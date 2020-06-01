В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков

Столичные власти создали сервис по быстрому поиску цифровых пропусков по номеру телефона, на который они были оформлены. Он пригодится тем, кто по тем или иным причинам не сохранил или потерял выданный пропуск. Сервис позволяет получить информацию на минуту, тогда как раньше для этого требовалось обращаться в техподдержку и ждать рассмотрения заявки.

Сервис для забывчивых москвичей

На базе официального портала мэра Москвы создан сервис поиска и редактирования цифровых пропусков для передвижения в пределах столичного региона. Он доступен по адресу nedoma.mos.ru, называется «Найти свои цифровые пропуска», и на момент публикации материала он уже функционировал.

По словам руководителя Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) и министра правительства Москвы Эдуарда Лысенко, сервис был создан с учетом пожеланий жителей города. «Мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь они могут буквально за минуту найти все свои пропуска самостоятельно», – сказал глава столичного ДИТ.

Как работает новый сервис

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом «Найти свои цифровые пропуска», необходимо посетить сайт nedoma.mos.ru и ввести номер телефона, указанный при получении пропуска. В качестве защитных мер на сайте применена CAPTCHA, и дополнительно на введенный номер придет SMS-сообщение с кодом подтверждения операции.

Для получения информации о пропусках достаточно ввести номер мобильного

После ввода кода житель Москвы увидит список пропусков, привязанных к указанному им номеру, и при необходимости он сможет внести в них требуемые изменения. Такая потребность может возникнуть, к примеру, если при оформлении цифрового пропуска был указан неверный номер автомобиля или транспортной карты (при передвижении на общественном транспорте). Дополнительно будут показаны сроки действия пропусков и цель, с которой они были получены.

Результат поиска по номеру телефона

Новый сервис портала мэра Москвы пригодится и тем, чей цифровой пропуск был аннулирован. Таким пользователям сервис укажет как дату его аннулирования, так и причину, по которой он стал недействительным.

Пропуск в продлении не нуждается

Пропускной режим в Москве был введен 15 апреля 2020 г., спустя около трех недель с момента перехода всей России на режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса (Президент России Владимир Путин ввел его 25 марта 2020 г.). Москвичам позволено передвигаться без цифрового пропуска в пределах своего района при соблюдении правил самоизоляции, однако он потребуется для поездок в другие районы города на работу или по личным делам.

Цифровые пропуска, оформленные до конца весны 2020 года, будут действительны и в июне

Режим самоизоляции, как и пропускной режим, власти Москвы продлевали несколько раз. В конце мая 2020 г. ограничительные меры были продлены до середины июня 2020 г., однако вместе с ними автоматическое продление получили и определенные цифровые пропуска.

По словам представителей ДИТ Москвы, продление коснулось электронных пропусков, выпущенных до 31 мая 2020 г. Теперь они действительны до 14 июня 2020 г., плюс были сохранены прежние условия получения новых пропусков.

Поездки по Москве без предварительного оформления электронного пропуска считаются нарушением, штраф за которое составляет 5000 руб. Следует отметить, что перечисленные ограничения распространяются исключительно на Москву – для передвижения по Московской области оформление пропусков больше не требуется. Об отмене пропускного режима в столичной области 23 мая 2020 г. сообщил губернатор МО Андрей Воробьев.

Десять лет «рекламного рабства»

Оформление электронных пропусков для передвижения по Москве несет в себе определенную опасность для москвичей. Как сообщал CNews, в конце мая 2020 г. в соглашении на обработку персональных данных, которое обязательно требуется подписать при проверке пропусков на передвижение по Москве, обнаружен пункт, позволяющий ДИТ Москвы передавать эту информацию третьим лицам.

Речь идет о соглашении, которое пользователю предлагается в обязательном порядке принять при проверке сведений об аннулировании пропуска на официальном веб-сайте – i.moscow/covid (текст соглашения в формате PDF размещен на сервере CNews). Более того, подписание пользователем соглашения дает ДИТ Москвы возможность использовать персональные данные для отправки информационных сообщений и рекламы как напрямую от столичных властей, так и от «третьих лиц» в течение 10 лет. Дословно этот пункт соглашения звучит так: «Настоящее согласие выдано мной сроком на 10 (десять) лет».