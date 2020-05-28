Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления

Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

CNews проанализировал обновленный вариант федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Документ пришел на смену предыдущей версии федпроекта, предполагавшей расходы федерального бюджета на соответствующие цели в размере 101 млрд руб. за период до 2021 г.

В нынешней версии документа период его действия расширен до 2024 г. включительно. Расходы федерального бюджета, соответственно, увеличились до 235 млрд руб., что почти в 2,5 раза больше прежней версии.

49 млрд руб. на цифровые госуслуги и 25 млрд руб. на электронное правительство

Наиболее дорогостоящим мероприятием является обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, государственных и иных сервисов в цифровой виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевым состоянием. На эти цели будет потрачено 49,1 млрд руб.

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде обойдется в 25,1 млрд руб. Еще 6,4 млрд руб потребуются на внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Запланированные результаты федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика», млн рублей

Запланированный результат Финансирование из федерального бюджета за 2018-2024 гг. Финансирование из федерального бюджета за 2019 г. Финансирование из федерального бюджета за 2020 г. Финансирование из федерального бюджета за 2021 г. Финансирование из федерального бюджета за 2022 г. Финансирование из федерального бюджета за 2023 г. Финансирование из федерального бюджета за 2024 г. 1 Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевым состоянием 49 129 580,8 3 717 4 878 18 110 12 513 9 330 2 В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоутойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры РФ 30 363 4 697 2 883 5 853 6 373 5 878 4 679 3 Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение госудраственных функций в электронном виде 25 105 7 658 5 122 5 220 2 236 2 444 2 425 4 Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения 14 209 1 123 2 194 5 644 2 653 1 910 684 5 За счет применения единых требований приведены в соответствие данные, используемые при межведомтсвенном электронном взаимодействи, в государственных информационных системах, обеспечено единство форматов и атрибутов данных, автоматизированы процессы межведомтсвенного взаимодействия при оказания государственных услуг и исполнения функций федеральными органами исполнительной власти (сформирована Национальная система управления данными) 13 734 749 1 511 1 006 3 766 3 410 3 292 6 Проведен анализ и сопоставление информации об управлении данными в отобранных органах власти в целях разработки единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, разработаны и утверждены единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, проведен анализ и сопоставление информации о внедрение единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти 11 605 455 557 509 2 413 3 792 3 876 7 Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомтсвенный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях 7 648 306 644 996 1 748 1 929 2 025 8 Создано единой окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам 7 460 553 908 1 263 1 661 1 601 1 473 9 Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государствнной власти 7 127 209 844 913 1 649 1 737 1 775 10 Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг 6 408 507 536 712 1 698 1 558 1 395

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Также 670 млн руб. нужно будет направить на обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронном виде. Еще 465 млн руб. потребуется для обеспечения доработки и эксплуатации Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе облачного решения для субъектов РФ.

30 млрд руб на цифровизацию Генпрокуратуры

Обеспечение функционирования для всех сотрудников органов прокуратуры современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генпрокуратуры России обойдется в 30,4 млрд руб. Едиными исполнителями по выполнению соответствующих работ назначены «Ростелеком» и госпредприятие НИИ «Восход».

Введение типового автоматизированного рабочего места госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения обойдется в 14,2 млрд руб. Пилотный проект на данную тему реализует НИИ «Восход».

13,7 млрд руб. на формирование Национальной системы управления данными

Формирование Национальной системы управления данными обойдется в 13,7 млрд руб. Предполагается, что за счет применения единых требований будут приведены в соответствие данные, используемые при межведомственном электронном взаимодействии, в государственных информационных системах. Также будут автоматизированы процессы межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг и исполнении функций федеральными органами исполнительной власти.

Проведение анализа и сопоставления информации об управлении данным в отобранных органах власти в целях разработки единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти обойдется в 11,6 млрд руб. В том числе будут разработаны и утверждены единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти.

