазы реализации плана запланировано на июль 2020 г.



По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, общенациональный план составлен с учетом мнений и предложений деловых объединений и экспертного сообщества. В частности, в документе отражены предложения РСПП, «Деловой России», «Опоры России»; обсуждения проходили с участием представителей Счетной Палаты, ОНФ, Банка России и банковского сообщества, Администрации президента, Совета Федерации. Правительство продолжит доработку плана восстановления экономики с учетом мнения предпринимателей и экспертов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера.

Цели и задачи

Основной целью общенационального плана является выход на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных целей развития экономики на основе использования новых технологий, включая цифровизацию, новых возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения, а также обеспечение высокой степени устойчивости экономики и системы здравоохранения к шокам в будущем, говорится в документе.

Премьер Михаил Мишустин представил «Общенациональный план действий»

«Меры по стимулированию технологического развития в целом и цифровизации различных отраслей и сфер экономики как важнейшего элемента такого развития будут не просто способствовать ускорению восстановления экономики, но и принципиально новому качеству устойчивого экономического роста за пределами периода восстановления», отмечается в документе.

Стимулирование ускоренного развития отечественной ИТ-индустрии также призвано ускорить процесс импортозамещения и нарастить экспортный потенциал страны. «Регионализация мировой экономики, временные разрывы в цепях поставок наряду с ослаблением рубля сформировали благоприятные условия для импортозамещения, а также потенциально создали новые экспортные ниши», отмечается в документе.

Поддержка технологических компаний, стартапов, в т. ч., на ранних стадиях, с использованием инструментов венчурного финансирования Направление Начало Окончание Исполнитель Бюджет 2020 г. Бюджет 2021 г, млрд руб. Формирование реестра инновационных технологических компаний в целях содействия их развитию и систематизации оказания государственной поддержки Июль 2020 г. - Минэкономразвития, ФНС - - Внедрение механизма бесшовной интеграции мер поддержки инновационных технологических компаний институтами развития, в том числе с целью акселерации Октябрь 2020 г. - Минэкономразвития - - Построение в рамках Национальной технологической инициативы технологической инфраструктуры следующего поколения с участием РВК Сентябрь 2020 г. - Минобрнауки 10,7 млрд руб. 9,577 млрд руб. плюс доп. финансирование 1,092 млрд руб. Программа кредитования с использованием системы зонтичных гарантий (поручительств ВЭБ.РФ) производителей инновационной продукции и потребителей такой продукции Октябрь 2020 г. Декабрь 2023 г. Минэкономразвития, ВЭБ.РФ - - Создание на территории ДФО венчурного фонда для поддержки развития дальневосточных высокотехнологических проектов ранних стадий Ноябрь 2020 г. - Минвостокразвития 0,5 млрд руб. (перераспределение) Источник: Правительство России

В рамках ускорения технологического развития экономики, в том числе, на основе цифровизации, на конец 2021 г. ожидается рост валовой добавленной стоимости в ИТ-отрасли и связи выше темпов роста экономики в целом, ежегодный 10% рост численности малых и средних высокотехнологических компаний, 5% ежегодный рост несырьевого неэнергетического экспорта.

План в три этапа

Этапы восстановления экономики в рамках плана разбиты на три стадии. Стадия адаптации – с июня по сентябрь 2020 г. призвана не допустить дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на более широкий круг отраслей, стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях.

На стадии восстановления (октябрь 2020 г. – июнь 2021 г.) предполагается восстановительный рост экономики и доходов граждан, снижение уровня безработицы.

Стадия активного роста (июль-декабрь 2021 г.) предусматривает устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост.

Цифровизация как драйвер развития экономики

В список ключевых целей плана вошло ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации. В рамках этого пункта запланирован переход на комплексное оказание госуслуг в цифровом виде без необходимости очного посещения органов власти и МФЦ на базе платформенных облачных решений, внедрение электронных реестров выданных разрешений и лицензий, создание единой системы онлайн-идентификации граждан и обеспечения юридической значимости совершаемых ими действий в цифровых каналах взаимодействия.

