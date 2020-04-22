Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft

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Застопорившаяся было из-за жалобы в ФАС закупка ДИТом Москвы ПО Microsoft на сумму без малого 90 млн руб., теперь может быть завершена. Надзорный орган нарушения законодательства не усмотрел, а Минкомсвязи и столичная мэрия на критику тендера со стороны АРПП «Отечественный софт» не отреагировали.

Возражений нет. Ни у кого

Как стало известно CNews, российские власти различных уровней не стали препятствовать крупной резонансной закупке ИТ-департаментом правительства Москвы (ДИТ) софта компании Microsoft. В частности закупка не вызвала возражений у Федеральной антимонопольной службы, в которую пожаловалось ООО «Центр закупок» из Екатеринбурга.

Кроме того, на сегодняшний день без ответа осталось адресованное в Минкомсвязи и столичную мэрию критическое письмо ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», в котором указывалось на недопустимость безальтернативной закупки ПО из США при наличии его функциональных отечественных аналогов — в том числе в условиях кризиса российской экономики на фоне коронавирусной пандемии. Минкомсвязи сообщило CNews, что запросили у ДИТ Москвы дополнительную информацию, но пока ответа не получили.

Напомним, рассматриваемая закупка ПО была запущена ДИТ 2 апреля 2020 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой лота в 89 млн руб. После завершения торгов 14 апреля победителем была признан «Южная софтверная компания» из Ростова-на-Дону с ценовым предложением в 87,7 млн руб. Конкуренцию ей безуспешно пытался составить известный столичный интегратор «Софтлайн».

У властей различных уровней нет претензий к закупке ДИТом ПО Microsoft

Жалоба в ФАС была направлена еще на этапе подачи тендерных заявок, 10 апреля 2020 г. Ее рассмотрение состоялось 16 апреля (копия решения имеется в распоряжении CNews). Согласно доводам жалобы, заказчик при описании объекта закупки ненадлежащим образом составил техническую часть документации, прямо указав на конкретные продукты.

В ДИТ это обстоятельство объяснили необходимостью совместимости программ с уже используемым им ПО. «Заказчиком с 2010 года для нужд органов исполнительной власти Москвы и подведомственных им учреждений было закуплено более 200 тыс. единиц компьютерной техники, при этом во всех случаях компьютеры закупались с предустановленной ОС Microsoft Windows Professional и ПО Microsoft Office, а серверы с предустановленной системой Microsoft Windows Server, — говорится в решении ФАС. — Кроме того, в Москве функционируют десятки автоматизированных информационных систем, использующих Microsoft Word, Excel, Visio, Project для импорта и экспорта данных. Соответственно типы файлов .doc, .docx, .xls, .xlsx, .mpt, .vsdx являются стандартными типами файлов для таких систем, и применение иных офисных пакетов приводит к некорректному отображению данных в созданных ранее файлах».

На данный момент на сайте госзакупок тендерная процедура ДИТа все еще имеет статус «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа». Однако, по всей видимости, эта метка исчезнет, как только ФАС удастся разместить в закупочной информсистеме свое решение. Сейчас с этим, по данным CNews, есть некоторые технические сложности.

Что именно закупает ДИТ

Предметом закупки являются тысячи лицензии Microsoft на серверные и пользовательские ОС Windows, офисные пакеты Office, специализированное ПО Project, Visio и др. В отношении большей части позиций в техзадании стоит пометка «требуется поставка указанного ПО для совместимости с используемым ПО».

Софт предназначен для различных органов исполнительной власти Москвы: департаментов столичного правительства, управ, префектур, инспекций.

АРПП — CNews: о парадоксальности закупки

«Отечественный софт» свое критическое письмо (PDF на файл-сервере CNews) направил в ночь на 9 апреля 2020 г. на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева и заместителя мэра в столичном правительстве — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной.

Копия письма была отослана в Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, созданный по поручению Президента России Владимира Путина и возглавляемый Ильей Массухом, общественным деятелем, президентом Фонда информационной демократии, экс-замглавы Минкомсвязи.

Суть письма приведена ниже. В дополнение к нему представители АРПП в разговоре с CNews обратили внимание еще на ряд примечательных особенностей закупки.

Так, с точки зрения АРПП, в тендерной документации ДИТа приведено «парадоксальное» утверждение о том, что Microsoft Office соответствует дополнительным требованиям к программам из Единого реестра отечественного ПО (постановление Правительства № 325), «что полностью противоречит госполитике импортозамещения и законодательству».