7,6 млрд руб на внедрение юридически значимого электронного документооборота

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях, обойдется в 7,6 млрд руб.

Целевые показатели федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Целевой показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2 024 1 Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджтеными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, % 15 20 25 30 40 50 60 70 2 Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), % 3 3 6 15 40 60 80 100 3 Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 г, % 100 100 95 90 80 70 60 50 4 Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, % 2 2 5 10 30 50 70 90 5 Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), % 0 0 0 10 20 30 45 70 6 Доля электронного документооборота между органами государственной власти РФ с органами государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в общем объемедокументооборота, % 0 0 10 20 30 50 70 90

Источник: CNews Analytics

Создание и функционирование платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации, потребует затрат в размере 2,9 млрд руб. Еще 500 млн руб. необходимо будет направить на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов РФ.

По 7 млрд руб. на единое окно обратной связи и архивное хранение электронных документов

Создание единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам потребует затрат в размере 7,5 млрд руб. Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти, обойдется в 7,1 млрд руб.

6 млрд руб. на цифровизацию выборного процесса

Обеспечение предоставления цифровых сервисов для участников избирательного процесса потребует затрата в размере 6,2 млрд руб. Создание платформы идентификации (включая биометрическую идентификацию), облачной квалифицированной электронной подписи, цифровых профилей гражданина и юридического лица, а также единого пространства доверия электронной подписи на базе единой системы идентификации и аутентификации обойдется в 4,3 млрд руб.

3,8 млрд руб. потребуются для усовершенствования механизмов государственного управления и обеспечения высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг, иных услуг и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3,5 млрд руб. на автоматизацию надзорной деятельности

3,5 млрд руб. потребуются для обеспечения создания, развития и функционирования Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности.

В том числе речь идет о создании единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной деятельности, в целях обеспечения деятельности сотрудников государственных органов. Контракт на создание системы заключен с НИИ «Восход».

Еще 920 млн руб. потребуются на обеспечение информационно-аналитического и экспертно-аналитического сопровождения в сфере контрольной и надзорной деятельности. Также 190 млн руб. нужно будет направить на создание сегмента базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) России, используемых в контрольно-надзорной деятельности, доступной в СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) в режиме реального времени.

3,4 млрд руб. на управление кадровым составом госслужбы

Обеспечение развития и функционирования федеральной государственной информационная система «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» потребует затрат в размере 3,4 млр руб. Работы по данному проекту выполняет компания «Кварта ВК».

3,1 млрд руб. на дирекцию программы «Цифровая экономика»

3,1 млрд руб. будут направлены на создание и функционирование дирекции национальной программы «Цифровая экономика». Еще 1,6 млрд руб. нужно будет выделить на обеспечение экспертно-аналитической и организационно-методической поддержки реализации национальной программы «Цифровая экономика», 770 млн руб. – на создание и функционирование инфраструктуры единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы «Цифровая экономика», 400 млн руб - на обеспечение функционирования Центра компетенций по реализации задач федпроекта «Цифровое государственное управление».

Также по 1,3 млрд руб. потребуются на два проекта: разработку и утверждение методологии статистических наблюдений и измерений параметров развития цифровой экономики и обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Функции проектного офиса нацпрограммы «Цифровая экономика» и центра компетенций федпроекта «Цифровое государственное управление» выполняет Аналитический центр при Правительстве (АЦ).

2,7 млрд руб на цифровую поддержку Президента России и премьер-министра

Обеспечение создания единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента России, Председателя Правительства, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности, Администрации Президента, Аппарата Правительства при осуществлении ими своих полномочий потребует затрат в размере 2,7 млрд руб. Этот проект курирует Федеральная служба охраны (ФСО).

Разработка информационной системы с целью обеспечения возможности получения гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям в сфере господдержки, потребует затрат в размере 2,6 млрд руб.

2,4 млрд руб. на «Госweb»

Обеспечение доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, потребует затрат в размере 2,4 млрд руб.

