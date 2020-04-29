МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

МВД запустило проект по строительству своего нового масштабного ЦОДа, организовав поиски подрядчика на проектирование некоего типового решения, которое потом можно будет поэтапно масштабировать, нарастив уже имеющиеся вычислительные мощности министерства в разы. В вопросе перспектив использования российских процессоров министерство пока осторожничает.

Старт проектирования мегаЦОДа МВД

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) намерено определить общие технологические походы к построению своих ЦОДов, которые в перспективе 15 лет позволят оптимально нарастить вычислительные мощности и ресурсы хранения данных ведомства в 7-10 раз.

В частности число задействованных в МВД виртуальных вычислительных ядер должно вырасти с 20,4 тыс. в 2020 г., до 170,5 тыс. в 2035 г., а используемая оперативная память со 130 ТБ до 1330 ТБ за тот же период (см. таблицу).

Это следует из документации запущенного МВД тематического конкурса на «разработку концептуального дизайна ЦОДов» с начальной ценой контракта чуть выше 30 млн руб. Прием заявок на него стартовал 28 апреля 2020 г. и продлится до 27 апреля. Подведение итогов намечено на 2 июня. Исполнение контракта рассчитано на пять месяцев, то есть как минимум до середины ноября 2020 г. Непосредственным заказчиком работ выступает научно-производственное объединение МВД «Специальная техника и связь» (СТиС).

Победителю предстоит спроектировать комплексное техническое решение и сформировать на его основе экономическую оценку создания как основного ЦОДа МВД, так и впоследствии резервного дата-центра.

Целевые показатели проекта построения ЦОД МВД в терминах архитектуры x86-64

Наименования показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2035 г. Виртуальные процессорные ядра (vCPU) 20 400 22 450 49 400 54 350 59 780 170 500 Оперативная память, ТБ 130 160 370 420 460 1 330 Быстрые SSD диски, ТБ 1 598 1 998 4 995 6 244 7 805 71 054 Медленные SAS диски, ТБ 4 794 5 992 14 980 18 725 23 406 213 163

Источник: МВД

Отметим, что в начале февраля 2020 г. на заседании подкомитета по финансовому контролю бюджетного комитета Совета Федерации России было заявлено, что МВД рассчитывает получить из бюджета на строительство своего нового ЦОДа 29 млрд руб. Высказывания на этот счет начальника департамента информационных технологий МВД Александра Балаева по итогам его выступления привела «Парламентская газета».

Найдется ли место российским процессорам

Во время своего февральского доклада Балаев также заявил, что МВД собирается построить ЦОД на базе оборудования с российскими процессорами. Необходимость использования отечественных микрочипов он объяснил тем, что важные государственные сведения — информация о гражданах, транспортных средствах, разыскиваемых лицах и данные с камер видеонаблюдения — «не могут храниться на иностранном оборудовании», писала «Парламентская газета».

В МВД стартует проект создания масштабного ЦОДа

В техзадании запущенного тендера однозначно трактуемого указания на необходимость проектирования ЦОДа с учетом использования российских процессоров нет. Однако есть осторожное упоминание того, что разрабатываемая документация должна включать методики расчета соотношения производительности информсистем, «разработанных на базе процессоров отечественного производства», с информсистемами на базе архитектуры х86-64, а также методик расчета соотношения виртуальных вычислительных процессорных ядер к физическим («отечественного производства») в зависимости от их доступного количества на сервере и потребностей системного и прикладного ПО. Документация должна описывать «результаты применения указанных методик».

В этой связи отметим, что МВД — одно из немногих госведомств, которое имеет опыт реального использования российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» (не всегда позитивный). Это чуть ли не единственное министерство, которое честно пыталось исполнить принятый в России в середине 2016 г. план гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники на перспективу до 2018 г. По итогам первых полутора лет премьер-министр (на тот момент) Дмитрий Медведев по сути признал этот план проваленным, подтвердив сделанные за несколько дней до этого выводы CNews, поэтому к концу 2018 г. он был переформатирован. Его содержание и ход исполнения не известны.

Однако стоит также отметить, что приведенная в техзадании тендера таблица планового прироста вычислительных мощностей заполнена «в терминах архитектуры x86-64». У наиболее перспективных российских процессоров архитектура иная.

Организационные подробности проекта

По условиям проектировочно-дизайнерского тендера МВД, новый основной ЦОД министерства разместится в Москве на улице Пруд Ключики в доме 2, новый резервный дата-уентр — в подмосковной деревне Ельня. При этом формируемая сеть ЦОДов включит уже эксплуатируемый резервный дата-центр в Москве в Боярском переулке в доме 4, корп. 1.

Из конкурсной документации можно заключить, что в настоящее время основным ЦОДом министерства является технологическая площадка «Нагорная» в Москве в Электролитном проезде в доме 3, стр. 4. На ней на 140 серверных стойках развернута ИТ-инфраструктура МВД; вся эта техника будет перемещена в новый проектируемый дата-центр.

Возможно с учетом именно этих мощностей был составлен сведенный в таблицу график наращивания серверных мощностей, в котором приведены ненулевые параметры 2020 г., в то время как новый ЦОД очевидно появится позже.