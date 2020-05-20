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Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

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26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»

26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»

Основные вопросы к обсуждению:

  • С какими проблемами столкнулись медицинские учреждения?
  • Какие сложности возникли у пациентов?
  • Как телемедицина может помочь получить медицинскую помощь в новых условиях?
  • Какие услуги «врач-пациент» можно оказывать удаленно?
  • Как организовать эффективные телемедицинские консультации «врач-пациент»?
  • Как рассчитать стоимость подобных услуг?
  • Какие телемедицинские сервисы доступны гражданам сегодня?
  • Как выбрать качественный телемедицинский сервис?
  • Как ситуация с COVID-19 повлияет на развитие телемедицины в России и в мире?

Подтвердили выступление докладом участие дискуссии:

Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности, Atos;
Татьяна Трофимова, начальник ГАУЗ СО «МИАЦ»;
Денис Швецов, генеральный директор телемедицинского сервиса «Доктор рядом»;
Алексей Образцов, руководителя проектного офиса «Медицина будущего», «Ренессанс страхование»;
Владислав Шерстобоев, генеральный директор, ГК «Эксперт»;
Антон Владзимирский, заместитель директора по науке в НПЦ медицинской радиологии;
Константин Кошелев, инженер по подготовке решений Dahua Technology Rus.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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