Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты

Законопроект ФАС по предустановке российского софта на смартфоны и другую технику получил отрицательные отзывы Минэкономразвития. Ведомство выявило в документе ряд недостаточно точных формулировок, а также ряд положений, следование которым может повлечь за собой дополнительные расходы для производителей техники и сокращение прибыли ритейлеров.

Отрицательное заключение Минэкономразвития

Минэкономразвития России раскритиковало законопроект Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты иностранного производства. По оценке министерства, если документ будет принят в его актуальном виде, то это повлечет за собой, в том числе, необоснованный рост расходов для производителей устройств.

Речь идет о законопроекте ФАС «Об утверждении перечня отдельных видов технически сложных товаров, порядку составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядка их предварительной установки на отдельные виды технически сложных товаров». Первоначально он был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 30 декабря 2019 г. ID документа – 02/07/12-19/00098494.

В отзыве ведомства, опубликованном на портале regulation.gov.ru, сказано, что он частично учитывает мнение компаний и организаций, связанных с российской ИТ-сферой. В качестве примера приведены оператор МТС, компания Apple, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Что не понравилось министерству

Как сказано в отзыве, требования ФАС по предустановке российского ПО подразумевают инсталляцию этого софта в уже произведенные и законтрактованные гаджеты. Это может отразиться в первую очередь на производителях, заключающих долгосрочные контракты как с разработчиками ОС, так и с поставщиками – необходимость заключать новые контракты несет за собой риск увеличения расходов.

Мобильное приложение «Госуслуги» в отзыве Минэкономразвития рассмотрено отдельно и подробно

В то же время ретейлеры в случае принятия законопроекта ФАС рискуют недополучить определенную часть прибыли, поскольку им придется предлагать покупателям гаджеты, целостность упаковки которых была нарушена для установки на них российского софта. Кроме того, такие устройства из-за обилия установленного ПО могут работать медленнее обычного, что тоже может отрицательно сказаться на интересе к ним со стороны потенциальных покупателей.

Минэкономразвития предложило решение, позволяющее избежать всех этих проблем. Ведомство подало идею устанавливать российское ПО исключительно на те устройства, производство которых было запущено после того, как документ ФАС вступил в силу. Его действие не должно распространяться на уже находящиеся в продаже гаджеты.

В дополнение к этому министерство внесло предложение на начальном этапе реализации требований законопроекта еще сильнее сократить круг устройств, на которые необходимо устанавливать российское ПО. Свое предложение ведомство обосновало тем, что даже после внесения предложенных изменений спектр устройств, подпадающих под действие законопроекта ФАС, останется слишком широким. Также министерство сослалось на отсутствие национального и международного опыта в реализации подобных мер.

Неточность формулировок в законопроекте

Минэкономразвития подчеркнуло, что в законопроект ФАС необходимо внести не только изменения, но и уточнения. Так, под определение «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», присутствующее в тексте документа, подпадают не только смартфоны, но также современная бытовая техника и устройства умного дома. В случае если уточнений не последует, российское ПО, в том числе и навигационное, придется каким-либо образом устанавливать даже на оборудованные дисплеем стиральные машины и холодильники.

Минэкономразвития отметило нехватку в законопроекте более конкретных требований к самому программному обеспечению, предлагаемому к предустановке на устройство. «Законопроектом устанавливаются неопределенные требования к программному обеспечению, при этом иная детализация указанных требований проектом акта не предусмотрена. Фактически, приведенные формулировки устанавливают субъективный подход к установлению соответствия ПО таким требованиям, что не может быть поддержано», – сказано в отчете ведомства.

В отзыве Минэкономразвития отдельно рассмотрена необходимость установки на смартфоны мобильного приложения «Госуслуги». По мнению министерства, предварительная установка приложения не гарантирует его работоспособность, поскольку для регистрации в системе «Госуслуги», а также подтверждения своей записи в целях получения государственных услуг в электронном виде необходимо предпринимать дополнительные действия (в том числе личное посещение офисов, подтверждающих учетную запись). То есть при необходимости это приложение будет скачано пользователем без установления обязанностей по его предварительной установке, в связи с чем предустановка этого приложения на устройства не требуется, считают в Министерстве.

Выводы Минэкономразвития о законопроекте ФАС

«По результатам оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития может быть сделан вывод о том, что наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом акта, разработчиком обоснованы недостаточно. В проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы России», – сказано в заключении министерства к проекту ФАС.

Законность предустановки российского ПО

Законопроект ФАС по предварительной установке отечественного софта напрямую связан с федеральным законом № 425-ФЗ о предустановке такого рода ПО, получившим в интернете и СМИ неформальное название «закон против Apple». Президент России Владимир Путин подписал его 3 декабря 2019 г., а в силу он вступит 1 июля 2020 г.

Текст закона состоит лишь из общих формулировок – в нем не указано, какие именно устройства подпадают под его действие, и какие именно приложения производитель обязан устанавливать. Все эти уточнения должны быть внесены в течение оставшегося до вступления его в силу времени. Необходимая информация появится в дополнительных подзаконных актах, которые выпустит Правительство России.

В процессе подготовки своего законопроекта ФАС дважды меняла сроки установки российского ПО на гаджеты. Как сообщал CNews, в конце января 2020 г. по итогам заседания рабочей группы при Экспертном совете ФАС по информационным технологиям были предложены следующие сроки установки российского ПО на гаджеты: с 1 июля 2020 г. такой софт должен устанавливаться на смартфоны, с 1 июля 2021 г. – на планшеты, с 1 июля 2022 г. – на компьютеры, а с 1 июля 2023 г. – на умные телевизоры.

17 февраля 2020 г. в документе появились новые сроки предустановки и формулировка «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями», раскритикованная Минэкономразвития. На подобные устройства российское ПО должно устанавливаться с 1 июля 2020 г., и в эту категорию могут попасть как минимум смартфоны, смарт-часы и планшетные компьютеры. На ноутбуки и ПК отечественный софт будет обязателен к установке с 1 июля 2021 г., а на смарт-ТВ – с 1 июля 2022 г. В итоге, прежние сроки были сохранены лишь для смартфонов.

Споры о качестве российского ПО

После подписания Путиным «закона против Apple» производители и продавцы техники захотели переложить ответственность за нестабильно работающее российское ПО, предустановленное на гаджеты и телевизоры. Они не готовы быть виноватыми перед потребителями за чужой некачественный софт.

Привлекать российских разработчиков ПО к ответственности за низкое качество их продукции в конце декабря 2019 г. предложила (РАТЭК). В ее состав входит множество крупных компаний с мировым именем, работающих на российском рынке. В их числе – Apple, LG, Philips, Samsung и др.

Представитель РАТЭК Антон Гусков выразил уверенность в том, что предустановка российского ПО может негативно отразиться на стабильности работы устройств. По его словам, в настоящее время вся ответственность за некачественную технику лежит непосредственно на производителях, импортерах и продавцах, тогда как на создателей ПО она не распространяется.