ИС управления дронами РЖД притормозили на неизвестный срок

Создание в РЖД информационной системы управления беспилотными летательными аппаратами для ремонтных служб может застопориться на неопределенное время. На уже завершившийся было тендер пожаловались в ФАС.

Систему для РЖД притормозили

Как выяснил CNews, РЖД сходу не удалось подписать договор со своей «дочкой», которая победила в тендере железнодорожного монополиста на разработку автоматизированной системы управления беспилотными воздушными судами (АСУ БВС). Под судами подразумеваются радиоуправляемые квадрокоптеры с навесным оборудованием для дистанционного осмотра мест транспортных происшествий на железнодорожной инфраструктуре перед проведением аварийно-восстановительных работ.

Упомянутый тендер был объявлен РЖД 27 марта 2020 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой лота в 75 млн руб. Закупка привлекла девять претендентов на договор. Имена проигравших участников в открытых документах не опубликованы.

Победителем 15 мая 2020 г. был признан «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» (ОЦРВ) с суммой предложения в размере 55,5 млн руб. (организация на 26% принадлежит РЖД, на 74% — ООО «РЖД-технологии»). Однако уже 28 мая заказчик разместил на сайте госзакупок уведомление о поступлении жалобы на конкурс в ФАС. Имя жалобщика и суть претензий в документе не указаны.

Создание системы управления дронами в РЖД откладывается

Рассмотрение жалобы намечено на 2 июня 2020 г. В зависимости от вердикта антимонопольного органа заказчик либо наконец сможет подписать договор с ОЦРВ, либо ему придется переиграть тендер. Пока сроком исполнения договора прописан июнь 2021 г.

Что за система нужна РЖД

В тендерных документах говорится, что эксперимент с применением беспилотников для информирования ремонтных служб РЖД провели еще в 2018 г., после чего и решили снабдить ими восстановительные поезда — для сокращения времени возобновления движения после аварий. Имеющиеся в РЖД дроны должны вылетать через час после получения сообщения о происшествии и перемещаться на высотах до 150 метров и в радиусе 1 км от проблемного места.

Объясняя необходимость создания информсистемы, заказчик сообщает, что в ходе эксплуатации беспилотников появились новые критически важные технологические задачи. Они связаны с учетом оборудования, госрегистрацией дронов, получением разрешений на полеты, контролем профподготовки специалистов технической и летной эксплуатацией, планированием полетов, учетом выполненной летной работы и инцидентов, а также управлением материально-техническим обеспечением аппаратов.

«Технические и технологические потребности, вызванные массовым приобретением и вводом в эксплуатацию беспилотников на предприятиях РЖД, указывают на необходимость создания автоматизированной системы управления парком судов, — По мере приобретения беспилотников другими подразделениями РЖД будет расширяться перечень объектов автоматизации системы, поэтому разработанная АСУ БВС должна обладать возможностью масштабирования».

Некоторые технические подробности

В техзадании говорится, что создаваемая система должна иметь модульную архитектуру. При ее разработке должны быть использованы либо программы из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи, либо свободно распространяемый софт с открытым исходным кодом.

Доступ пользователей к системе должен осуществляться с любого рабочего места в системе передачи данных РЖД через Web-интерфейс по технологии тонкого клиента и работать в том числе в «Яндекс.браузере» версии не ниже 17.1 — без предварительной установки какого-либо специализированного или дополнительного программного обеспечения. Кроме того, в системе должен быть предусмотрен доступ к ней с мобильных устройств РЖД.

«Перечень мобильных устройств будет предоставлен победителю открытой процедуры на этапе подготовки ТЗ на разработку АСУ БВС, — отмечается в документах. — Прием и передача данных АСУ БВС при взаимодействии с другими информационными системами РЖД должны осуществляться через программный интерфейс со стороны АСУ БВС. Состав данных и схемы информационных потоков должны быть определены на этапе формирования технического задания на разработку».

Параметры дронов РЖД

В январе 2019 г. по итогам первых испытаний дронов газета «Гудок» сообщала, что исходя из обстановки, которая может возникнуть на сети, РЖД сформировали довольно жесткий список требований, которым должны отвечать беспилотники. В частности, это вес не более 10 кг, продолжительность полета на одном комплекте батарей более 30 минут и протяженность не менее 10 км. Время подготовки к взлету не должно превышать 10 минут. Аппарат должен летать при скорости ветра до 15 м/сек., работать при температуре от минус 20 до плюс 40 градусов Цельсия, иметь защиту от электромагнитных помех.

Издание отмечало, что сейчас на рынке имеется множество моделей беспилотных летательных аппаратов с разными типами полезной нагрузки. Их стоимость колеблется от нескольких тысяч рублей до нескольких миллионов. В первых испытаниях в Томске и Туапсе приняли участие серийные беспилотники самолетного и мультикоптерного типа российских компаний ЦСТ (концерн «Калашников») и «Геоскан», а также китайской DJI.

«Испытания в Томске проведены для подтверждения заявленных производителями технических характеристик дронов, включая протяжённость полётов и возможность работы при резко отрицательной температуре, — рассказал “Гудку” начальник отдела спутникового мониторинга НИИАС Алексей Карелов. — В целом мультикоптерный тип продемонстрировал более устойчивую работу в условиях низких температур окружающего воздуха, при порывистом ветре и обильном снегопаде. Определено, что ключевыми техническими параметрами БВС для оснащения восстановительного поезда являются интуитивно понятное управление и габаритно-массовые характеристики».