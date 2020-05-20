Минкомсвязи собралось перевести все госуведомления в электронную форму

Бумажные уведомления уходят в прошлое

Минкомсвязи России предложило перевести органы власти на современный электронный формат взаимодействия с гражданами и организациями. Пресс-служба министерства сообщила CNews о том, что разработанный в Минкомсвязи законопроект в случае его принятия обеспечит получение всех государственных уведомлений через единый портал госуслуг или через соответствующее мобильное приложение. При этом предлагается сохранить возможность отказа от электронной формы уведомлений в пользу традиционных бумажных.

Обсуждение нового законопроекта, предлагающего поправки в ряд законов, начинается с сегодняшнего дня на портале проектов нормативных правовых актов, и закончится 3 июня 2020 г., после чего поступит на рассмотрение в Правительство.

«Перевод уведомлений в электронный вид позволит избежать ситуаций, когда государство приняло в отношении граждан важные решения, а уведомления по какой-то причине получены не были, – заявил директор правового департамента Минкомсвязи Роман Кузнецов. – При этом у граждан и организаций останется право отказаться от получения уведомлений в электронной форме и получать их посредством традиционных бумажных писем».

Как сообщили CNews в Минкомсвязи, за весь 2019 г. государственные органы направили гражданам почти 600 млн сообщений о штрафах, пенях и прочих уведомлений (из них 122 млн –уведомления автомобилистов), при этом государственному бюджету такая переписка ежегодно обходится в 22 млрд руб.

Как будут работать новые поправки

Законопроект предлагает внесение изменений в закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. и закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г., нормирующие процедуры направления уведомлений физическим и юридическим лицам при оказании государственных и муниципальных услуг.

Электронные госуведомления станут обязательными, письменные опциональными

Ключевые поправки, предлагаемые документом, подразумевают применение электронных уведомлений в качестве обязательного формата, при этом письменные уведомления переводятся в дополнительный формат по желанию заявителя, следует из текста законопроекта. В настоящее время в упомянутых выше действующих законах сформулированы ровно противоположные требования, то есть, «в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме».

Перевод уведомлений преимущественного в электронную форму предлагается осуществлять с использованием ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или почтовых отправлений в форме электронного документа, порядок направления таких уведомлений, юридически значимых сообщений и документов будет определен постановлением Правительства.

Перевод уведомлений от госорганов и муниципальных структур в электронный формат особо актуален «в условиях действующих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции», отмечается в пояснительной записке к документу. Изменения позволят организовать бесконтактное юридически значимое взаимодействие, а также упростить и ускорить получение уведомлений гражданами и юрлицами от органов госвласти и местного самоуправления.

Помимо этого, документ также предлагает введение электронного формата уведомлений в ряде положений действующих законов, где ранее подразумевалось их получение только на бумажном носителе. Это положение применимо в том случае, если законами или правовыми актами не предусмотрено «направление юридически значимых сообщений и документов с использованием почтовой связи».

Если гражданин или юридическое лицо отказываются от электронной формы юридически значимых сообщений и документов, они будут по-прежнему преобразовываться «в почтовые отравления на бумажном носителе с целью их последующей доставки (вручения) адресатам с сохранением целостности, подлинности и равнозначности таких почтовых отправлений», говорится в документе. Юридические лица, отказавшиеся от электронных уведомлений, будут сами оплачивать расходы на доставку юридически значимых сообщений и документов почтовым отправлением.

Документ не устанавливает обязательных требований в части рассмотрения дел об административных правонарушениях в рамках госнадзора или муниципального контроля, а также в части обязательных требований, проверяемых при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и других документов разрешительного характера, отмечается в пояснительной записке.

В начале мая 2020 г. CNews сообщил о подготовленном в Минкомсвязи законопроекте, предлагающем проведение с 1 июня 2020 г. эксперимента по замене обычных документов электронными в течение одного года. В случае принятия документа предполагается приравнять документы, подписанные на портале госуслуг неквалифицированной электронной подписью, к бумажным документам с собственноручной подписью.

Портал госуслуг сегодня

Ранее CNews сообщил о том, что Президент России Владимир Путин обрушился с критикой на не работавший сайт госуслуг. Онлайн-ресурс пропал из доступа после президентского видеообращения 11 мая 2020 г., в рамках которого Путин пообещал единовременные выплаты каждой российской семье, в которой есть несовершеннолетние дети.

Президент заявил, что Портал госуслуг не справился с потоком посетителей. К вечеру 11 мая 2020 г. работа ресурса была восстановлена. По данным «РТ Лабс», дочерней компании «Ростелекома» и оператора портала госуслуг, ограничения были связаны с возросшей нагрузкой, а также с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений.

О работе портала госуслуг сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в рамках совещания с Президентом по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, проведенного в формате видеоконференции 18 мая 2020 г.

В настоящее время на портале государственных услуг зарегистрировано 68 млн совершеннолетних граждан. По словам министра, услуга по оформлению выплаты по детям в возрасте от трех до 16 лет поставила абсолютный рекорд за время существования портала. За первые сутки после запуска услуги было получено двух млн обращений, что примерно в 10 раз больше среднесуточной нормы.

В среднем на портале оформляется более миллиона заявлений в день. За последний месяц на портале было оформлено почти 2,5 млн заявлений на получение выплаты на детей до трех лет, около 400 тыс. граждан встали на учет центра занятости и начали получать пособие по безработице без личного посещения.

Более 50 тыс. граждан, вынужденно оставшихся на территории иностранных государств в связи с прекращением регулярных авиарейсов, заполнили формы и оставили данные о себе и членах своей семьи. Более 30 тыс. человек из них начали получать регулярную выплату материальной помощи.

С учетом опыта Москвы в начале апреля на портале услуг развернуто решение по выдаче цифровых пропусков другим регионам. С апреля выдано более 25 млн цифровых пропусков на базе портала «Госуслуг», в том числе, три млн постоянных пропусков для работников организаций, и более 22 млн временных пропусков.