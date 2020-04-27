Власти задумали снизить налог на прибыль для ИТ-компаний

Минкомсвязи России отправило в Правительство письмо с перечнем из 15 предложений по поддержке российской ИТ-сферы, сильно пострадавшей в результате вынужденных общемировых мер по борьбе с коронавирусом. В списке, помимо прочего упоминаются приостановка действия ряда требований «закона Яровой» и снижение налога на прибыль.



Спасение ИТ-отрасли

Минкомсвязи России выступило с предложением о предоставлении ИТ-компаниям отсрочки по уплате налогов и вводе их льготного погашения. Эти и другие предложения ведомство перечислило в письме, подписанном главой Министерства Максутом Шадаевым и отправленном, премьер-министру России Михаилу Мишустину и вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко. По данным «Ведомостей», с письмом знакомы сотрудники трех неназванных компаний связи.

Напомним, что распространение вируса началось в декабре 2019 г. с китайского города Ухань. На 27 апреля 2020 г. число заболевших им в России составляло около 87,1 тыс. человек и превышало число зараженных в самом Китае (83,9 тыс. человек).

Предложения Минкомсвязи

В своем письме Минкомсвязи предложило, в том числе, отсрочить до конца 2020 г. уплату налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отменить уплату ими страховых взносов в фонд оплаты труда. После прекращения действия отсрочки Министерство предложило предоставить компаниям возможность льготного погашения налогов в течение последующих трех лет.

Минкомсвязи определило необходимые меры поддержки ИТ-компаний

Вместе с этим Минкомсвязи вынесло предложение по снижению для ИТ-фирм налога на прибыль – его размер предложено уменьшить с текущих 20% до 12%. В письме упоминалось и обнуление НДС на услуги, имеющие отношение к доставке продуктов, интернет-образованию и телемедицине.

Отдельно Минкомсвязи рассмотрело ряд мер обеспечения поддержки операторов связи, которые, помимо прочей деятельности, осуществляют модернизацию своих сетей. Им министерство предложило отсрочить уплату страховых взносов и налога на прибыль до конца 2020 г., а также упростить процедуру ввоза на территорию России радиоэлектронных средств и их перерегистрацию.

В дополнение к этому Минкомсвязи предложило на один год приостановить действие требований «закона Яровой» о необходимости увеличения операторами связи емкости хранилищ под записи разговоров и сообщений абонентов на 15% в год.

История пакета предложений

Возможность отмены перечисленных требований и введения налоговых послаблений операторам связи, как сообщал CNews, впервые была рассмотрена 15 апреля 2020 г. в проекте поручений Минкомсвязи. Среди возможных мер поддержки в нем упоминалось еще и трехкратное снижение платы за использование частот до конца 2020 г. Также изначально было предложено сократить до 14% всем операторам размер взносов в фонды страхования до конца 2020 г. (вместо полной отсрочки, упомянутой в новом списке предложений) и обеспечить их льготным кредитованием.

Сам пакет предложений был сформирован по итогам совещания, проведенного 14 апреля 2020 г. главой Минкомсвязи Максутом Шадаевым и председателем комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александром Хинштейном с представителями ИТ-бизнеса. Список приоритетных мер был составлен при непосредственном участии ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

Подготовленный список мер включал, в том числе, предоставление работодателям в ИТ-сфере права временно снижать зарплату своим сотрудникам до конца 2020 г. При этом вводилось определенное ограничение – зарплата сотрудника не может быть снижена более чем на 20%. Помимо этого, Минкомсвязи предложило дать работодателям возможность отпускать сотрудников в согласованный вынужденный отпуск со снижением заработной платы на 50%.

Для организаций отрасли, занимающихся исполнением контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд, было предложено увеличить авансирование до 50%. Значение максимального размера оборота компании предлагалось повысить для применения упрощенной системы налогообложения.

Для облегчения и упрощения осуществления юридически значимых действий Минкомсвязи предложило перейти к использованию учетной записи портала Госуслуг. Вместе со всем этим Минкомсвязи было намерено рекомендовать Правительству обеспечить выдачу льготных кредитов российским разработчикам ПО, в том числе, для организации выплат заработной платы, компенсации кассовых разрывов и арендной платы, а также на завершение проектов в фазе реализации с использованием механизма факторинга.