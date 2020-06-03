ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов

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Злоупотребление с тяжкими последствиями

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России совместно с сотрудниками МВД сегодня, утром 3 июня 2020 г., провели обыски в офисе государственного фонда фондов и института развития венчурного рынка России (РВК), а также в квартире генерального директора компании Александра Повалко, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в органах следствия.

Обыски проводились, в рамках уголовного дела, открытого следственным департаментом МВД по материалам СЭБ ФСБ по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). Уголовным кодексом России по этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным источников, следствие подозревает руководство РВК в использовании финансов компании для инвестиций в личные проекты ее руководителей. В настоящее время в деле фигурирует сумма порядка $600 тыс., но по данным источников «Коммерсанта», в ближайшее время сумма злоупотреблений может возрасти до $3 млн.

В рамках мероприятия, проводимого с санкции Тверского районного суда г. Москвы, сотрудники силовых органов изымали документы, данные на электронных носителях и другие материалы.

Уголовное дело с предысторией

В РВК подтвердили CNews факт проведения обысков и заявили об оказании необходимого содействия представителям правоохранительных органов. По словам представителей компании, «следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания «исторический» портфель РВК, сделки 2012-2016 гг.». При этом компания и ее руководство работают в штатном режиме.

Генеральный директор РВК Александр Повалко

Расследуемое уголовное дело является продолжением уголовного преследования бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, сообщили источники «Коммерсанта».

Предприниматели были арестованы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), речь шла о хищении из венчурной компании на сумму 1,3 млрд руб. под видом инвестиций в США. Оба обвиняемые были освобождены в 2019 г. после вмешательства Бориса Титова, уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей, однако по данным защиты обвиняемых, расследование этого дела продолжается до сих пор.

Михаила Чучкевича после освобождения также включили в так называемый «российский список Бориса Титова» — список уголовных дел в отношении предпринимателей под особым контролем уполномоченного по защите прав бизнесменов.

Факты из биографии главы РВК

Александр Повалко назначен на должность генерального директора РВК в декабре 2019 г. Он также является членом рабочей группы комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, входит в межведомственную комиссию по проведению мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования и межведомственную рабочую группу по реализации при ведущих инженерных и технических вузах пилотных проектов по созданию инжиниринговых центров и компаний.

Александр Повалко также возглавляет рабочую группу подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». Является членом попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, входит в межведомственную рабочую группу по разработке Национальной технологической инициативы.

До прихода в РВК с 18 июня 2012 г. занимал должность замминистра в министерстве образования и науки России, до этого на протяжении 2008-2012 гг. занимал пост заместителя главы госкомитета России по делам молодежи и замруководителя федерального агентства по делам молодежи. В 2007-2008 гг. работал директором департамента стратегического планирования в «Ренова-Стройгруп», до этого в 1994-2007 занимал должность старшего консультанта отдела оценки, директора проектов и директора по развитию бизнеса консультационной компании ПАКК.

О Российской венчурной компании

Российская венчурная компания (ОАО «РВК») создана 7 июня 2006 г. по распоряжению Правительства №838-р для помощи в создания российской индустрии венчурного инвестирования, развития инновационных отраслей экономики и продвижения на международный рынок российских наукоемких технологических продуктов. РВК также выполняет функции проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).

В настоящее время уставный капитал РВК составляет 28,226 млрд руб. РВК выполняет роль госфонда венчурных фондов, посредством которого производится государственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддержка высокотехнологичного сектора страны.

Инвестиционная деятельность РВК связана с привлечением инвестиций от частного российского и зарубежного капитала в инновационные сегменты российской экономики и в развитие новых инвестиционных инструментов национального венчурного рынка путем создания фондов по схеме частно-государственного партнерства.

Основной акцент инвестиционной политики РВК приходится на наукоемкие секторы с небольшим присутствием частного капитала. В приоритетных направлениях инвестирования венчурных фондов с участием РВК – безопасность и противодействие терроризму; медицинское оборудование, биотехнические и медицинские технологии; наносистемы и наноматериалы; сектор информационно-телекоммуникационных систем; рациональное природопользование; транспорт, авиационные и космические системы, а также энергетика и энергосбережение.