Ускорение внедрения цифровых технологий в экономике Направление Начало Окончание Исполнитель Бюджет 2020 г. Бюджет 2021 г, млрд руб. Цифровизация исполнительного производства на всех этапах, включая организацию электронных уведомлений, доступ к полной информации о ходе исполнительного производства, перевод в электронный вид всех видов ходатайств Август 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи 0,509 млрд руб. 0,396 млрд руб. Создание цифровой платформы в рамках инфраструктуры электронного правительства для обмена данными между гражданами и организациями в электронном виде с их согласия, в том числе для оказания финансовых услуг и сервисов Октябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи при участии Банка России 0,284 млрд руб. 0,523 млрд руб. Перевод в электронный формат взаимодействия и оказания нотариальных услуг заявителям (наследство, доверенности и др.) с использованием инфраструктуры электронного правительства и единой биометрической системы Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи - 0,3 млрд руб. Создание единого реестра цифровых доверенностей Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи 0,05 млрд руб. 0,5 млрд руб. Переход на процедуры электронных торгов для реализации государственного и муниципального имущества Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минфин 0,1 млрд руб. (доп. финансирование) 0,2 млрд руб. (доп. финансирование) Создание на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг платформы для подписания усиленной неквалифицированной подписью договоров между физическими и юридическими лицами, трудовые соглашения, за исключением сделок с недвижимым имуществом Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи 0,15 млрд руб. 0,6 млрд руб. Создание на Едином портале государственных и муниципальных услуг сервисов для взаимодействия с банками в рамках получения льготных кредитов Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи 0,05 млрд руб. 0,01 млрд руб. Создание единой цифровой платформы ведения и акцептования оферт с использованием инфраструктуры электронного правительства Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи 0,1 млрд руб. 0,3 млрд руб. Создание платформы на Едином портале государственных и муниципальных услуг для выдачи любых лицензий и разрешений для бизнеса с обеспечением возможности электронной подачи заявлений без необходимости очных обращений Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи 0,4 млрд руб. 0,8 млрд руб. Создание на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг национальной системы юридически значимых электронных уведомлений Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Минкомсвязи 0,2 млрд руб. 0,15 млрд руб. Источник: Правительство России

Цифровая трансформация в рамках плана по восстановлению и развитию экономики России предусматривает создание единой платформы облачных решений для государства, а также отраслевых платформ поддержки электронного взаимодействия бизнеса между собой и с потребителями. Запланирован переход на преимущественное заключение договоров в электронном виде, в том числе с физическими лицами, и интеграцию создаваемых платформ с инфраструктурой электронного правительства.

Поддержка развития технологий Направление Начало Окончание Исполнитель Бюджет 2020 г. Бюджет 2021 г, млрд руб. Создание инновационных научно-технологических центров («технологических долин»), в том числе в 2020 г. одну, в 2021 г. три Октябрь 2020 г. - Минэкономразвития 0,895 млрд руб. (доп. финансирование) 5,7 млрд руб. (доп. финансирование) Создание экосистемы конкурентоспособных отечественных разработчиков, технологий и продуктов в сфере искусственного интеллекта, в том числе путем реализации соглашений между Правительством и отдельными компаниями – лидерами в целях развития технологий ИИ Октябрь 2020 г. Декабрь 2024 г. Минэкономразвития, Минкомсвязи 3,0 млрд руб. 12, 0 млрд руб. (перераспределение) Поддержка проектов в сфере развития цифровых высокотехнологичных направлений высокой степени технологической зрелости (интернет вещей, технологии распределенного реестра, новые коммуникационные интернет-технологии, новые производственные технологии), в том числе путем реализации соглашений между Правительством Российской Федерации и отдельными компаниями – лидерами Июнь 2020 г. Декабрь 2024 г. Минкомсвязи 9,0 млрд руб. 13,3 млрд руб. Поддержка реализации дорожной карты программы «Технологии новых материалов и веществ» Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. Росатом За счет средствРосатома За счет средствРосатома Реализация мероприятия по льготному лизингу отечественных программно-аппаратных комплексов Март 2021 г. Декабрь 2024 г. Минпромторг - 1, 0 млрд руб. (перераспределение) Формирование фонда фондов перспективных высоких технологий в рамках государственно-частного партнерства Сентябрь 2020 г. - Минэкономразвития 10,0 млрд руб. (доп. финансирование) 5,0 млрд руб. (доп. финансирование) Внедрение информационной системы для подачи заявок на регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также средств индивидуализации в цифровой форме (трехмерных моделях) Ноябрь 2020 г. Декабрь 2021 г. Роспатент 0,09 млрд руб. (перераспределение) 0,06 млрд руб. Источник: Правительство России

