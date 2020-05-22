МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены

Вдогонку к ставшему сверхпроблемным миллиардному тендеру на покупку ПК с прицелом на отечественные процессоры МВД запустило аналогичную по ключевым техническим параметрам закупку ноутбуков. Ее объемы существенно скромнее, но изначально заложенные барьеры для участия поставщиков российских чипов — те же.

Ноутбуки для МВД с заниженными требованиями

Как выяснил CNews, месяц спустя после попытки приобрести около 30,3 тыс. российских ПК с прицелом на использование в них российских процессоров, МВД предприняло аналогичную попытку купить ноутбуки, также установив параметры, допускающие их сборку на отечественных чипах.

Напомним, упомянутая закупка настольных компьютеров стартовала 20 марта 2020 г. в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. Сроки подведения итогов несколько раз сдвигались, и завершить данный тендер министерству пока так и не удалось (подробности об этом — ниже).

Закупка ноутбуков также в формате электронного аукциона была запущена 23 апреля 2020 г. Ее масштабы существенно скромнее. На 3409 штук выделено 136,2 млн руб. — без малого 40 тыс. руб. на один ноутбук. Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 27 мая, торги намечены на 29 мая. Победителю необходимо будет поставить технику до 1 ноября 2020 г.

При чем тут «Эльбрусы» и «Байкалы»

Прицел МВД на использование во всех вышеописанных компьютерах отечественных процессоров определяется не совсем обычными, весьма «заниженными» требованиями к компонентной базе. В частности, как уже ранее писал CNews в отношении миллиардной закупки ПК, заказчик существенно снизил порог вхождения для чипов по параметру их максимальной частоты — до 800 МГц. Практика мониторинга CNews компьютерных госзакупок позволяет утверждать, что именно по этому параметру госорганы, в том числе и само МВД, обычно отсекают все существующие российские процессоры: «Эльбрусы», «Байкалы», «Мультикоры» и пр.

МВД закупает ноутбуки, теоретически допустив в них использование российских чипов

Никакие конкретные разработчики чипов в техзадании первого тендера прописаны не были — процессоры должны были показать не менее 8 тыс. баллов по заданным условиям на тесте производительности 7-Zip/p7zip по метрике Rating MIPS. При этом в тендерной документации в требованиях к ОС есть пункт о том, что «представленная в дистрибутиве операционная система должна иметь версии, обеспечивающие ее функционирование на процессорных архитектурах х86-64 и “Эльбрус”».

В МВД в ходе переписки с CNews справедливость предположения редакции относительно «благосклонности» министерства по отношению к российской компонентной базе подтвердили. «Использование минимально необходимых характеристик расширяет возможный круг поставщиков оборудования, в том числе и за счет привлечения отечественных производителей оборудования, повышает конкуренцию при проведении аукционных мероприятий и приводит к значительной экономии бюджетных ассигнований», — отметили респонденты CNews.

Представители МЦСТ (разработчик линейки «Эльбрусов») и компании «Байкал электроникс» (разработчик линейки «Байкал») тогда же в разговоре с CNews подтвердили, что в их распоряжении чипы подходящих параметров действительно есть: «Эльбрус-8СВ», МЦСТ R-2000» и Baikal-M.

Техзадание нового тендера на поставку ноутбуков в отношении требований к интересующей нас компонентной базе оказалось идентичным, что напрямую подтвердили CNews в «Байкал электроникс» и косвенно в МЦСТ. Из этого можно сделать очевидный вывод, что заказчик снова приоткрыл дверь для российских разработчиков, допустив применение в технике отечественных чипов.

И все же купить придется Intel или AMD

Несмотря на все вышесказанное, по совокупности фактов «Эльбрусы» и «Байкалы» уже очевидно не будут использованы в закупаемых МВД настольных компьютерах и почти наверняка не будут предложены поставщиками ноутбуков. Если только МВД не изменит условия исполнения контрактов по обоим тендерам.

Главная проблема отечественных разработчиков процессоров — это отсутствие значительных складских запасов и длительные сроки производства новых крупных партий на зарубежных фабриках. Когда во время первого тендера разработчики обнаружили, что между торгами и последним днем поставки менее трех месяцев, они категорично заявили CNews, что уложиться в эти сроки будет не реально. Позже МВД сдвинуло дедлайн на два с половиной месяца, но к тому моменту это для МЦСТ и «Байкал электроникс» уже ничего не меняло.

С новым тендером ситуация оказалась сходной. Представитель МЦСТ Константин Трушкин сообщил CNews, что по его мнению объемы и сроки поставки ноутбуков снова вряд ли позволят кому-то из сборщиков техники предложить «Эльбрусы».

«В резерве “Байкал электроникс” готовой партии процессоров в нужном количестве сейчас нет, — отметил в разговоре с CNews заместитель генерального директора этой организации по коммерческим вопросам Артем Огурцов. — Чтобы произвести недостающие чипы, процесс нужно запускать прямо сейчас, но к компании до сих пор никто из интеграторов или сборщиков ПК не обращался».

Эксперт также обращает внимание, что в ТЗ тендера в явном виде не прописаны требования к российскому происхождению чипов. «Поэтому можно предположить, что данный конкурс изначально предполагал закупку техники на Intel или AMD», — добавляет Огурцов.

Настольные ПК МВД не удается закупить ни на каких чипах

В отношении первой из рассматриваемых в этом материале закупок приходится констатировать факт ее очередной приостановки на неопределенный период. Ранее, 15 мая 2020 г. CNews на основании однозначно интерпретируемых действий заказчика сделал вывод о том, что поданные накануне жалобы в ФАС со стороны «Аквариуса» и «Депо» на нестыковки в тендерной документации были признанны необоснованными, что и позволило МВД разморозить тендер — подвести итоги аукциона, присвоив закупке статус «определение поставщика завершено».

Позже выяснилось, что официально еще за два дня до этого рассмотрение жалоб указанных компаний все же завершилось признанием их обоснованными. Не исключено, что процесс был осуществлен задним числом, на что, например, указывает тот факт, что в предписании от 13 мая ФАС требует от МВД отменить протокол подведения итогов электронного аукциона от 15 мая.

Так или иначе, у проблемной закупки снова появился статус «определение поставщика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа».

Кроме того, 20 мая 2020 г. на госзаказчика в ФАС пожаловалась компания «Энвижн групп», чья заявка с ее точки зрения незаконно была отклонена по итогам торгов. Рассмотрение жалобы назначено на 25 мая 2020 г.