В АРПП поясняют, что постановление №325 не отменяет действие основного постановления №1236 от 16 ноября 2015 г. (о запрете иностранного ПО для нужд госорганов), а дополняет его. «В этой связи утверждение о соответствии Microsoft Office положениям постановления №1236 ложно, поскольку Microsoft Office не может считаться российским продуктом и не может быть включен в Единый реестр отечественного ПО».

Еще одна раскритикованная АРПП особенность тендера ДИТ связана с методикой сравнения заказчиком ПО Microsoft с российскими продуктами. «Документ построен по принципу сравнения несравнимого, — заверяют собеседники редакции. — Так, Microsoft Windows 10 Pro сравнивается с “Виртуализованным маршрутизатором EcoRouter”, мобильной ОС “Аврора” и встраиваемой операционной системой SIM-карты «ОС (U)SIM ИТТ 3G/LTE”. Офисный пакет Microsoft Office сравнивают с “Яндекс.Браузером”, видеоредактором Movavi и специализированным ПО “Учет медикаментов в больницах”».

Вне зависимости от типа закупаемых программ таблица составлена по принципу явной дискриминации, относительно всего представленного к сравнению российского ПО, говорят в АРПП. «Так, из таблицы следует, что только решения Microsoft соответствуют требованиям, а все остальные программы (суммарно 1360 штук) не соответствуют им даже частично, — добавляют в АРПП. — Считаем приведенное сравнение не только ложью, но и попыткой игнорирования здравого смысла, так как большинство предъявляемых к сравнению и требующихся ДИТ Москвы функций не только заявлены в документации к ПО, но и прописаны на сайтах производителей в разделе функциональных особенностей конкретных продуктов».

Аргументация в официальном письме АРПП

Напомним, в своем официальном критическом письме в Минкомсвязи и мэрию Москвы АРПП отмечает, что в аукционную документацию включено обоснование невозможности закупки ПО отечественного производства. По мнению ассоциации, это обоснование составлено таким образом, «чтобы исключить возможность покупки альтернативных решений российских производителей программ для ЭВМ и саботировать государственную программу импортозамещения в сфере ИТ».

«Обоснование составлено таким образом, чтобы требованиям к ПО соответствовало только американское программное обеспечение Microsoft, при этом большинство из таких требований абсолютно немотивировано, — говорится в письме. — В обосновании указаны отдельные характеристики, присущие только стандарту ПО Microsoft, которые не имеют прямых аналогов у российского ПО, находящегося в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи, что является нарушением ст. 15 федерального закона № 135-ФЗ “О защите конкуренции”».

С точки зрения АРПП, отсылки ДИТа к несостоятельности российских решений с точки зрения их функциональности несостоятельны сами. Требующиеся ДИТу функции «уже давно прописаны в документации, имеются в наличии в отечественных программных продуктах, что подтверждено анализом Минкомсвязи при включении этих решений в Реестр отечественного ПО». В то же время ПО Microsoft, как считают в АРПП, напротив, не соответствует многим требованиям, которые предъявляются российским государством к закупаемому ПО.

«Полагаем, что ДИТ создает искусственные барьеры по допуску российских разработчиков к участию в аукционах, — сообщают авторы письма. — Такую позицию ДИТ считаем дискриминирующей, так как она не соответствует принципам честной конкуренции и не позволяет отечественным ИТ-компаниям даже предложить к закупке свои программные продукты».

Применение российских программ, по заверению ассоциации способно снизить риски несанкционированного доступа к данным и увеличить защищенность периметров информационных систем. «Среди наиболее известных проектов стоит выделить сертифицированные операционные системы AstraLinux и “Альт”, облачные продукты и сервисы, системы электронного документооборота ЭОС “Дело” и Docsvision, базы данных “Ред софт”, “Серчинформ”, Seldon, Postgres Pro, а также прикладное и офисное программное обеспечение Abbyy, "Мой офис" и многие другие», — указывают в АРПП.

Кроме того, ассоциация обращает отдельное внимание на то, что закупка ДИТом американского ПО происходит «в условиях сложнейшей геополитической обстановки». «Укрепляется зависимость правительства Москвы — крупнейшего и важнейшего субъекта Российской Федерации, столицы нашей Родины — от иностранных решений враждебных нам стран, которые вводят в отношении России санкции и принимают меры по дестабилизации экономической и политической ситуации в нашей стране, — говорится в письме. — Такого рода закупки могут привести к печальным последствиям, когда закупленное иностранное ПО будет удаленным образом отключено корпорацией Microsoft, исполняющей санкционное законодательство США, и работа правительства Москвы будет заблокирована и парализована».