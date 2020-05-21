Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ

Михаил Мишустин утвердил кандидата на должность замминистра просвещения России Сергея Кравцова по цифровой трансформации. Им стала Татьяна Васильева, бывший замруководителя департамента образования Москвы.



Новый CDTO в российском правительстве

Правительство России утвердило на должность замминистра просвещения России по цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) Татьяну Васильеву. До перехода на новую должность она была заместителем руководителя московского департамента образования и науки.

Татьяна Васильева станет заместителем действующего министра просвещения России Сергея Кравцова. Этот пост он занимает с 21 января 2020 г., а до этого Кравцов с 2013 г. был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Также в период с октября 2017 г. по май 2018 г. Кравцов был замминистра образования.

Распоряжение правительства об утверждении Татьяны Васильевой на новый пост от 19 мая 2020 г. № 1309-р «О заместителе Министра просвещения Российской Федерации» подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации 20 мая 2020 г.

Татьяна Васильева стала замминистра просвещения по цифровой трансформации. Такая должность появилась в каждом министерстве

В марте 2020 г., как сообщал CNews, Татьяна Васильева участвовала во встрече CDTO и кандидатов в CDTO с российским премьером. Это была первая встреча подобного рода, и в рамках нее Михаил Мишустин разъяснил чиновникам, ответственным за цифровую трансформацию, что ожидает от них Правительство в рамках выполнения национальной программы «Цифровая экономика» и включенных в нее шести федеральных проектов. Суммарное число участников мероприятия, с учетом CDTO и кандидатов в CDTO, составило 50 человек.

Путь от учительницы до замминистра

Татьяна Васильева родилась 1 марта 1977 г. в Пензе и в 1999 г. окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского по специальности «история». Первым местом ее работы стала пензенская средняя школа №76, в которой она была учителем истории.

В школе Татьяна Васильева проработала с 1996 по 2006 гг., затем она была принята на должность советника отдела департамента госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России. В 2007 г. она стала советником отдела департамента по управлению делами и госслужбе Минобрнауки, а в 2008 г. перешла на должность советника отдела административного департамента, референта отдела департамента общего образования в том же министерстве.

В 2010 г. Татьяну Васильеву назначили на пост главы управления координации деятельности департамента образования Москвы. Начальником этого отдела она была до 2012 г.

В июне 2012 г. Татьяна Васильева стала замруководителя департамента образования Москвы. Ее работа не была связана с ИТ, она курировала вопросы реализации государственной и региональной политики в сфере образования. В ее интервью за 2019 г. тема ИТ не затрагивалась. Татьяна Васильева занимала эту должность до мая 2020 г., когда ее назначили замминистра просвещения России по цифровой трансформации.

Развитие идеи Медведева

Появление в России заместителей по цифровой трансформации в правительственных ведомствах было идеей бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Первые CDTO были назначены в июле 2018 г. в восьми министерствах, включая Минздрав и Минстрой, хотя с этим решением были согласны не все чиновники. К примеру, действующий глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на своей странице в Facebook еще в 2017 г. высказывался о том, что министерствам и департаментам отдельные заместители по цифровизации не требуются.

1 февраля 2020 г., как сообщал CNews, новый российский премьер Михаил Мишустин принял решение реанимировать идею Медведева о цифровых замминистрах. Он поручил утвердить такую должность в каждом министерстве, отметив, что полномочия могут быть предоставлены как новому заму, так и одному из действующих.

Спустя четыре дня после поручения Мишустина, 5 февраля 2020 г. Минкомсвязи выработало методику тестирования и требования к кандидатам на должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за цифровую трансформацию. Заняться этим ведомству предложил премьер-министр России Михаил Мишустин, отведя на выполнение поручения три дня. Документ, содержащий требования и указания, был направлен в адреса в общей сложности 55 организаций. В их числе федеральные ведомства, агентства и службы. Согласно этому документу, личностные, и профессиональные требования к кандидатам были сформированы на основе модели компетенций команды цифровой трансформации, разработанной РАНХиГС с учетом международного и российского опыта при участии экспертного сообщества.

Следующим этапом развития идеи о цифровых замминистрах стало назначение 6 марта 2020 г. ответственных за цифровизацию и информатизацию в Аппарате Правительства России. ИТ-обязанности, как сообщал CNews, были распределены между пятью замруководителя Аппарата из 12: Леонидом Левиным, Валерием Сидоренко, Игорем Шевченко, Алексеем Уваровым и Светланой Андрющенко.

13 марта 2020 г. Михаил Мишустин провел упомянутую встречу с CDTO и кандидатами в CDTO, в которой принимала участие и Татьяна Васильева.