Цифровизация здравоохранения подразумевает формирование единой ИС в здравоохранении, в том числе, создание единой цифровой медкарты, создание единой онлайн системы медицинской статистики и мониторинга работы медицинских организаций.

Цифровизация образования предусмотрена для образовательных учреждений всех уровней. Будут созданы новые и интегрированы уже имеющиеся платформы оценки качества знаний и онлайн обучения, подготовка и переподготовка кадров.

Развитие технологических компаний подразумевает поддержку технологических стартапов, стимулирование развития отечественного ПО и облачных сервисов.

В рамках развития технологий ИИ запланирован выход России на лидирующие позиции в мире в сфере применения технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и «больших данных в отраслях экономики и бюджетной сферы.

Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности подразумевает создание современной компонентной базы, электронной аппаратуры, средств производства, развитие производственной инфраструктуры и кадровое обеспечение отрасли.

План также предусматривает цифровизацию малого и среднего бизнеса, сокращение и упрощение представляемой ими финансовой, статистической и иной отчетности, внедрение ИС «УСН-онлайн» для аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности представления налоговой декларации субъектами МСП, и другие мероприятия.

Направления финансирования ИТ-отрасли

Финансирование технологического развития российской экономики будет осуществляться на бюджетные средства, которые будут выделены в рамках реализации плана, а также на в рамках дополнительного финансирования и перераспределения бюджетных средств, выделенных ранее на реализацию соответствующих национальных проектов.

Так, на построение инновационной технологической инфраструктуры следующего поколения в рамках реализации национальной технологической инициативы в 2020-2021 гг. планируется направить в общей сложности 21,369 млрд руб.

В этот же временной период запланировано создание инновационных научно-технологических центров («технологических долин»), в том числе, одной в нынешнем году и трех в 2021 г. На эти цели в общей сложности будет выделено порядка 6,595 млрд руб.

Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности Направление Начало Окончание Исполнитель Бюджет 2020 г. Бюджет 2021 г, млрд руб. Запуск комплекса мероприятий по поддержке производства продукции электронной промышленности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (разработка и производство электронной компонентной базы, электронной аппаратуры, средств производства, развитие производственной инфраструктуры и кадровое обеспечение отрасли), в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», в том числе: Июль 2020 г. - Минпромторг 15,0 млрд руб. (доп. Финансирование) 32,5 млрд руб. плюс доп. финансирование 127,5 млрд руб. - субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (постановление Правительства от 17 февраля 2016 г. № 109) Июль 2020 г. Декабрь 2021 г. Минпромторг - субсидии из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям (расширение постановления Правительства от 25 мая 2017 г. № 634) Август 2020 г. - Минпромторг - субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в 2020 - 2024 годах в результате производства микроэлектронной продукции Июль 2020 г. - Минпромторг - финансовое обеспечение НИОКР по разработке ЭКБ и средств производства Октябрь 2020 г. - Минпромторг - финансовое обеспечение создания центровпроектирования электроники Февраль 2021 г. - Минпромторг Источник: Правительство России

На формирование экосистемы конкурентоспособных российских разработчиков, технологий и продуктов в сфере ИИ предполагается до конца 2021 г. направить 15,0 млрд руб. Поддержка проектов по направлениям интернет вещей, технологии распределенного реестра, новые коммуникационные интернет-технологии, новые производственные технологии) и другие цифровые направления высокой степени технологической зрелости до конца 2021 г. предполагается направить 22,3 млрд руб. На создание фонда фондов перспективных высоких технологий в рамках государственно-частного партнерства будет направлено 15,0 млрд руб.

