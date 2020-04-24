Путин разрешил провести в России эксперимент с электронными трудовыми договорами

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В России состоится краткосрочный эксперимент по отказу от бумажных трудовых договоров – закон о его проведении был подписан Владимиром Путиным. Он продлится до 31 марта 2021 г., и участие в нем строго добровольное – даже если работодатель войдет в число участников, его сотрудники могут подать заявление об отказе замены бумажных договоров на электронные.



Новый «трудовой» эксперимент

Президент России Владимир Путин подписал закон «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой». Документ регулирует проведение в России эксперимента по введению и использованию в ряде организаций и компаний электронного документооборота при работе с кадрами.

Впервые о возможности проведения такого эксперимента в России стало известно еще в феврале 2019 г., когда Минтруд России подготовило соответствующий законопроект. В нем говорилось, что эксперимент планируется провести с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г., и участвовать в нем должны были 10 работодателей, но сейчас условия и сроки изменились.

Владимир Путин одобрил проведение эксперимента с электронными трудовыми договорами

Согласно подписанному Президентом закону № 122-ФЗ от 24 апреля 2020 г., эксперимент по переходу на электронные трудовые договоры будет более краткосрочным, чем планировалось изначально. Теперь он продлится не три года, а менее 12 месяцев – до 31 марта 2021 г.

Сама идея по переходу России на электронные трудовые договоры была впервые озвучена в июле 2018 г., когда появилась первая версия законопроекта о запуске в стране системы электронных трудовых книжек.

Возможность отказа от участия

Участие в этом эксперименте строго добровольное, и это условие распространяется не только на работодателей – работники компаний, чьи руководители согласились участвовать в этом проекте, могут отказаться от замены бумажного трудового договора на электронный. Для отказа потребуется подать письменное заявление.

Требования к работодателям

Согласно правилам эксперимента, работодатели вправе самостоятельно устанавливать виды документов, которые будут заменены на электронные, как и выделять отдельные подразделения компании, где это будет проведено. На работодателей накладывается обязанность известить сотрудников о начале эксперимента не менее чем за один месяц. Электронные договоры будут заверяться электронной цифровой подписью работника и работодателя.

Работники вправе отказаться и от электронных трудовых книжек, и от таких же трудовых договоров

Закон № 122-ФЗ возлагает все расходы по ведению электронного документооборота непосредственно на работодателя. Помимо этого, работодателям будет необходимо обеспечить защиту персональных данных работников, а также защиту любых других электронных документов, связанных с работой, от блокирования, уничтожения, модифицирования, копирования и несанкционированного доступа к ней.

Порядок проведения эксперимента и его итоги

На момент публикации материала порядок проведения эксперимента по переходу к использованию электронных трудовых договоров определен не был. Эта задача возложена на Минтруд, и ведомству также нужно будет проработать принцип отбора участников проекта и подготовить итоговый список организаций-участников.

Закон также устанавливает невозможность участия в эксперименте работников, временно направляемых их работодателями к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников. Под это ограничение попадают и дистанционные работники.

Минтруд будет осуществлять методическое сопровождение деятельности работодателей по ведению электронных кадровых документов. Итоги эксперимента позволят подготовить изменения действующего российского законодательства по отказу от бумажных трудовых договоров.

Интеграция в информационные системы

Согласно закону, в ходе эксперимента любой электронный документооборот, связанный с работой с кадрами, должен осуществляться с обязательным использованием государственной информационной системы (ИС) «Работа в России» (trudvsem.ru). Она была запущена в 2015 г. в соответствии с федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации».

«Работа в России» представляет собой базу вакансий, в которой соискатели оставляют свои резюме, а работодатели публикуют вакансии. Ресурс, помимо прочего, предусматривает возможность прохождения онлайн-собеседования, и его обязательное использование в эксперименте позволит зафиксировать факт получения работодателем и работником кадровых документов в электронной форме.

Электронные трудовые книжки

Помимо трудовых договоров, электронными в России будут и трудовые книжки, но если в случае с договорами речь идет пока лишь об эксперименте, то внедрение и эксплуатация виртуальных трудовых книжек утверждены на уровне закона.

Первые предложения о переходе на электронные трудовые книжки стали поступать от российских властей в начале июля 2018 г. Тогда Правительство России опубликовало решение о разработке системы учета данных о трудовой деятельности работников в России.

Минтруду, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и прочим заинтересованным государственным органам было поручено в срок до 29 октября 2018 г. внести в правительство проекты федеральных законов, регламентирующих формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Также переработке должно было подвергнуться и архивное законодательство с учетом внедрения электронной трудовой книжки. Первый вариант требуемого законопроекта был подготовлен спустя всего несколько дней, 19 июля 2018 г.

После этого подготовка законодательной базы для всероссийского отказа от бумажных трудовых книжек остановилась ровно на год. В июле 2019 г. законопроект №748684-7 после всех изменений и доработок был внесен на рассмотрение в Госдуму. Первое чтение состоялось 17 сентября 2019 г., по результатам которого в законопроект было предложено внести дополнительные поправки – они были готовы ко второму чтению, прошедшему 21 ноября 2019 г.

Третье и последнее чтение законопроекта в Госдуме состоялось 3 декабря 2019 г., а 16 декабря 2019 г. документ, прошедший проверку Совета Федерации, был подписан Владимиром Путиным и стал Федеральным законом № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». В силу новый закон вступил 1 января 2020 г.

Право на отказ от электронных трудовых

Согласно новому закону, каждый работник может самостоятельно принимать решение о переходе на электронную трудовую книжку или об отказе от нее. В случае если он предпочтет электронный вид, то ему нужно уведомить об этом работодателя в виде письменного заявления о переходе. Сделать это нужно до конца 2020 г.

Работодатели обязаны до 30 июня 2020 г. уведомить всех подчиненных о переходе на электронные цифровые книги и об их праве остаться на бумажных. Кроме того, сразу после получения от работника заявления о переходе работодатель будет обязан выдать ему на руки его бумажную книжку.

Право на сохранение бумажной трудовой книжки сохранится не за каждым работником. На всех, кто впервые устроится на работу с начала 2021 г., автоматически будут заводиться именно электронные книжки – бумажные им не положены.