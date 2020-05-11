США затеяли установить гегемонию выпуска процессров

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Власти США ведут переговоры с TSMC, выпускающей процессоры для AMD, Apple и Qualcomm, об открытии производства в Северной Америке. Они хотят обезопасить своих ИТ-гигантов от трудностей, с которыми они могут столкнуться на фоне пандемии коронавируса и закрытия странами своих границ. В переговорах также участвует Intel, и определенную помощь американские власти могут оказать Samsung, у которой уже есть завод на территории США.

Локализация производства

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вступила в переговоры с тайваньской компанией TSMC о строительстве ее фабрик по производству микросхем на территории США. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), в переговорах также участвует американский чип-мейкер Intel, большинство заводов которой тоже расположены за пределами США.

TSMC – это один из крупнейших во всем мире производителей полупроводниковой продукции. К ее услугам прибегает и компания Apple – ее новый чип A14, готовящийся для новой линейки смартфонов iPhone 12 (предварительное название) тоже будет выпускаться на ее заводах. По данным WSJ, в переговорах между администрацией Трампа и TSMC также участвуют представители Apple, но их роль в них на момент публикации материала не раскрывалась.

Зачем Трампу полупроводниковые заводы

Как пишет ресурс TechCrunch, идея властей США по строительству заводов Intel и TSMC в пределах границ страны связана с двумя факторами. В первую очередь она касается пандемии коронавируса, из-за которой многие страны мира полностью закрыли свои границы, что может поставить под угрозу поставки электронных компонентов, к примеру, за пределы Тайваня, где базируются заводы TSMC.

В будущем в США могут появиться новые заводы по выпуску микросхем, в том числе и азиатских корпораций

Второй фактор – это обеспечение безопасности американских военных проектов. The Wall Street Journal пишет, что расположение заводов в пределах границ США сократит возможности для шпионажа со стороны других стран.

Intel готова к сотрудничеству

Компания Intel еще до начала переговоров выразила готовность к строительству новых фабрик на территории США. По данным WSJ, об этом сообщил сам глава компании Роберт Свон (Robert Swan), занявший пост СЕО Intel в январе 2019 г.

О своем согласии на строительство американских фабрик Свон написал 28 апреля 2020 г. в своем письме в Минобороны США, в котором он заявил о готовности Intel к строительству в Штатах завода по производству микросхем, но только в партнерстве с Пентагоном. «Сейчас это важнее, чем когда-либо, особенно с учетом той неопределенности, что создает сложившаяся геополитическая обстановка», – добавил глава Intel.

Стоит отметить, что на начало мая 2020 г. в распоряжении Intel было несколько фабрик в пределах границ США. Однако основная часть ее заводов разбросана по всему миру – к примеру, по данным агентства Reuters, в марте 2020 г. компания заявила о возобновлении производства на фабрике с Коста-Рике, которое было остановлено в 2014 г. В декабре 2019 г. Intel сообщила о своих планах по инвестированию $11 млрд в строительство нового завода в Израиле.

TSMC пока в раздумьях

Переговоры администрации Дональда Трампа с Intel пока продолжаются, как и с компанией TSMC. Как пишет TechCrunch со ссылкой на ее представителя, TSMC всегда была готова к строительству новых фабрик за пределами Тайваня, в том числе и в США. «Мы оцениваем все подходящие территории, но у нас пока нет конкретного плана. Все будет зависеть от потребностей наших клиентов», – сказал представитель компании.

В настоящее время TSMC производит чипы для очень многих американских ИТ-компаний, в том числе и для AMD – главного соперника Intel на рынке серверных, мобильных и десктопных процессоров. У нее нет собственных фабрик, как нет их и у Qualcomm, Nvidia, Broadcom и Xilinx. Их продукцию, как и в случае с AMD, производит TSMC.

Планы властей США на Samsung

Южно-корейский вендор Samsung тоже может стать частью плана администрации Трампа по развитию полупроводникового производства в США. Компания, как и TSMC, готовится к переходу на 5-нанометровый техпроцесс, и в ее распоряжении есть завод по производству микросхем в Остине (штат Техас). По данным TechCrunch, власти США могут обратиться к компании с новыми контрактами на производство чипов.

На момент публикации материала не было известно, какие льготы американские власти готовы предложить производителям полупроводниковой продукции, чтобы те согласились построить свои заводы в США.