В том числе речь идет об использовании единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения. Проект получил название «ГосWeb».

2,2 млрд руб. будут направлены на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти. Обеспечение информирования о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, потребует затрат в размере 1,9 млрд руб. В том числе будут установлены единые стандарты популяризации электронных услуг.

1,6 млрд руб на платформы промышленного интернета

Создание и функционирование цифровой аналитической платформы для предоставления статистических данных потребует затрат в размере 1,8 млрд руб. Обеспечение создания, развития и функционирования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций обойдется в 1,6 млрд руб. Соответствующий контракт Минкомсвязи заключило с НИИ «Восход».

Внедрение системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологий информационного моделирования («Цифровое строительство») обойдется в 1,55 млрд руб. Еще 130 млн руб. на обеспечение законодательных, правовых и методических основ работы платформы «Цифровое строительство» и 20 млн руб. – на создание нормативно-технической базы данной платформы.

По 1 млрд руб. на «Работа в России» и «Образование в России» для иностранцев

Обеспечение функционирования платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» обойдется в 1,2 млрд руб.

Организация сервисов на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего государственного аудита (контроля) потребует затрат в размере 1,2 млрд руб. Создание цифровой платформы «Образование в России для иностранцев» обойдется в 1 млрд руб. Еще 1 млрд руб. потребуется на создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета.

Почти 1 млрд руб. на автоматизацию работы судебных приставов

960 млн руб. необходимо будет направить на обеспечение развития Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов (АИС ФСПП) в части ведения банка данных исполнительных документов на базе ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах). В том числе должно быть обеспечено регистрация исполнительных документов посредством СМЭВ судами и иными органами, автоматическое предоставление сведений из банка данных работодателям и банками.

Также должен быть реализован сервис на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) для осуществления операций с реестром исполнительных документов и проведена оптимизация формы государственной услуги ФСПП на ЕПГУ для пилотных регионов. Кроме того, должна быть обеспечена возможность подачи ходатайства и получения извещений посредством ЕПГУ.

На создание системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных будет выделено 940 млн руб. Этот проект реализует Росгвардия. В 2018 г. Совбез просил выделить на его реализацию значительно большую сумму – 3 млрд руб.

755 млн руб. на работу pravo.gov.ru

Обеспечение официального опубликования и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) государственных органов РФ и организаций международного сотрудничества обойдется в 755 млн руб.

Разработка и утверждение комплекса национальных документов, направленных на реализацию Цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обойдется в 726 млн руб. В том числе будут утверждено Положение о координации, мониторинге отбора и продвижении проектов (инициатив) и создание механизма отбора и поддержки проектов по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС.

Еще 200 млн руб. нужно будет направить на обеспечение подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту РФ интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов ЕАЭС государств – членов союза.

600 млн руб. на цифровую платформу Ростехнадзора

Создание, внедрение, развитие и эксплуатация цифровой платформы автоматизированной информационной системы Ростехнадзора обойдется в 590 млн руб. 560 млн руб. необходимо будет направить на формирование цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов.

Разработка, внедрение и обеспечение сопровождения Автоматизированной информационной системы проектной деятельности «Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов деятельности» обойдется в 317 млн руб. 282 млн руб. будут направлены на создание информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти.

Усовершенствование механизмов обработки обращений ,мониторинга и анализа результатов рассмотрений обращений потребует затрат в размере 240 млн руб. В том числе будут подключены к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие публично значимые функции.

Разработка планов цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ обойдется в 220 млн руб. Утверждение и актуализация концепции и плана проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубежом потребует затрат в размере 100 млн руб.

Доработка информационных систем Рособрнадзора и их подсистем в целя достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» обойдется в 90 млн руб. Аналогичная сумма потребуется для внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сфере социального обеспечения. Еще 70 млн руб. будет направлено на разработку методологической основы единой технологической архитектуры информационных систем государственных органов исполнительной власти.