Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами

Минкомсвязи предложило разрешить заключать гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям договоры с операторами связи через ЕСИА и биометрическую систему идентификации. По мнению ведомства, это упростит процедуру и повысит достоверность информации об абонентах.



Новый законопроект Минкомсвязи

Минкомсвязи России внесло предложение по переходу на дистанционное взаимодействие операторов связи и их абонентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также единой биометрической системы. Эти системы будут использоваться, к примеру, при заключении договора о предоставлении услуг связи физическим и юридическим лицам в дополнение к уже существующим способам дистанционного взаимодействия операторов с абонентами.

Изменения Минкомсвязи предлагает внести в статьи 2, 44 и 45 федерального закона «О связи». Свои предложения ведомство изложило в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID проекта – 02/04/04-20/00101362). Осуществление контроля за соблюдением положений законопроекта, по мнению его авторов, следует возложить на Роскомнадзор.

Что такое ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации предназначена для формирования единых методов регистрации, идентификации и аутентификации пользователей во всех государственных информационных системах. Она обеспечивает, в частности, предоставление доступа к государственным и муниципальным услугам и межведомственное электронное взаимодействие.

Минкомсвязи хочет внедрить новые правила заключения договоров с операторами связи

Единая биометрическая система входит в состав ЕСИА. Как сообщал CNews, она должна была заработать в начале 2018 г., однако закон, регулирующий ее использование, вступил в силу лишь 30 июня 2018г. Система функционирует с 2 июля 2018 г. и предусматривает идентификацию россиян по голосу и лицу.

Что именно меняет законопроект

Как сказано в пояснительной записке, после вступления документа в силу корпоративная мобильная связь будет предоставляться только при условии наличия подтвержденной учетной записи пользователя в ЕСИА. Ограничение распространяется как на юридические лица, так и на индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, в ЕСИА должны быть указаны сведения о номере мобильного телефона.

В дополнение к этому новым законопроектом предусматривается необходимость использования в учетной записи ЕСИА абонентского номера, выделенного абоненту при заключении договора на оказание услуг связи. Документ также вводит понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Вместе с этим он предусматривает право абонента на внесение в учетную запись ЕСИА сведений об IMEI на добровольной основе.

IMEI – это уникальный идентификационный номер устройства, способного подключаться к сотовой сети (мобильного телефона, смартфона, планшета или ноутбука с сотовым модемом и др.). Напомним, что в ноябре 2019 г. в России началось тестирование системы идентификации смартфонов по IMEI-номерам. Ее запуск на постоянной основе может сделать невозможным использование в стране устройств, приобретенных за рубежом, например, в США или Китае.

Обоснование необходимости нововведений

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что содержащиеся в нем изменения позволят упростить процедуру заключения договоров на оказание услуг связи. Помимо этого, они дадут возможность повысить достоверность данных о пользователях услугами связи.

По словам авторов документа, новый законопроект разработан в целях оптимизации процедур заключения и исполнения договоров об оказании услуг связи посредством перехода на дистанционное взаимодействие. Они полагают, что это «окажет позитивное воздействие в том числе в условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией».

Напомним, что распространение коронавируса началось с китайского города Ухань в декабре 2019 г. По указу Президента России Владимира Путина дни с 28 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. объявлены нерабочими с целью сдерживания распространения инфекции. На 22 апреля 2020 г. в России было зафиксировано около 58 тыс. случаев заражения COVID-19, из них более 500 – со смертельным исходом.

Действующие способы заключения договора с оператором

Актуальная редакция закона «О связи» предусматривает возможность заключения договора на оказание услуг связи в письменной форме непосредственно в офисе обслуживания оператора или его официального представителя. Также законом описывается дистанционный способ заключения договора – через интернет с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Допускается использование простой электронной подписи при условии проведения полной идентификации личности абонента при процедуре выдачи ему ключа простой электронной подписи.

Договор на оказание услуг сотовой связи также можно заключить в письменной форме при доставке SIM-карты курьером. Данный способ активно используется российскими операторами в период пандемии коронавируса.