В рамках развития электронной и радиоэлектронной промышленности России на 2020-2021 гг. запланированы инвестиции в сумме 175 млрд руб., из них 142,5 млрд руб. – в виде дополнительного финансирования. В эту сумму входят субсидии на возмещение части затрат на научно-технические разработки технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, компенсации затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства, компенсации потерь в доходах в 2020-2024 гг. при производстве микроэлектронной продукции, а также финансирование НИОКР по разработке ЭКБ и средств производства, и финансовое обеспечение создания центров проектирования электроники.

Инвестиции в развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России должны обеспечить к 2024 г. достижение целевых показателей стратегии развития электронной промышленности России на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства № 20-р от 17 января 2020 г., в условиях негативных последствий пандемии, на уровне не менее 95%, говорится в документе. Ожидается, что к 2024 г. прирост достигнет трехкратного количества номенклатурных единиц оборудования и электронных компонент в едином реестре российской радиоэлектронной продукции.

Льготные программы в сфере связи и телекоммуникаций

Правительственный план восстановления экономики в рамках оказания помощи отрасли связи и телекоммуникаций предусматривает программы льготного кредитования, наряду с мерами по сокращению расходов компаний сектора.

Льготные программы в сфере связи и телекоммуникаций Направление Начало Окончание Исполнитель Бюджет 2020 г. Бюджет 2021 г, млрд руб. Запуск программы льготного кредитования лидирующих ИТ-организаций, в т. ч. с использованием факторинга, и организаций реального сектора экономики, внедряющих отечественные решения (в рамках средств НП «Цифровая экономика») - - Минкомсвязи 1,5 млрд руб. (перераспределение) 1,0 млрд руб. (перераспределение) Грантовая поддержка через институты развития разработчиков ПО, субсидирование спроса на такие решения в приоритетных областях (в частности, социальное дистанцирование, удаленная работа, учеба, досуг, онлайн-занятость, рекомендательные и коммуникативные сервисы, телемедицина) (в рамках средств НП «Цифровая экономика») - - Минкомсвязи 1,0 млрд руб. (перераспределение) - Приостановление на 1 год нормы о ежегодном 15% увеличении емкости технических средств накопленияинформации Июнь 2020 г. Июнь 2021 г. Минкомсвязи - - Отмена обязательной перерегистрации РЭС в связи с переоформлением лицензий на использование радиочастот Июнь 2020 г. - Минкомсвязи - - Источник: Правительство России

Так, в рамках льготного кредитования крупных ИТ-организаций страны и компаний реального сектора, внедряющих отечественные решения в рамках средств нацпрограммы «Цифровая экономика» на 2020-2021 гг. предусмотрено перераспределение бюджетных средств в сумме 2,5 млрд руб. в том числе, с использованием механизма факторинга. На гранты разработчикам ПО и субсидирование спроса на их продукцию в приоритетных областях, в том числе, социальное дистанцирование, удаленная работа, учеба, досуг, онлайн-занятость, рекомендательные и коммуникативные сервисы, телемедицина, в 2020 г. в рамках средств нацпрограммы «Цифровая экономика» предполагается выделить через институты развития 1,0 млрд руб.

Правительственный план также предлагает заморозить ежегодное 15% увеличение емкости средств хранения трафика по «закону Яровой» сроком на один год (с июня 2020 г. по июнь 2021 г.). Для телеком- компаний также предлагается отменить процедуру обязательной перерегистрации радиоэлектронных средств в связи с переоформлением лицензий на использование радиочастот.