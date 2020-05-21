Apple и Google выпустили API для тотальной слежки

Apple и Google совместно разработали API для создания на его основе приложений, позволяющих отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом. Эти приложения будут создавать организации общественного здравоохранения, и доступ к API в настоящее время предоставлен более чем 20 странам.



API для «слежки» за пользователями

Компании Apple и Google открыли доступ к новому интерфейсу API совместной разработки, предназначенному для уведомлений о потенциальной подверженности заражению. Изначально данный инструмент готовился для создания на его основе приложений для отслеживания контактов заразившихся коронавирусом Covid-19 людей.

Общее назначение API Apple и Google не изменилось – он по-прежнему будет базой для мобильных приложений сторонних разработчиков, но теперь эти приложения позволят пользователям уведомлять других людей о своих потенциальных (или фактических) контактах с теми, у кого был выявлен коронавирус, а также о том, что они сами заболели им.

Новый API Apple и Google будут использовать разработчики ПО, действующие от имени организаций общественного здравоохранения (ООЗ). Они смогут либо создавать на его основе полностью новые мобильные приложения, либо встраивать его в уже имеющиеся. Сами компании не планируют выпускать подобные приложения собственной разработки.

На момент публикации материала доступ к API был предоставлен 22 странам на пяти континентах, а также трем американским штатам (Алабаме, Северной Дакоте и Южной Каролине). Список компании не предоставили, как не предоставили и точные сроки допуска к интерфейсу других государств. По их оценке, он будет предоставлен в течение ближайших нескольких недель.

Смартфоны на iOS и Android превратятся в инструмент отслеживания больных коронавирусом

«Один из наиболее эффективных методов, применяемых органами общественного здравоохранения во время эпидемий, называется отслеживанием контактов. Данный подход позволяет органам здравоохранения выходить на связь с лицами, возможно, контактировавшими с инфицированным лицом, и предоставлять им лечение и консультации. Новым элементом отслеживания контактов являются уведомления о контактах: использование конфиденциальной цифровой технологии для того, чтобы сообщить конкретному лицу о том, что оно, возможно, контактировало с носителем вируса. Уведомление о контакте нацелено непосредственно на быстрое информирование, которое имеет особое значение для замедления распространения вирусного заболевания, которое может распространяться бессимптомно», – сказано в официальном заявлении Apple и Google.

По состоянию на 20 мая 2020 г. число заразившихся Covid-19 в мире превышало 5 млн человек. В списке стран Россия находилась на втором месте по числу больных коронавирусом – свыше 317,5 тыс. человек. Первое место занимали США – более 1,55 млн человек.

Что умеет новый API

О ведущейся разработке интерфейса Google и Apple сообщили в начале апреля 2020 г. В конце этого же месяца, по данным CNBC, компании приступили к его тестированию, подготовив необходимые обновления для своих мобильных платформ (iOS и Android).

Полноценная поддержка нового API реализована в стабильной версии прошивки iOS 13.5. Apple начала ее распространение 20 мая 2020 г.

Функции отслеживания в новой iOS 13.5

Публичная версия API позволяет ООЗ давать определение «момента контакта», определять число контактов конкретного лица, а также учитывать риск заражения от пациентов, получивших положительный результат теста, при определении момента контакта.

Дополнительно API позволяет ООЗ связываться с людьми, вступавшими в контакт с носителями коронавируса. Используемую для этого контактную информацию пользователи будут вводить в приложение на добровольной основе.

Как работает система уведомлений

Новый API Google и Apple работает в паре с особой децентрализованной системой идентификаторов, сопряженной с технологией Bluetooth. Она будет нужна для определения расстояния между пользователями. Все подключенные к ней мобильные устройства на базе iOS и Android будут обмениваться между собой случайным образом сгенерированными ключами.

В случае если владелец одного из телефонов заболеет коронавирусом, он сможет сообщить об этом через приложение на базе нового API, и система уведомит об этом людей, контактировавших с ним или находившихся с ним рядом, путем отправки им соответствующего уведомления.

По данным Apple и Google, все метаданные, связанные с обменом данными через Bluetooth, передаются в зашифрованном виде. Это затруднит идентификацию личности владельцев устройств (например, за счет ассоциации между мощностью передачи и определенной моделью телефона).

В Apple и Google подчеркивают, что система уведомлений не занимается отслеживанием и не использует геолокацию устройства. Каждый пользователь будет самостоятельно принимать решение о том, соглашаться ему на ее использование или нет. Более того, даже в случае выявления у пользователя коронавируса он тоже сможет решать, сообщать о своем диагнозе в приложении или нет.