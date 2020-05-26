В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО

15506

Новые рекомендации по добавлению программ в реестр отечественного ПО запрещает вносить в него софт, компоненты которого распространяются по свободным лицензиям GPL и MPL. Рекомендации противоречат правилам, установленным Правительством России, и это, считают эксперты, может привести к тому, что из реестра будут удалены десятки имеющихся в нем программ, включая российские ОС на ядре Linux, которое распространяется как раз под GPL.



Свободные лицензии как камень преткновения

В новых рекомендациях по добавлению программ в реестр отечественного ПО обнаружены значительные противоречия: в частности, они не позволяют пополнять реестр программами и ОС, распространяемыми под свободными лицензиями GPL и MPL.

В настоящее время добавление ПО в реестр осуществляется по методическим рекомендациям, подготовленным «Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ), возглавляемым экс-замминистра связи Ильей Массухом. Этими рекомендациями и устанавливается запрет на программы под GPL и MPL, и проблему обнаружил разработчик ПО из Томской области Антон Кулагин. Своим наблюдением он поделился в своем блоге на «Хабре».

Создание реестра отечественного программного обеспечения закреплено федеральным законом об импортозамещении ПО в госсекторе, подписанным Президентом России Владимиром Путиным в июне 2015 г. Оригинальные правила формирования реестра утверждены постановлением правительства России № 1236 от 16 ноября 2015 г. Реестр начал работу 1 января 2016 г., и на 26 мая 2020 г. в нем числится более 6600 записей.

ОС Astra Linux входит в реестр российского ПО, но противоречит рекомендациям ЦКИТ, так как основана на ядре Linux

Оригинальные правила допускают добавление в реестр ПО с компонентами, распространяемыми под свободной лицензией. По словам Кулагина, подобное противоречие парадоксально, поскольку в настоящее время в реестре отечественного ПО содержатся программы, так или иначе имеющие отношение к свободным лицензиям.

Выявленные противоречия

Разногласия между требованиями оригинальных правил и теми, что были предложены ЦКИТ, находятся в пункте 4 второго раздела рекомендаций. В нем сказано, что использованные при разработке российского ПО, указанного в заявке на добавление в реестр российского софта, сторонние компоненты должны: «правомерно использоваться (на основании открытой лицензии, лицензионного договора/оферты правообладателя компонента и т.п.) и позволять получить исключительные права на ПО, использующее их в своем составе (ключевые компоненты ПО не должны распространяться на условиях таких лицензий, как GPL, MPL и т.п.)». На запрос CNews о том, почему рекомендациями запрещено все, что связано с GPL и MPL, представители ЦКИТ на момент публикации материала ответить не смогли.

Антон Кулагин отметил, что именно этот пункт может привести к тому, что из реестра отечественного ПО могут быть удалены десятки программ. В качестве примера он привел российские ОС. По его словам, в реестре числятся не менее 40 таких систем, построенных на ядре Linux, которое с 1991 г., когда Линус Торвальдс (Linus Torvalds) приступил к его разработке, распространяется под GPL-лицензией.

Спорный пункт рекомендаций ЦКИТ

К таким продуктам относятся, к примеру, ОС «Альт», ранее известная под названием AltLinux), РЕД ОС, «ОСь», а также ROSA и Astra Linux. Последняя, как сообщал CNews, выпускается в версиях для обычных пользователей и для госкомпаний и ведомств.

Кулагин подчеркнул, что, согласно действующим рекомендациям, все эти ОС были внесены в реестр с нарушением правил. Другими словами, они должны быть исключены из него без промедлений.

Возможные последствия

По мнению Антона Кулагина, если из реестра отечественного ПО будут удалены все программы, нарушающие четвертый пункт второго раздела рекомендаций ЦКИТ, одним из последствий этого станет возможность российским чиновникам официально закупать иностранное ПО. Они смогут делать это, поскольку российских аналогов у такого софта не останется.

На примере операционных систем Кулагин показал, что если из реестра будут удалены Astra Linux, «Альт», и другие ОС, то чиновники смогут закупать и эксплуатировать ОС Microsoft Windows и Apple macOS. На момент публикации материала в России не было на 100% отечественных операционных систем – имеющиеся экземпляры базируются на Linux, поскольку собственного ядра для ОС в России нет.

Откуда у ЦКИТ полномочия менять правила Правительства

ЦКИТ был создан в 2016 г. по личной инициативе Президента России, и в его задачи входит оказание поддержки и решение методических и организационных вопросов в сфере импортозамещения. Центр был учрежден АНО «Институт развития интернета», Ассоциацией разработчиков ПО «Отечественный софт» и АНО «Экспертный центр электронного государства».

Согласно правилам, решение о внесении и исключении программ из реестра российского ПО принимает Минкомсвязи, опираясь, в том числе, на результаты голосования экспертного совета при этом министерстве. 26 декабря 2019 г. этот совет утвердил методические рекомендации ЦКИТ, после чего они были опубликованы на сайте Центра и получили юридическую силу равную силе других документов, имеющих отношение к реестру российского ПО.

Данный факт означает, что разработчикам ПО при направлении заявки на добавление своего продукта в реестр следует в первую очередь учитывать требования рекомендаций ЦКИТ, а затем непосредственно правил, установленных изначально. Любое отклонение от требований ЦКИТ будет служить отказом в рассмотрении заявки, а также поводом для удаления из реестра уже числящегося в нем ПО.

Другие изменения в правилах работы реестра

За четыре года существования реестра Минкомсвязи неоднократно меняла правила его функционирования. Так, в апреле 2017 г. ведомство засекретило отбор программного обеспечения, попадающего в него

Год спустя, в апреле 2018 г. Минкомсвязи выступило с предложением о внесении в правила процедуры апелляции или досудебного разрешения разногласий между разработчиками ПО и экспертным советом при министерстве. На апрель 2019 г. пришлись новые коррективы, на этот раз связанные с гарантийным обслуживанием. Они гласят, что после вступления новых правил в силу этим обслуживанием, а также технической поддержкой и модернизацией программ из состава реестра могут заниматься исключительно российские компании без преобладающего иностранного участия или непосредственно граждане России (физлица).