Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»

Входящая в «Росатом» инжиниринговая компания, демонстрирующая последние годы огромные убытки, может по решению суда расстаться с 600 млн руб. в пользу интегратора бизнес-систем на SAP. Ответчика и истца связывает 900-миллионный контракт, который в начале 2020 г. был расторгнут по инициативе госкомпании (заказчика).

Многомиллионный иск к «дочке» «Росатома»

Как выяснил CNews, «дочка» «Росатома», АО «Инжиниринговая компания “АСЭ”» рискует лишиться 609 млн руб., которые с нее пытается взыскать ИТ-компания, специализирующаяся на внедрении ПО немецкого гиганта SAP — «АСАП консалтинг». С иском о взыскании упомянутой суммы АСАП обратился в Арбитражный суд Нижегородской области 4 марта 2020 г. Ближайшее заседание по делу назначено на 6 мая.

Суть иска в публичных документах пока не представлена. Официальные данные о подоплеке разбирательства станут известны только после вынесения решения суда. А в контексте пандемии короновируса это может произойти очень не скоро. Именно со ссылкой на данное обстоятельство в АСЭ в разговоре с CNews уклонились от комментариев по существу.

«В настоящее время спор рассматривается в судебном порядке, процесс рассмотрения только инициирован; в связи с решением Верховного суда России о приостановке деятельности судов (за некоторыми исключениями, к которым данный спор не относится) на неопределенный период в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, полагаем, оставить окончательное решение на усмотрение органов судебной власти после возобновления их деятельности», — указали собеседники редакции.

К «дочке» «Росатома» подан иск на 609 млн руб. от ИТ-компании, внедряющей SAP

В АСАП на запрос CNews не ответили в течение девяти дней. На звонки на контактный телефонный номер компании никто не ответил.

Возможная подоплека

Анализ реестра договоров на сайте госзакупок и базы «Контур.фокус» показывает, что за последние годы непосредственно между АО «Инжиниринговая компания “АСЭ”» и «АСАП консалтингом» был заключен только один крупный договор — на 900 млн руб. Его предметом стало «внедрение корпоративных ERP-систем в дивизионе "Инжиниринговый", этап: доработка типового решения по управлению проектами капитального строительства в дивизионе "Инжиниринговый"».

Упомянутый дивизион «Росатома» был создан путем объединения четырех компаний отрасли: собственно АСЭ (Нижний Новгород), а также АО «Атомэнергопроект» (Москва), АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) и АО «Атомстройэкспорт» (Москва).

Исполнение вышеупомянутого договора стартовало 17 ноября 2016 г. и должно было завершиться 19 июля 2019 г. В ходе проекта условия договора неоднократно корректировались, а 15 января 2020 г. на сайте госзакупок АСЭ была размещена информация о расторжении договора с АСАП.

Примечательно, что еще в середине апреля 2019 г. на сайте АСЭ была опубликована новость о том, что инжиниринговый дивизион «Росатома» завоевал серебряную награду на конкурсе SAP Quality Awards 2019. Из текста сообщения следовало, что речь шла о награде АСЭ в номинации «Трансформация бизнеса».

«Тем самым продолжается заложенная в 2013 году традиция, по которой в различные годы призерами конкурса SAP Quality Awards становились проекты внедрения корпоративных ERP-систем на платформе SAP в госкорпорации “Росатом”: топливной компании ТВЭЛ и концерне “Росэнергоатом”, — отмечалось в сообщении. — Внедрение SAP S/4HANA стало важной частью общей программы цифровой трансформации атомной отрасли, а также существенной составляющей цифровой платформы по управлению сооружениями АЭС».

Удручающие показатели бизнеса АСЭ

Инжиниринговая компания АСЭ (бывшее АО «НИАЭП») позиционируется в качестве головной организацией инжинирингового дивизиона «Росатома». Организация образовалась из Нижегородского (Горьковского) отделения «Теплоэлектропроекта», говорится на сайте АСЭ.

По данным ЕГРЮЛ АО «Инжиниринговая компания “АСЭ”» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде 18 декабря 2007 г. С декабря 2018 г. гендиректором организации выступает Александр Локшин.

В соответствии с финансовой отчетностью общества, агрегированной «Контур.фокус», в последние годы дела у организации идут не важно. По итогам 2015 г. ее выручка составила 48,4 млрд руб., по итогам 2016 г. — 43,3 млрд руб., по итогам 2017 г. — 36,9 млрд руб., по итогам 2018 г. — 28,4 млрд руб. Два последних отчетных года компания демонстрировала убытки: 930,4 млн руб. в 2017 г. и 2,4 млрд руб. в 2018 г.

Бухгалтерская отчетность 30 2019 г. до сих пор не опубликована, хотя раньше это происходило в последних числах февраля или первых числах марта следующего за отчетным года.

Чем занимается «АСАП консалтинг»

Как сообщается на сайте «АСАП консалтинг», компания с 2004 г. оказывает комплексные услуги в области внедрения систем управления предприятием класса ERP, BI, НСM, CRM на базе продуктов SAP. «На сегодняшний день в арсенале компании более 70 успешно реализованных полнофункциональных проектов в ведущих отраслях экономики (АСЭ в этом перечне присутствует; — прим. CNews), — говорится в справке организации. — В штате компании — более 85 высококвалифицированных и сертифицированных специалистов по технологиям и продуктам SAP с опытом работы в SAP-консалтинге 10 лет и более».

Компания указывает, что она — «единственный предпочтительный партнер SAP в дискретном производстве, подтверждающий ежегодно свой статус с 2007 г.».

АСАП приводит на сайте обширный список из нескольких десятков сертификатов, подтверждающих качество успешно реализованных проектов для крупных заказчиков. Сертификата АСЭ среди них нет.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «АСАП консалтинг» было зарегистрировано в Москве 25 ноября 2004 г. Учредителями заявлен гендиректор компании Валерий Воробьев с долей в 95% и Сергей Смелов с долей в 5%.

В базе «Контур.фокус» за компанией числится девять госконтрактов на общую сумму в 2,1 млрд руб. По сведениям ФНС, в 2018 г. в компании в среднем работало 126 человек. Достоверными данными о финансовых показателях организации «Контур.фокус» не располагает.