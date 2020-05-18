Китай грозит разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei

6730

Китай готов нанести ответный удар

Власти КНР готовы принять ряд ответных мер против американских компаний в случае, если США продолжат вводить ограничения на поставку полупроводниковых компонентов китайской компании Huawei. Об этом сообщила Global Times со ссылкой на источники, близкие к правительству Китая.

По данным издания, руководство КНР рассматривает включение американских компаний в так называемый список ненадежных организаций. В отношении попавших в него американских юридических лиц могут быть проведены проверки на соответствие национальному законодательству в сфере кибербезопасности. Кроме того, на них могут быть наложены разного рода ограничения.

В числе компаний, которые могут подвергнуться китайским контрсанкциям, источник называет производителя потребительской электроники Apple, известного мобильного чипмейкера Qualcomm, производителя сетевого оборудования Cisco, а также авиастроительную корпорацию Boeing. Global Times отдельно отмечает возможность прекращения закупки Китаем самолетов Boeing.

Вероятные последствия для американского бизнеса

По словам источника Global Times, «Китай начнет бесконечные расследования в отношении этих компаний, что, в свою очередь, подорвет доверие инвесторов и сократит их доходы на китайском рынке». Представителям американского бизнеса, попавшим в китайский «черный список» грозит потеря не только огромного рынка сбыта продукции, но и значительных производственных мощностей. Напомним, в I квартале 2020 г. выручка Apple от продаж в Поднебесной составила 14,8% от суммарной. По состоянию на июнь 2019 г., более 90% всей продукции корпорации собиралось в Китае.

Китайские власти готовы вступиться за Huawei и ввести сакнции против Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing

Ссылаясь на отчет The Wall Street Journal, издание называет сферу производства микросхем – одним из немногих секторов американской экономики, которые успешно работают на экспорт. В случае введения санкций со стороны Китая, потери американских чипмейкеров могут составить около $36 млрд.

Что же касается Boeing, КНР может отменить все текущие заказы на его продукцию. По мнению китайских аналитиков, подобное развитие событий может «добить» авиастроительную корпорацию, которая и так находится на грани банкротства. В такой ситуации Boeing придется рассчитывать только на поддержку со стороны американского государства. Эксперты отмечают, что Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире покупателем воздушных лайнеров и готов приобретать более 100 американских самолетов ежегодно на сумму около $4,2 млрд.

Однако оказаться в китайском «черном списке» рискуют не только технологические гиганты, но и небольшие американские фирмы, которые наиболее чувствительны к неопределенности. Более того, такие фирмы составят основу списка. По мнению Гао Линьюня (Gao Lingyun), эксперта Пекинской академии общественных наук, после введения ограничительных мер эти компании окажутся на грани полного краха. Он также отметил, что такие контрмеры могут послужить предупреждением «первого уровня» для американской стороны.

Новые меры против Huawei

14 мая 2020 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) продлил на один год запрет на китайское телекоммуникационное оборудование, одним из крупнейших производителей которого является Huawei.

Также в пятницу, 15 мая, Минторг США внес изменения в экспортные правила «со стратегическим прицелом на приобретение компанией Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного ПО и технологий США».

Согласно новому порядку, иностранным производителям полупроводников, изготовленных за рубежом с применением американских технологий, придется получать у Минторга лицензию на поставку своей продукции компании Huawei. Изменение правил, помимо Huawei и более сотни ее «дочек», ударит по одному из крупнейших контрактных производителей полупроводниковой продукции, тайваньской TSMC. Компания, в частности, производит процессоры для AMD, Apple и Qualcomm.

11 мая 2020 г. администрация Дональда Трампа и TSMC начали переговоры о возможном строительстве ее фабрик по производству микросхем на территории США. 12 мая 2020 г. TSMC дала неопределенный ответ о своих планах по размещению завода в пределах американских границ, а уже 15 мая руководство компании дало этой затее зеленый свет.

По данным The Wall Street Journal, TSMC построит новую фабрику в штате Аризона. Точное место ее расположения на момент публикации материала установлено не было, но известно, что на ее возведение компания затратит $12 млрд. Эту сумму TSMC намерена вкладывать постепенно – она собирается потратить ее в период с 2021 по 2029 гг. Вероятнее всего, завод будет запускаться частями – компания готовится начать первое производство не позднее 2024 г.

Противостояние США и Huawei

Давление на Huawei со стороны американского правительства началось в 2018 г., когда Дональд Трамп обвинил компанию в шпионаже в пользу китайского правительства. В мае 2019 г. он заставил многие крупные американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei, а Минторг США внес Huawei в черный список, который лишил компанию возможности свободно покупать компоненты и технологии американских производителей из-за угрозы нацбезопасности.

В ноябре 2018 г. США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить использование любого оборудования производства Huawei, в том числе и необходимого для развертывания сетей пятого поколения. По данным WSJ, власти США хотели дискредитировать компанию Huawei как производителя телекоммуникационного оборудования в глазах стран-союзников.

При этом, как отмечали в издании, Вашингтон настраивает союзников против Huawei не только и не столько по причине возможной слежки со стороны Поднебесной. США и КНР соперничают по линии создания сетей связи пятого поколения 5G. И дело касается как непосредственно технологий, так и темпов развертывания этих сетей.

В сентябре 2019 г. CNews сообщал о планах властей США по оказанию поддержки малым и сельским провайдерам. Федеральная комиссия по связи (FCC) намеревалась выделить около $1 млрд таким поставщикам телекоммуникационных услуг.

В конце января 2020 г. Великобритания вопреки позиции США разрешила Huawei поставлять оборудование для развертывания 5G, хотя и с некоторыми ограничениями. В частности, китайской компании не позволят занять более 35% рынка 5G-оборудования страны.

В начале февраля 2020 г. стало известно о том, что Microsoft, Dell и AT&T в сотрудничестве с властями США будут разрабатывать новые стандарты ПО для американских сотовых сетей 5G, чтобы исключить использование в их инфраструктуре оборудования Huawei. По данным источников WSJ, за этим проектом стоит лично Трамп.

Несмотря на сложные отношения между американскими властями и китайским гигантом, с мая 2019 г. США регулярно выдают разрешения на ведение бизнеса с Huawei. Каждая из таких лицензий действует три месяца и позволяет продолжать операции с Huawei, включая выполнение контрактов, экспорт и реэкспорт.