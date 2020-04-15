Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля

Новое руководство, новые замы

Правительство России назначило на должность замглавы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) Владимира Логунова и Олега Терлякова. Соответствующие распоряжения №1001-р и №1002-р от 13 апреля 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликованы на официальном портале правовой информации.

Оба новых заместителя руководителя Роскомнадзора пришли в ведомство из управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, где Владимир Логунов занимал должность замначальника, а Олег Терляков – референта главы управления.

В конце марта 2020 г. CNews сообщил о том, что на должность главы Роскомнадзора был назначен Андрей Липов, ранее возглавлявший управление Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Владимир Логунов, новый замглавы Роскомнадзора

На посту руководителя Роскомнадзора Андрей Липов сменил Александра Жарова, освобожденного от должности 23 марта 2020 г. по его просьбе. 24 марта Жаров был официально назначен на должность гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг».

На прошлой неделе, 10 апреля, CNews сообщил об увольнении с должности заместителя руководителя Роскомнадзора Александра Панкова, курировавшего в ведомстве вопросы управления организационной работы, правового, административного и финансового управления, а также управления по надзору в сфере информационных технологий. В его ведении, в частности, находилась разрешительная работа, контроль и надзор в сфере связи.

Олег Терляков, новый замглавы Роскомназдора

1 апреля 2020 г. от должности замглавы ведомства также была освобождена Антонина Приезжева, которая курировала в Роскомнадзоре вопросы защиты прав субъектов персональных данных. Оба зама были уволены по личной просьбе.

Владимир Логунов: биографическая справка

Владимир Логунов закончил Московский институт стали и сплавов по специальности «информационные системы в экономике». Работал в ИТ-отрасли.

С 2009 г. работал в Минкомсвязи, где курировал вопросы цифровизации государственных услуг. С 2012 г. работал в управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в должности замдиректора департамента государственной политики в области создания и развития электронного правительства.

Действительный государственный советник России второго класса.



Олег Терляков: вехи биографии

Олег Терляков в 2001 г. закончил Серпуховский военный институт ракетных войск по специальности «Инженер систем управления летательными аппаратами». В 2004 г. закончил МГТУ им. Баумана на факультете «Информатика и вычислительная техника». Кандидат технических наук.

В 2001-2009 гг. проходил военную службу в 29 НИИ Минобороны России в должности старший научный сотрудник. Воинское звание майор. В 2007-2009 гг. Олег Терляков преподавал в Московском университете информатики и приборостроения.

В 2009-2011 гг. занимал должность начальника отдела функционирования инфраструктуры электронного правительства Департамента электронного правительства Минкомсвязи России. В 2011-2012 гг. работал замдиректора департамента развития информационных технологий Минкомсвязи России.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов

С 2012 по апрель 2020 г. Олег Терляков работал в управления Президента России по развитию ИКТ в должности советника, старшего советника, и затем референта.