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Минкомсвязи написало список льгот для ИТ-компаний на время пандемии. Среди них - право снижать зарплаты

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Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Разработанный Минкомсвязи пакет мер поддержки российского ИТ-бизнеса в условиях распространения коронавируса, включающий право снижать зарплату и отправлять сотрудников в вынужденные отпуска, согласован с парламентом и индустриальными ассоциациями, и будет передан на рассмотрение Правительству.

Поддержка отрасли в условиях распространения COVID-19

Минкомсвязи определилось с пакетом дополнительных мер поддержки отечественной ИТ-отрасли в условиях распространения коронавируса, который ляжет в основу итоговых предложений доклада Правительству России.

Пакет предложений был сформирован по итогам совещания, проведенного главой Минкомсвязи Максутом Шадаевым и председателем комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александром Хинштейном с представителями ИТ-бизнеса, сообщается в заявлении на сайте министерства.

В приоритетный список мер вошли вопросы льготного налогообложения и кредитования, оплаты труда сотрудников и ряд других мероприятий для снижения ущерба ИТ-отрасли от потенциальных простоев и убытков в связи с ограничениями в период распространения коронавирусной инфекции.

О мерах поддержки, разработанных министерством в рамках нацпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках заседания рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Список приоритетных мер был составлен при непосредственном участии ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

Приоритетные меры поддержки

Для предприятий российской ИТ-индустрии предлагается установить отсрочку на уплату НДФЛ до конца 2020 г., а также обнулить все страховые взносы с фонда оплаты труда на персонал ИТ-компаний.

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Минкомсвязи направит Правительству доклад о мерах поддержки ИТ-отрасли

Работодателей в сфере ИТ предлагается наделить правом временно снижать зарплату сотрудникам до конца 2020 г., но не более чем на 20%. В дополнение предлагается наделить работодателей правом отпускать сотрудников в согласованный вынужденный отпуск со снижением заработной платы на 50%.

Для некоторых видов деятельности в сфере ИТ, наиболее востребованных во время распространения COVID-19, предлагается снизить ставку НДС. Список таких видов деятельности и размер уменьшения НДС в заявлении Минкомсвязи не озвучены.

Для организаций отрасли, занимающихся исполнением контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд, предлагается увеличить авансирование до 50%. Значение максимального размера оборота компании предлагается повысить для применения упрощенной системы налогообложения.

Для облегчения и упрощения осуществления юридически значимых действий предлагается перейти к использованию учетной записи портала Госуслуг.

Поддержка российских разработчиков ПО

Минкомсвязи намерено развивать и оптимизировать существующие меры поддержки проектов по разработке и внедрению отечественного программного обеспечения с учетом сложившейся экономической ситуации, отмечается в заявлении ведомства. В частности, ведомство намерено использовать существующие инструменты для поддержки спроса на внедрение отечественных решений.

Минкомсвязи намерено рекомендовать Правительству обеспечить выдачу льготных кредитов российским разработчикам ПО, в том числе, для организации выплат заработной платы, компенсации кассовых разрывов и арендной платы, а также на завершение проектов в фазе реализации с использованием механизма факторинга.

Какие проекты получат дополнительную поддержку

Минкомсвязи предлагает выделять дополнительные средства на разработку и внедрение российских решений в таких областях как обеспечение соблюдения социальной дистанции; стимулирование перехода на удаленную работу, учебу, проведение досуга и повышение их эффективности; повышение доступности онлайн-занятости; совершенствование рекомендательных и коммуникационных услуг, развитие сервисов и платформ для интернет-услуг.

В список приоритетных направлений ИТ-сферы для оказания дополнительной поддержки также включено развитие систем диагностики, мониторинга состояния здоровья и вакцинации, улучшение доступности медпомощи за счет развития телемедицины.

Отбор проектов для получения дополнительной поддержки, оценка заявок и подведение итогов будет проводиться на еженедельной основе специальными операторами мер поддержки, отмечается в заявлении Минкомсвязи.

Для компаний, победивших в процессе отбора проектов, предусмотрены авансовые платежи на реализацию проектов. В дополнение, значения обязательного внебюджетного софинансирования проектов будут снижены до 20% взамен нынешних 50%.

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