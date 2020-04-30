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У министра связи отбирают одного заместителя

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Правительство России сократило число возможных замов министра связи с девяти до восьми. Это означает, что кому-то из существующих заместителей министра придется уйти в отставку.

Министру связи сократили число заместителей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства о внесении изменений в положение о Минкомсвязи. В соответствие с ним, число возможных заместителей министра сокращается с девяти до восьми. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как менялось число заместителей министра связи

У министра связи Николая Никифорова, занимавшего свой пост в 2012-2018 гг., в последний период его работы было восемь заместителей. Восьмой заместитель появился у него в 2017 г., и им стал перешедший на эту должность с поста президента «Ростелекома» Сергей Калугин.

Специально ради этого Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, поручил увеличить лимит на число заместителей министра с восьми до девяти. Правда, Сергей Приходько, в то время являвшийся руководителем аппарата Правительства, тут же поручил вновь сократить число заместителей министра связи до семи, но это поручение не было реализовано.

У Константина Носкова, ставшего министром связи в 2018 г., также было восемь заместителей. В начале 2020 г. новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, а новым министром связи - Максут Шадаев.

Кто пришел в Минкомсвязи вместе с Шадаевым

Первым новым заместителем министра связи, пришедшим в ведомство вслед за Шадаевым, стала бывшая сенатор Людмила Бокова. Она также получил пост статс-секретаря.

Занимавший до этого пост статс-секретаря, другой заместитель министра Олег Пак (он пришел в министерство еще в 2012 г. при Николае Никифорове) получил повышение и стал первым заместителем министра.

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У главы Минкомсвязи Максута Шадаева останется восемь замов вместо девяти

Ранее должности первого заместителя в Минкомсвязи не было, в связи с чем в феврале Мишустин скорректировал положение о министерстве. Тогда же допустимое число заместителей министра выросло до девяти.

Вскоре из министерства ушло двое заместителей министра, пришедших в ведомство вместе с Константином Носковым: Олег Войтенко (курировал почтовую связь) и Михаил Мамонов (курировал международную интернет-торговлю).

Одновременно у Шадаева появилось двое новых заместителей: Олег Качанов и Андрей Черненко. Оба к тому моменту уже работали в министерстве.

Так, Качанов был руководителем департамента проектов цифровой трансформации. Черненко работал в Минкомсвязи в период 2012-2019 гг., в том числе в разное время возглавляя департаменты проектов по информатизации министерства и реализации стратегических проектов.

В 2019 г. Черненко ушел из министерства в госкорпорацию «Ростех», но в 2020 г. вернулся в Минкомсвязи на должность советника министра.

Таким образом, у Шадаева сейчас девять заместителей и, в соответствии с новым положением о министерстве, как минимум одному из них придется уйти. Пресс-служба Минкомсвязи ограничилась констатацией того факта, что пока лишь было подписано постановление Правительстве о числе заместителей министра.

Кто из заместителей Шадаева может лишиться своего поста

Ранее кандидатами на уход из министерства из числа заместителей министра назывались Олег Иванов (курирует телекоммуникации), Алексей Соколов (ИТ-отрасль) и Евгений Кисляков. Кисляков, как и ушедший из министерства Олег Войтенко, пришел в ведомство вместе с Константином Носковым: до той поры они были его заместителями на посту главы Аналитического центра при Правительстве.

Кисляков курировал при Носкове программу «Цифровая экономика». Но сейчас ее новым куратором стал другой замминистра Максим Паршин, до того отвечавший за Электронное правительство. Также в министерстве продолжает работать замминистра Алексей Волин, курирующий отрасль масс-медиа.

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