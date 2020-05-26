«Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора

Александр Панков стал вице-президентом «Вымпелкома» по связям с органами власти

Телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявила о назначении двух новых вице-президентов.

Вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти (GR) стал Александр Панков. В его зону ответственности также будут входить вопросы лицензионной деятельности и обеспечения компании радиочастотным спектром.

Панков с 2012 по 2020 гг. занимал пост заместителя руководителя Роскомнадзора. В этот период службой руководил Александр Жаров.

В Роскомнадзоре Панков курировал административные и правовые вопросы. С 2018 г., когда курировавший телекоммуникационную отрасль замглавы Роскомнадзора Олег Иванов перешел на аналогичную должность в Минкомсвязи, Панков также стал отвечать в Роскомнадзоре и за отрасль связи.

Как происходит смена власти в Роскомнадзоре

В начале 2020 г. Александр Жаров ушел из Роскомнадзора и стал главой холдинга «Газпром – Медиа». Новым руководителем Роскомнадзора стал Андрей Липов, до той поры возглавлявший Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента.

После этого началась замена заместителей руководителей Роскомандзора. Помимо Панкова со своей должности ушла Антонина Приезжаева, отвечавшая за персональные данные.

Новыми заместителями Липова в Роскомнадзоре стали Милош Вагнер, Владимир Логунов и Олег Терляков, которые до этого работали в Администрации Президента под руководством Липова.

В «Вымпелком» не впервые приходят отставные чиновники из отрасли связи. В 2010 г. в компании работал другой бывший замглавы Роскомнадзора Александр Катулевский. В 2013 г. директором по взаимодействию с органами власти в компании стал бывший и.о. главы Россвязи (Федеральное агентство связи) Сергей Мальянов.

До Александра Панкова вице-президентом «Вымпелкома» по взаимодействию с органами государственной власти был Михаил Якушев. Он пришел в компанию в 2017 г. До этого он был вице-президентом американской корпорации ICANN по странам Восточной Европы. Сейчас Якушев покинул «Вымпелком».

В «Вымпелкоме» появился блок по работе с данными

Другим новым вице-президентом «Вымпелкома» стал Игорь Бардинцев. Он будет курировать новое подразделение внутри компании – блок по работе с данными. В том числе Бардинцев будет отвечать за унификацию методологии измерения показателей на всех уровнях компании, обеспечение качества данных, управление данными, бизнес-анализа и другие функции.

Ранее Бардинцев работал в Сбербанке, в том числе занимая должность старшего управляющего директора – руководителя Центра прикладных данных. Кроме того, Бардинцев был директором по развитию цифровых технологий компании «Северсталь».

Напомним, что ранее гендиректором «Вымпелкома» стал Александр Торбахов, который в 2020-2018 гг. входил в состав правления Сбербанка.