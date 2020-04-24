«Ростелеком», «Ростех» и АФК «Система» создали консорциум для вывода на рынок отечественной радиоэлектроники

Централизация радиоэлектронной отрасли

В России начал работу консорциум «Телекоммуникационные технологии» (автономная некоммерческая организация, АНО «ТТ»), основной целью которого заявлено объединение усилий по продвижению и выводу на рынок российской радиоэлектронной продукции. В список учредителей вошла госкорпорация «Ростех», «Ростелеком» и группа компаний «Элемент» при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

АНО «ТТ» позиционируется в качестве оператора «Единого перечня радиоэлектронной и телекоммуникационной продукции» («Реестра РЭП»), созданного и курируемого Минпромторгом, а также как администратор субсидий и других мер поддержки отрасли со стороны государства.

Вступить в АНО «Телекоммуникационные технологии» может любая российская компания, которая является участником цепочки производства радиоэлектронной продукции и телеком-оборудования. Участники консорциума будут выплачивать членские взносы, размер которых еще не озвучен.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями АНО «ТТ» являются три российских юридических лица: ООО «Элемент» (ГК «Элемент», совместное предприятие АФК «Система» с долей 50,01% и «Ростеха» с долей 49,99%), АО «Концерн "Созвездие"» (входит в холдинг «Росэлектроника» «Ростеха») и ООО «РТК-ЦРИ» («РТК – Центр региональных инициатив», входит в «Ростелеком»).

АНО «ТТ» официально зарегистрирована 19 декабря 2019 г. Решением общего собрания учредителей консорциума главой организации назначена Гульнара Хасьянова, гендиректор ГК «Микрон» (также опосредованно входит в «Элемент»), которая отныне совмещает эти должности.

АНО «ТТ» ставит перед собой задачу координации «взаимодействия бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, органов госвласти и других структур, которые могут влиять на условия для разработки и производства российскими предприятиями радиоэлектронной продукции для локализации иностранного телеком-оборудования, а также создание спроса на отечественную электронно-компонентную базу», говорится в программном заявлении организации.

Чем будет заниматься консорциум

АНО «ТТ» уже запустила официальный сайт, на котором выложено краткое описание организации, ее программные заявления, форма для вступления в АНО «ТТ», а также отечественный реестр РЭП, в который на сегодняшний день входит 636 единиц радиоэлектронного оборудования и 409 единиц телеком-оборудования.

Членство в АНО «ТТ» открыто российским профильным компаниям

В списке заявленных видов деятельности АНО «ТТ» основным указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Среди других видов деятельности организации – создание и использование баз данных и инфоресурсов, консультации и информационные услуги, связи с общественностью, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, организация конференций и выставок.

Модель работы консорциума как инструмента поддержки отечественных производителей в соответствии со стратегией развития радиоэлектронной промышленности нацелена на формирование экосистемы, включающей разработчиков, поставщиков и потребителей, говорится в программном документе организации.

«Для локализации оборудования требуется синхронизировать планы развития сетей и разработки российского оборудования и компонентной базы – это одна из задач консорциума», – сказал Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

Среди целей АНО «ТТ» упоминается наращивание применения российского телеком-оборудования, увеличение степени локализации, формирование экосистемы, условий и цепочек (от разработки и производства материалов, компонентов, устройств до систем и их обслуживания), а также создание рабочих мест дизайнеров — разработчиков ЭКБ, оборудования и систем.

«В отличие от других инструментов развития, мы будем формировать предложения по адресным мерам поддержки не отдельных предприятий, а конечного продукта по всей цепочке производителей», – отметила гендиректор «Телекоммуникационных технологий» Гульнара Хасьянова.

В список компаний, которые приглашаются для сотрудничества с АНО «ТТ», включены производители ЭКБ, оборудования, компонентной базы, устройств, дизайн-центры, разработчики ЭКБ, устройств, платформ и сервисов, провайдеры услуг, телеком-операторы, провайдеры сервисов и интеграторы.

Консорциум планирует обеспечивать аналитику целевых сегментов рынка, структурировать решения для госзаказчиков, мониторинг закупок по 44 и 223-ФЗ и их результатов, оказывать помощь в организации финансирования, привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов, а также помогать в продвижении отечественной продукции за рубежом.