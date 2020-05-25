Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники

Аппарат Правительства поставил крест на идее снизить до нуля НДС для российских производителей радиоэлектронной продукции. В понимании чиновников отрасль нужно поддерживать в рамках тематических госпрограмм. При этом сама отрасль от этой идеи также была не в восторге.

Обнуления НДС не будет

Как стало известно CNews, появившаяся без малого два месяца назад идея полностью избавить российских производителей радиоэлектроники от налогового бремени понимания в Правительстве не нашла. «Установление налоговой ставки НДС в размере 0% в отношении операций по реализации радиоэлектронной продукции, включенной в реестр, по существу будет являться субсидированием организаций, осуществляющих реализацию соответствующей радиоэлектронной продукции из федерального бюджета на сумму налога на добавленную стоимость», — говорится в заключении заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

«Полагаем, что поддержку за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации целесообразно осуществлять в рамках реализации соответствующих государственных программ, что позволит обеспечить эффективный контроль за использованием федеральных средств, — добавляет чиновник. — Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает» (копия документа имеется в распоряжении редакции).

По сути это означает, что будущего у описанной законодательной инициативы больше нет. По данным CNews, в контексте появления вышеописанного документа в Минопромторге уже также пришли к идее «не поддержать законопроект в рабочем порядке».

Правительство не поддержало идею нулевого НДС для отечественной радиоэлектронной отрасли

На сайте Госдумы инициатива обнуления НДС на данный момент находится в статусе предварительного рассмотрения. Вышеупомянутый отзыв аппарата Правительства в системе пока не опубликован.

Чего хотел автор законопроекта

Описанная идея обнуления НДС принадлежит члену Совета Федерации Алексею Дмитриенко. Свое предложение на рассмотрение в Госдуму он внес 3 марта 2020 г. В пояснительной записке к документу говорится, что он затрагивает статью 164 налогового кодекса нашей страны.

«Для идентификации российской радиоэлектронной продукции будет создан “сводный реестр российской радиоэлектронной продукции”, порядок формирования и ведения которого будут определяться в соответствии с aедеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ “О промышленной политике в Российской Федерации”, — сообщает автор. — Снижение ставки НДС до 0 процентов при производстве российской радиоэлектронной продукции будет существенной мерой поддержки российским производителям радиоэлектронной продукции».

Аргументируя свою позицию, Дмитриенко говорит, что по данным сайта госзакупок общий объем приобретения радиоэлектронной продукции госорганами и компаниями с госучастием в 2016 г. составил 608 млрд. руб., включая российскую радиоэлектронику в объеме 200 млрд. руб. (33%). В 2017 г. расходы бюджета по этой статье составили 634 млрд. руб. с долей отечественной радиоэлектронике в объеме 148 млрд. руб. (23%). В 2018 г. речь уже шла о 719 млрд. руб. с долей российской радиоэлектронике в объеме 127 млрд. руб. (18%).

«Указанные данные показывают, что на рынке радиоэлектронной продукции при осуществлении государственных закупок и закупок компаний с государственным участием происходит снижение доли закупаемых российских товаров, — подчеркивал автор законопроекта. — В связи с этим необходимы дополнительные меры по стимулированию производства российской радиоэлектронной продукции».

Ссылаясь на экспертные оценки, Дмитриенко указывал, что общий объем госзакупок радиоэлектронной продукции в 2020 г. превысит 1 трлн руб. и далее будет в среднем ежегодно увеличиваться на 7-10%.

«При этом снижение НДС до 0% в течение 10 лет позволит российским производителям радиоэлектронной продукции только при поставках продукции в государственные закупки и закупки госкомпаний дополнительно получать финансовое преимущество в сравнении с иностранной продукцией, которое может составить в год не менее 21,7 млрд руб., — отмечает автор инициативы в сопроводительных документах. — Таким образом, благодаря предложенной мере поддержки за 10 лет дополнительные финансовые преимущества для производителей российской радиоэлектронной продукции могут составить более 200 млрд руб.».

Идею не поддержали не только чиновники

Необходимо отметить, что рассматриваемая инициатива самим рынком также была воспринята не однозначно. В частности, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский в начале марта 2020 г. в разговоре с РБК сообщил, что в своем отзыве ассоциация назвала обнуление НДС на радиоэлектронику нецелесообразной мерой, поскольку основной объем продукции российских предприятий электронной промышленности закупается корпоративными заказчиками, которые оплачивают НДС с полной стоимости своей продукции или услуг.

«Льгота не приведет к созданию конкурентных преимуществ для предприятий отрасли, так как корпоративные заказчики не смогут зачесть входящий НДС», — указал он. По словам Покровского, заказчик вычитает НДС, включенный в цену закупаемой им продукции, из 20% НДС со своих продаж. Если российское электронное оборудование будет продаваться без НДС, корпоративный заказчик все равно оплатит его, только не своему поставщику, а напрямую государству.

Выборочное снижение НДС на продукцию предприятий одной отрасли «будет чрезвычайно сложно администрировать в условиях смешанных закупок продукции российского происхождения и импортной», считают в АРПЭ. В итоге значительно вырастут административные издержки и риски, что приведет к снижению привлекательности отрасли для стратегических инвесторов, утверждают в ассоциации.