Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов

Росстат в преддверии всероссийской переписи населения 2020 г. выбрал поставщика ноутбуков и моноблоков для сотрудников своих территориальных подразделений по всей стране. Им стала компания «Аквариус». Сумма двух контрактов составила без малого 550 млн руб. По условиям ТЗ у компьютеров будут зарубежные процессоры и предустановленное ПО Microsoft.

ПК для переписи населения

Как выяснил CNews, во всероссийской переписи населения 2020 г. будут задействованы ноутбуки и моноблоки, собранные на зарубежных процессорах, с предустановленным ПО компании Microsoft. Эта техника обойдется государству в 547,9 млн руб. Это следует из документов двух тематических тендеров Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Первый из них госзаказчик провел еще в сентябре 2019 г. Техника предназначалась для организации автоматизированных рабочих мест районного уровня информационно-вычислительной системы Росстата в подразделениях ведомства по всей России, включая Крым. Ноутбуки в количестве 3,6 тыс. штук были оценены в 158,4 млн руб. На электронные торги пришла только компания «Аквариус», поэтому аукцион был официально признан несостоявшимся, а контракт достался единственному претенденту — без снижения стартовой цены лота. Получить технику сотрудники «Росстата» должны были не позднее 20 декабря 2019 г.

Второй тендер был запущен 28 апреля 2020 г. и завершился электронными торгами 27 мая. Техника предназначена для рабочих мест регионального уровня. На 4949 моноблоков заказчик выделил 393,4 млн руб. Контракт на сумму в 389,5 млн руб. снова достался «Аквариусу», но на этот раз конкуренцию ему попыталась составить компания «Крафтвэй».

Росстат накануне переписи населения закупился компьютерами с ПО Microsoft

Моноблоки также разъедутся по всей России, включая Крым. «Аквариусу» предстоит поставить товар в течение 90 календарных дней с даты заключения госконтракта.

Импортные чипы и ПО из США

В отношении компонентной базы Росстат конкретных вендоров в техзадании не прописывал, ограничиваясь указанием ее характеристик. Однако, например, параметры для процессоров, в частности базовая тактовая частота исключает использование любых отечественных чипов. Для ноутбуков она установлена на уровне не менее 2,1 ГГц. Для моноблоков — не менее 3,5 ГГц. Российские разработчики таких процессоров пока не делают.

Что касается программного обеспечения, то на ноутбуки подрядчику нужно было предустановить 64-битную ОС Microsoft Windows 10, а также пакет офисных программ Microsoft Office Homeand Business не ниже 2010. Правда в данном случае из ТЗ следует, что допускалась установка LibreOffice «или иного аналога, совместимого с предустановленной ОС». Кроме того, для ноутбуков требовалось ПО Microsoft SQLServer 2017 Express и Microsoft .NETFramework 4.5.

В закупке моноблоков заказчик прописал предустановку на них ОС Microsoft Windows 10 Professional и офисного пакета Microsoft Office Home and Business версии не ниже 2010. Пометки о допустимости установить альтернативный софт здесь уже нет.

Приводя в документах обязательное для госорганов обоснование невозможности использования российских программ, Росстат прибегнул к стандартной формулировке, сообщающей, что функциональные, технические и эксплуатационные характеристики софта из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи не соответствуют требованиям заказчика.

В документации ведомство указывает несколько параметров, которые с его точки зрения ни в одной другой ОС, кроме Windows, не реализованы. Например, в тендере на поставку ноутбуков говорилось об «обеспечении регламентного (без использования эмуляторов и иного подобного ПО) функционирования клиентских (работающих на ПК) компонентов прикладного ПО, эксплуатируемого организацией, использующего, в том числе, технологии COM/COM+ и разработанного с использованием средств разработки (включая, но не ограничиваясь): VisualBasic (6.0 и ниже), Delphi для среды Win32/64, неуправляемый С++, VisualFoxPro, Access».

В закупке моноблоков среди подобных параметров указана «возможность работы с электронными таблицами большого объема без существенных ограничений по максимальному размеру, количеству вкладок, возможности добавления комментариев и организации разметки для печати в процессе подготовки к переписи и подведении итогов ВПП-2020; обеспечение достаточной производительности при работе с файлами большого объема».

Много ли уже ПО Microsoft в Росстате

В последней закупке использование программ Microsoft дополнительно объясняется необходимостью совместимости нового ПО с софтом, который уже применяется в Росстате.

В частности, из документов следует, что пакет Microsoft Office используется в целом ряде подсистем автоматизированной системы госведомства. Среди них — подсистема переписного районирования, в части формирования предварительного списка адресов, выверки списка адресов на районном и региональном уровне, корректировки автоматического разбиения адресов на счетные, инструкторские и переписные участки.

Из других фрагментов АС упоминается подсистема конструирования макетов таблиц, в части создания и редактирования макетов таблиц, настройки оформления макетов таблиц для отображения и печати, подсистема генерации итоговых таблиц и выверки увязок, в части формирования итоговых таблиц с данными по разработанным макетам, выверки увязок в итоговых таблицах, а также подсистема сопоставления с данными переписи 2016 г.

Цифровая перепись населения

Всероссийская перепись населения, которая должна состояться в 2020 г., станет первой переписью такого масштаба, где будут использоваться цифровые технологии.

По словам главы Росстата Павла Малкова, переписчики на всей территории страны будут проводить обход жилых помещений с электронными планшетами и картами, все данные переписи будут собираться в цифровом виде, а ее ход будет контролироваться в ситуационном центре ведомства.

В начале октября 2019 г. Малков сообщил, что общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 г. составит около 33 млрд руб.

Напомним, ранее CNews сообщал, что вышеупомянутые планшеты были закуплены «Ростелекомом». Сумма договоров составила 7,2 млрд руб. за 360 тыс. планшетных ПК, то есть около 20 тыс. руб. за одно устройство. Поставщиками станут компании «Аквариус» и «Байтэрг».

Предположительно на технике будет установлена русифицированная мобильная ОС с графическим интерфейсом, включенная в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. Единственной ОС, удовлетворяющей озвученным критериям, является «Аврора», ранее известная как Sailfish OS Rus. В 2018 г. «Ростелеком» приобрел у предпринимателя Григория Березкина контрольный пакет акций компаний – разработчиков Sailfish: «Открытая мобильная платформа» и «Вортон».