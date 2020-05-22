Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации

В МИД России на должности посла по особым поручениям и представителя министра по вопросам цифровой трансформации назначен Сергей Кирюшин. На заре карьеры он был связан исключительно с финансовой сферой, но в начале XXI века перешел в ИТ и отвечал за цифровизацию «Аэрофлота» и «Почты России».



Экс-финансист стал послом по цифровой трансформации

Министерство иностранных дел России (МИД) утвердило Сергея Кирюшина на должность посла по особым поручениям и представителя министра по вопросам цифровой трансформации.

Сергей Кирюшин утвержден на должности приказом министерства №6588 от 29 апреля 2020 г. Информация о его назначении опубликована на сайте ведомства 21 мая 2020 г.

Отвечая на вопрос CNews о его задачах на новом месте, Сергей Кирюшин сказал: «Задачи понятны - цифровая трансформация ведомства в соотвествии с поручениями Правительства». По его словам, его новая должность примерно аналогична должности замминистра по цифровой трансформации в других ведомствах.

За годы своей карьеры Кирюшин неоднократно занимал посты, связанные с информационными технологиями (ИТ), в то числе и в госпредприятиях. К примеру, он был главой ИТ-департамента «Аэрофлота» и курировал цифровизацию «Почты России». Однако начинал он свою карьеру в другой сфере – в финансовой.

Начало карьеры

Сергей Кирюшин родился в Москве в 1965 г., в 1988 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «финансы и кредит». Одним из первых мест его работы стал информационно-расчетный центр Сбербанка России – он был его директором в период с 1993 по 1997 гг.

В ведении Сергея Кирюшина будет цифровая транмформация МИДа

После ухода из Сбербанка Сергей Кирюшин стал заместителем председателя правления АКБ «Восточно-Европейский инвестиционный банк», проработав на этой должности до 1998 г. После этого он до 2001 г. был вице-президентом некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС» и одновременно председателем правления небанковской кредитной организации «Расчетная палата РТС».

Карьера на заре XXI века и цифровизация «Аэрофлота»

В новом тысячелетии первым местом работы Кирюшина стало ЗАО «Технический центр РТС» – он возглавлял его с 2001 по 2003 гг, после чего перешел в «Аэрофлот», где проработал с июля 2003 г. до августа 2009 г. Именно с «Аэрофлота» началась его карьера в ИТ-сфере – до этого она была связана исключительно с финансами.

В «Аэрофлоте» Сергей Кирюшин занимал посты замгендиректора и главы департамента ИТ. Во время его работы в этой компании с 2004 г. внедрялась общая шина данных (сервисно-ориентированная корпоративная система интеграции приложений) IBM WebSphere. Подрядчиком на проекте выступала компания BCC, объявившая о запуске системы в эксплуатацию в мае 2008 г. Кирюшин ушел из авиакомпании он после смены первого лица, когда вместо Валерия Окулова ее гендиректором стал Виталий Савельев.

После ухода из «Аэрофлота» Сергей Кирюшин в течение полугода был главой департамента информатизации и бизнес-технологий «Холдинга МРСК». Также с 2009 по 2010 гг. он был ИТ-консультантом и консультировал, в том числе, «Ростехнологии» в процессе реализации проекта построения электронного правительства в Калмыкии.

В декабре 2010 г. Кирюшина избрали на пост председателя совета клуба IT-директоров «4CIO». Помимо этого, в период с 2010 по 2011 гг. он возглавлял группу по разработке IT-стратегии «Федеральной сетевой компании» (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Из «Почты России» в Министерство иностранных дел

С середины мая 2011 г по апрель 2013 г., Сергей Кирюшин находился на должности заместителя гендиректора «Почты России», он курировал ИТ-сферу ведомства. По данным CNews, «Почта России» на тот момент давно искала ИТ-менеджера.

О своем уходе из «Почты России» Сергей Кирюшин сообщил в марте 2013 г. В период работы Кирюшина в этой компании у нее появилась концепция развития ИТ до 2015 г., разработанная при участии Boston Consulting Group. В документе среди прочего говорится о приоритете стандартных коммерческих решений перед самостоятельной разработкой. В качестве ПО, на котором автоматизируется работа почтовых предприятий в других странах, называются Microsoft, SAP и Oracle.

На момент ухода из «Почты России» Кирюшин не сообщал о своих планах по дальнейшему развитию своей карьеры, но вскоре после этого (в апреле 2013 г.) он стал советником председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР), пробыв на этой должности до 2014 г. За это время Кирюшин успел поучаствовать в разработке новой ИТ-архитектуры, на которую в дальнейшем была переведена АИС Фонда, и в создании ИТ-стратегии Фонда.

С 2014 по 2018 гг. Сергей Кирюшин был внештатным советником руководителя по ИТ российского Федерального агентства по туризму. При его участии был запущен Национальный туристический портал Russia.Travel, а также создана информационная система «Электронная путевка».

В июле 2018 г. Кирюшин перешел на пост советника гендиректора ОАО «ВЭБ-лизинг». Это было последним местом его работы до перехода в МИД на должности посла МИД по особым поручениям и представителя министра по вопросам цифровой трансформации.

Цифровая трансформация министерств

Появление в России заместителей и представителей по цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) в правительственных ведомствах изначально было идеей российского экс-премьера Дмитрия Медведева. Первые CDTO были назначены в июле 2018 г. в восьми министерствах, включая Минстрой и Минздрав, а 1 февраля 2020 г., действующий премьер-министр Михаил Мишустин поручил утвердить должность CDTO в каждом министерстве.

К 5 февраля 2020 г. Минкомсвязи подготовило методику тестирования и требования к кандидатам на должность CDTO. Документ, содержавший требования и указания, был направлен в адреса в общей сложности 55 организаций, в том числе в федеральные ведомства, агентства и службы. Согласно этому документу, личностные, и профессиональные требования к кандидатам были сформированы на основе модели компетенций команды цифровой трансформации, разработанной РАНХиГС с учетом международного и российского опыта при участии экспертного сообщества.

Новым этапом развития идеи о цифровых замминистрах стало назначение 6 марта 2020 г. ответственных за цифровизацию и информатизацию в Аппарате Правительства России. ИТ-обязанности, как сообщал CNews, были распределены между пятью замруководителя Аппарата из 12: Леонидом Левиным, Валерием Сидоренко, Игорем Шевченко, Алексеем Уваровым и Светланой Андрющенко.

13 марта 2020 г. Михаил Мишустин провел встречу с CDTO и кандидатами в CDTO. Это была первая встреча подобного рода, и в рамках нее премьер-министр разъяснил чиновникам, ответственным за цифровую трансформацию, что ожидает от них Правительство в рамках выполнения национальной программы «Цифровая экономика» и включенных в нее шести федеральных проектов.

Суммарное число участников этого мероприятия, с учетом CDTO и кандидатов в CDTO, составило 50 человек. Среди них была и бывший замруководителя департамента образования Москвы Татьяна Васильева, 21 мая 2020 г. утвержденная на должность CDTO в Минпросвещения России.