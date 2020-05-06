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Власти разрешат россиянам подписывать документы через «Госуслуги». Эксперимент начнется 1 июня

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, Текст: Эльяс Касми

Минкомсвязи опубликовало законопроект, приравнивающий документы, подписанные на портале госуслуг неквалифицированной электронной подписью к бумажным документам с собственноручной подписью. Документ предусматривает проведение эксперимента по замене обычных документов электронными в течение одного года, и в случае его принятия эксперимент начнется 1 июня 2020 г.

Всероссийская «цифровизация» подписи

Минкомсвязи России выступило с предложением разрешить гражданам России подписывать необходимые им документы через официальный портал госуслуг. Идея рассмотрена в подготовленном ведомством законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов (ID документа – 01/01/05-20/00101670).

Законопроект носит название «О проведении эксперимента по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной государственной информационной системы “Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме”». Документ был опубликован 5 мая 2020 г. и на момент публикации материала находился на стадии общественного обсуждения. Дата его завершения – 19 мая 2020 г.

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Документы, подписанные на «Госуслугах», станут равнозначными бумажным, подписанным собственноручно

В рамках изменений Минкомсвязи предлагает провести эксперимент по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи на территории России. В случае принятия законопроекта он пройдет в период с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Одной из причин проведения данного эксперимента, как сказано в пояснительной записке к документу, ведомство называет широкое распространение коронавирусной инфекции – на момент публикации материала Россия находилась на седьмом месте в мире по количеству заболевших Covid-19.

Задачи эксперимента

Авторы законопроекта выделяют четыре основные задачи эксперимента по подписанию документов в режиме онлайн через «Госуслуги». Первая – это формирование и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры, обеспечивающей создание усиленной неквалифицированной электронной подписи для физических лиц, имеющих подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации.

Под второй задачей подразумевается разработка и внедрение программного обеспечения клиентской части, технических решений, мобильных приложений, сертифицированных в соответствии с установленными требованиями, а также опциональных защищенных модулей.

Третья задача – это тестирование возможности использования неквалифицированной электронной подписи при совершении сделок с использованием единого портала госуслуг и при заключении договоров аренды федерального имущества. В рамках этой задачи также будет проведена апробация возможности применения неквалифицированной электронной подписи при предоставлении налоговой отчетности физических лиц, совершении сделок с использованием единого портала госуслуг, заключении договоров аренды федерального имущества, а также при подписании документов для трудоустройства и других действиях, перечень которых дополнительно установит Минкомсвязи по согласованию с федеральными органами власти.

Техническая реализация

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, создание ключа электронной подписи и неквалифицированной электронной подписи будет реализовываться средствами электронной подписи, предоставляемыми физлицам с подтвержденной учетной записью в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), через подсистему «личный кабинет» единого портала госуслуг и (или) мобильное приложение.

Подписанные такой неквалифицированной электронной подписью документы в рамках эксперимента будут признаны равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью при условии соблюдения требований к получению ключей неквалифицированной электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи.

Требования к министерствам

Для проведения эксперимента Минкомсвязи необходимо до 25 мая 2020 г. сформировать межведомственную рабочую группу для координации мероприятий, необходимых для реализации эксперимента, в состав которой войдут представители участников эксперимента. Помимо этого, до 1 июля 2020 г. по согласованию с Федеральной службой безопасности России (ФСБ) и при участии «Ростелекома» министерству необходимо разработать и довести до участников эксперимента технические требования к средствам электронной подписи, а также к иным техническим средствам и программному обеспечению. В тот же срок требуется обеспечить возможность совершения сделок с использованием единого портала с применением неквалифицированной электронной подписи.

В подготовке к проведению эксперимента примет участие и Минтруд России. До 1 июля 2020 г. ведомству необходимо разработать и направить в Минкомсвязи предложения по подписи документов, возникающих в рамках трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по организации труда и управлению трудом; трудоустройству. Также министерство должно обеспечить внесение необходимых изменений в правовые акты.

Аналогичные изменения, согласно тексту законопроекта, должны подготовить и другие ведомства. В документе упоминаются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Федеральная налоговая служба России (ФНС).



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