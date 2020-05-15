Туда, сюда, обратно. Мюнхен по третьему кругу меняет ПО Microsoft на СПО

Администрация Мюнхена создает новый план по переходу к использованию на ПК чиновников ОС и программ с открытым исходным кодом. Власти города предпринимают этот шаг во второй раз – в 2003 г. переход на Linux обошелся им в 30 млн евро, а в возврат к Windows затребовал еще 50 млн евро.



Никакого проприетарного ПО

Власти Мюнхена, одного из крупнейших городов Германии, решили отказаться от использования ПО с закрытым исходным кодом в госсекторе. Администрация города, как пишет ZDnet, решила использовать программное обеспечение с открытым кодом.

«Там, где это технологически и финансово возможно, город будет делать упор на открытые стандарты и бесплатное лицензионное программное обеспечение с открытым исходным кодом», – сказано в новом коалиционном соглашении, заключенном между недавно избранной Партией зеленых (Die Grunen), четвертой по количеству членов партией в Германии, и социал-демократами.

Соглашение было заключено 10 мая 2020 г., а партии будут находиться у власти до 2026 г. – столько времени у них есть на переход к использованию открытого ПО. Прогнозы о размерах затрат на переход к открытому ПО городские власти пока не оглашают.

«Мы будем придерживаться принципа “открытые деньги, открытый код”. Это означает, что до тех пор, пока дело не будет касаться конфиденциальной информации или персональных данных, исходный код программного обеспечения города будет открытым», – говорится в соглашении.

Чиновникам Мюнхена предстоит очередной переход на открытое ПО

Это решение администрации Мюнхена, пишет ZDnet, воспринимается сторонниками свободного программного обеспечения как победа. Они считают это лучшим вариантом с экономической и политической точек зрения. «Мы рады, что они (власти) стали говорить о принципе “открытые деньги, открытый код”. Эту кампанию мы начали два с половиной года назад, но стоит отметить, что слова коалиции – это лишь заявление о планах на будущее», – сказал представитель Европейского фонда свободного программного обеспечения (Free Software Foundation Europe, FSFE) Алекс Сандер (Alex Sander), указывая на отсутствующие слова о сроках перехода.

«FSFE хотел бы, чтобы городской совет Мюнхена разработал дорожную карту перехода к открытому ПО в течение около 100 дней после своего вступления в должность», – добавил Сандер. По его словам, переход на открытое ПО не окажется для властей города очень сложной задачей. Он отметил, что у них есть подобный опыт, включающий в себя разработку специализированного дистрибутива Linux.

17 лет борьбы за свободное ПО

Власти Мюнхена принимают решение о переходе на ПО с открытым исходным кодом и отказе от продукции Microsoft не в первый раз. История началась в 2003 г., когда городской совет впервые проголосовал за такой переход.

Стремление немецких чиновников отказаться от ПО Microsoft было напрямую связано с приближавшимся на тот момент прекращением поддержки ОС Windows NT 4.0 (она была полностью прекращена 31 декабря 2004 г.).

После голосования городского совета чиновники Мюнхена утвердили план миграции: за 10 лет они должны были потратить на этот процесс 30 млн евро. В 2013 г. было объявлено о завершении проекта. К этому времени на открытое ПО были переведены около 15 тыс. рабочих мест в муниципалитете, что составляет 80% от их общего числа. В качестве операционной системы была выбрана кастомизированная версия Ubuntu под названием LiMux, а в качестве офисного пакета — OpenOffice (с последующим переходом на LibreOffice).

Рабочий стол Linux-дистрибутива LiMux

Однако отказ от привычной многим чиновникам ОС Windows и переход на новую платформу LiMux, которую еще требовалось освоить, был положительно воспринят далеко не всеми. Власти города стали получать множество жалоб от чиновников, переведенных на LiMux, которые испытывали трудности понимании базовых принципов работы с системой. Они даже не могли справиться с обменом данными с коллегами – процесс проходил не так, как им хотелось бы.

Спустя несколько месяцев после перехода на LiMux выяснилось, что для дальнейшей поддержки новой инфраструктуры с открытым кодом потребуются дополнительные финансовые вливания. Другими словами, Linux оказался «чрезмерно дорогим» для властей Мюнхена из-за необходимости дополнительного программирования.

Кроме того, чиновники не могли работать в ряде необходимых им программ ввиду отсутствия их версий под Linux. Об этом заявляла, в частности, член городского совета от социал-демократической партии Энн Хюбнер (Anne Hubner) – по ее подсчетам, мюнхенским чиновникам для работы требуется около 800 программ, список которых она не предоставила. Она добавила также, что примерно 400 из них не существуют под Linux.

Десятки миллионов евро на возврат к Windows

Администрация Мюнхена вновь задумалась о возврате к Windows, как сообщал CNews, спустя всего лишь год после завершения перехода на LiMux – в августе 2014 г.

Возврат к Windows начался в феврале 2017 г. и должен был завершиться к 2020 г. Процесс массового отказа от Linux в пользу ОС Microsoft ресурс ZDnet назвал «флагманским разворотом» (Flagship U-turn). Энн Хюбнер сказала тогда, что полностью отказываться от проекта LiMux Мюнхен все же не будет. «Большая часть структуры останется на сервере, как есть. Люди также могут пользоваться LibreOffice, но и продуктами Microsoft тоже», – отметила Энн Хюбнер. Она добавила, что в коллизиях LiMux/Windows не нужно искать идеологической подоплеки: «будет использоваться тот продукт, который нам больше подходит».

В ноябре 2017 г. CNews писал, что немецкие чиновники подсчитали размер затрат Мюнхена на возврат к Windows. По их прогнозам, он должен был составить 50 млн евро. Как пишет ZDnet, переход на Windows в Мюнхене еще идет, и, с учетом закупок закрытого ПО других разработчиков, включая Oracle и SAP, может обойтись более чем в 86 млн евро.

Отказ от Windows в других странах

Германия – не единственная страна, один из городов которой может в обозримом будущем полностью перейти на открытое ПО. В декабре 2019 г. CNews сообщал, что власти Китая разработали план по полному отказу от американских компьютеров, ноутбуков, а также от американского ПО в госучреждениях всей страны в пользу отечественных аналогов. Стратегия была разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение в данной области должно быть 100-процентным. К разработке замены Windows, в декабре 2019 г. приступили два крупных китайских разработчика ПО – компании China Standard Software (CS2C) и Tianjin Kylin Information (TKC), имеющие опыт по разработке ОС, пользующихся спросом в Китае.

Попытку перевести ПК правительственных учреждений, школ и системы здравоохранения на Linux предпринимали и власти испанской провинции Эстремадура – решение об этом было принято еще в 2002 г. Поводом для миграции стали традиционные преимущества ПО на открытом коде: экономия на лицензиях, технологическая независимость, возможность доступа к программному коду программ и развитие местной индустрии программирования.

Специально для этого был разработан дистрибутив LinEx, основанный на Debian. За первый год проекта в Эстремадуре, население которой немногим превышает 1 млн человек, было распространено около 200 тыс. дистрибутивов LinEx на компакт-дисках и более 70 тыс. дистрибутивов загружено с сайта. Однако в конце 2011 г. власти провинции отказались от перевода компьютеров бюджетных организаций на LinEx – по мнению совета провинции, во время экономического кризиса идея разработки специального дистрибутива Linux стала несостоятельной.

В феврале 2020 г. отказ от использования Windows запланировали и власти Южной Кореи – они решили перевести все правительственные ПК на южнокорейские дистрибутивы Linux. Причиной было названо стремление страны сократить зависимость от иностранной ОС до минимума.