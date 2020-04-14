ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»
22 апреля 2020 г. CNews проведет ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ «Информационная безопасность в новых условиях».
22 апреля 2020 г. CNews проведет ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ «Информационная безопасность в новых условиях».
Основные темы конференции:
- Какие риски несет с собой массовый переход на удаленную работу?
- Какие ИБ-решения должны быть внедрены в компании, чтобы обеспечить безопасность?
- Как оперативно модернизировать ИБ-систему?
- Какие облачные ИБ-сервисы можно подключить?
- Как организовать работу ИБ-службы в новых условиях?
- Как организовать инструктаж сотрудников, чтобы предотвратить рост инцидентов?
- Какие меры предпринимать в случае обнаружения атаки?
- Как решить проблему инсайдеров в условиях удаленной работы?
Среди докладчиков и участников:
Илья Борисов, менеджер по информационной безопасности регионального кластера СНГ, ThyssenKrupp;
Анатолий Скородумов, начальник управления по обеспечению информационной безопасности, банк «Санкт-Петербург»;
Алексей Плешков, независимый эксперт по информационной безопасности;
Юрий Божор, руководитель экспертной группы Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Банк России;
Сергей Белов, руководитель группы информационной безопасности, Mail.ru Group;
Александр Кириллов, «Северсталь».
Приглашены для выступления:
Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
Григорий Остапенко, начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Росстат;
Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамент информационных технологий г.Москвы;
Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;
Алексей Калинкин, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР;
Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;
Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям, Тинькофф Банк;
Дмитрий Ермаков, вице-президент, Райффайзенбанк;
Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-информ»;
Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;
Владимир Журавлёв, директор Департамента информационной безопасности, банк «Открытие»;
Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ и ИБ, а также поставщиков решений ИБ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.