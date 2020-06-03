Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня

10 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы».

10 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы».

Государственный сектор всегда являлся крупнейшим потребителем ИТ, несмотря на то, что уровень информатизации госведомств долгое время оставался неравномерным. Однако, новые условия, вызванные пандемией, стали серьезным драйвером цифровизации во всех сферах.

Основные темы конференции:

ИТ в госсекторе: перспективы и планы

Как новые условия изменили подходы к цифровизации госсектора;

Рынок переходит к оптимизации затрат на развитие государственных ИС;

Как трансформируются ИТ-департаменты в госорганах;

Услуги в цифре: как меняется формат взаимодействия госсектора с населением;

Перспективы ГЧП: государство готово переложить на бизнес затраты на ИКТ;

Как измерять эффективность ИТ-проектов в госсекторе.

Импортозамещение в госсекторе

Можно ли рассматривать импортозамещение как снижение угроз национальной безопасности;

Есть ли в России ИТ-решения, обладающие экспортным потенциалом;

Импортонезависимость, как главное условие цифровизации.

Технологии и данные - основа цифровизации

Опыт применения блокчейн-технологий в госсекторе;

От «Умного города» к «Цифровому региону»;

Экосистемы захватывают рынок: в чем польза крупных инфраструктурных проектов?

Как сквозные технологии помогают выстраивать межведомственный обмен данными;

Автоматизация экстренных служб и межведомственное взаимодействие;

Цифровизация ЖКХ: как ИИ, интернет вещей и видеоаналитика помогают сократить расходы.

Законодательные инициативы

Сможет ли единая технологическая архитектура ИС госорганов сократить затраты на разработку ПО?

Кто и как будет разрабатывать национальную систему управления данными?

Как закон о российской ПО на мобильных устройствах повлияет на рынок мобильной разработки?

Маркировка товаров: первые итоги и дальнейшие шаги.

Среди докладчиков и участников:

Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ;

Станислав Казарин, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками, «Вымпелком»;

Алексей Печенин, директор по работе с клиентами Mail.ru для бизнеса;

Артур Щетинин, руководитель группы по работе с государственным сектором в Mail.ru Cloud Solutions;

Алан Салбиев, руководитель управления Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи;

Наталья Гвоздева, советник руководителя, Федеральное Казначейство;

Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы;

Андрей Фридштанд, заместитель директора Департамента управления делами, Минюст России;

Марина Фурсова, заместитель директора Департамента, Минприроды России;

Павел Дитятев, заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы;

Наталья Бережок, первый заместитель директора, ФБУ НЦПИ при Минюсте России.



CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуктур, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 7000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.