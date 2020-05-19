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Спецпроекты

В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Российская компания создала решение на основе технологии радиочастотных меток для контроля использования средств индивидуальной защиты и учета рабочего времени персонала инфекционных отделений больниц.

Бесконтактный учет и мониторинг

Российская компания «РСТ-Инвент» (проектное подразделение Роснано и группы «Систематика») представила комплекс, который обеспечивает контроль за тем, как персонал инфекционных отделений больниц использует средства индивидуальной защиты (СИЗ). В основе программно-аппаратной платформы заложено использование радиочастотных (RFID) меток, на разработке, производстве и поставках которых специализируется «РСТ-Инвент».

Особенностью комплекса является возможность персональной идентификации медперсонала – что обычно затруднено при экипировке персонала в одинаковые защитные костюмы. Помимо этого, система обеспечивает автоматический учет СИЗ, контроль комплектности и онлайн-мониторинг перемещений каждого сотрудника по инфекционному отделению в режиме реального времени.

Внедрение программно-аппаратного комплекса «РСТ-Инвент» также позволяет медучреждениям организовать контроль за соблюдением регламента рабочего времени сотрудников. Помимо соблюдения норм ТК, такой контроль также обеспечивает учет сверхурочных работ для точного расчета выплат медперсоналу за фактически отработанное время.

RFID-инфраструктура для инфекционных отделений

Программно-аппаратный комплекс «РСТ-Инвент» разворачивается специалистами компании на всей территории инфекционного отделения больницы. Все стратегически важные узлы отделения оснащаются специальным оборудованием для считывания RFID-меток, при этом соответствующее программное обеспечение системы интегрируется в информационную систему больницы.

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Вход в инфекционное отделение только при соблюдении всех требований системы

Каждый элемент противочумного костюма сотрудника инфекционного отделения маркируется RFID-метками, благодаря чему осуществляется контроль за комплектностью СИЗ. Затем на защитный костюм медработника наклеивается самоклеящийся RFID-бейдж, напечатанный на специальном RFID-принтере – например, Zebra ZT610.

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Печать самоклеющегося бейджа с RFID-меткой

Визуально узнать сотрудника в противочумном костюме очень сложно и порой практически невозможно. Напечатанная на бейдже информация – например, ФИО и должность, позволяет идентифицировать медработника даже в самых закрытых средствах биологической защиты, при этом интегрированный в бейдж RFID-чип обеспечивает возможность отслеживания всех его перемещений в реальном времени.

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Маршрут каждого сотрудника передается в ИС больницы

При развертывании комплекса «РСТ-Инвент» на входе в инфекционное отделение устанавливается RFID-антенна, которая идентифицирует медработника и производит сверку комплектности его противочумного костюма. Разрешение на вход выдается только при соблюдении всех требований системы безопасности. В случае нарушения комплектности или отсутствия бейджа в доступе в отделение будет отказано до устранения несоответствия.

В процессе эксплуатации автоматизированная система «РСТ-Инвент» фиксирует маршрут каждого медицинского сотрудника по инфекционному отделению, и передает данные о его перемещении и времени пребывания в отделении в информационную систему больницы в online-режиме.

RFID-система также может быть настроена на автоматическое оповещение надзорных органов о фактах сверхурочной работы и несоблюдения ТК России. За счет этого, считают в «РСТ-Инвент», можно обеспечить точное соблюдение условий и норм труда медработников, а также исполнение указа Президента РФ №313 от 6 мая 2020 г. «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».



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