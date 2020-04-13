ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд

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Банк ВТБ подвел итоги своего мегатендера, распределив 15 млрд руб. равными долями между 10 подрядчиками. В банке отмечают, что с победителями тендера будут заключены так называемые рамочные договоры, то есть в реальности сумма заказанных у них работ может оказаться меньше.

Итог закупки на 15 миллиардов

Как выяснил CNews, банк ВТБ определил исполнителями своего гигантского ИТ-проекта сразу 10 подрядчиков, хотя и оставил открытым вопрос о многомиллиардной экономии на соответствующем тендере.

Речь идет о закупке ВТБ трехлетних услуг по модификации ПО с использованием инструментов и технологий Javа. Тендер в формате открытого запроса предложений в электронной форме был запущен банком 20 января 2020 г. В ВТБ тогда рассказали CNews, что в извещении была указана предельная сумма, в то время как реальные траты могут составить порядка 50% от заявленных.

В ходе процедуры госзаказчик столкнулся со сверхажиотажным спросом — на тендер подали заявки сразу 22 претендента. Как следует из протокола работа тендерной комиссии, размещенного на сайте госзакупок, при рассмотрении заявок в допуске было отказано компаниям «Интервейл», «ОТР 2000», «Квантум АРТ», «Тим форс», «Айтоника» и «Би.си.си».

Остальные претенденты на основании присвоенных их заявкам квалификационных баллов были ранжированы с присвоением им номеров от «1» до «16». Победителями тендера были признаны все участники, вошедшие в первую десятку: «Аксенчер», «Бэлл интегратор», «Ай-теко новые технологии», «Философия.ИТ», «Ланит», «ИБС экспертиза», «Люксофт профешнл», «Неофлекс консалтинг», «Эпам систэмз» и «Диасофт системы» (перечислены в порядке убывания числа квалификационных баллов).

«Заключить с каждым из перечисленных участников договор на сумму 1,5 млрд руб., сроком исполнения в течение 36 месяцев», — говорится в протоколе.

ВТБ распределил 15 миллиардов между 10 подрядчиками

«Решение о заключении договоров с победителями конкурса с лимитом по каждому договору на сумму 1,5 млрд руб. полностью соответствует опубликованным условиям конкурса, — указали представители ВТБ в разговоре с CNews. — Мы по-прежнему рассчитываем, что реальные затраты не превысят 50% от опубликованной максимальной стоимости. Заключаемые договоры являются рамочными со сроком действия три года, состав выполняемых работ и их стоимость будут определяться открываемыми проектами. При распределении работ между победителями будет учитываться готовность компании-победителя выполнить работы в требуемые сроки, а также рейтинг компании (особенно его ценовая составляющая)».

По итогам процедуры без каких бы то ни было денег госзаказчика из числа допущенных к тендеру остались компании «Синимекс дата лаб», «Энергоаудитконтроль», «Инфотех груп», «Айтиэфби солюшнз», «Айфэлл» и «Бэнкс софт системс».

Примечательно, что, как и сообщил ранее источник CNews, на тендер не подал заявки «Техносерв», в котором с июня 2018 г. ВТБ принадлежит доля в 40%.

Общие очертания проекта

При запуске тендера в ВТБ в разговоре с CNews подчеркивали, что проект подразумевает доработку ПО. «Разработка — это создание нового программного обеспечения, а модификация — это доработка существующего, — отмечали собеседники CNews. — Конкурс проводится для выбора компаний, которые будут дорабатывать уже существующее в банке ПО, реализуя на нем как новые продукты и сервисы, так и развивая существующие».

Расценки ВТБ на услуги программистов № п/п Вид услуг Прогнозные трудозатраты, чел./часов Начальная (максимальная) цена за единицу продукции (тариф за 1 час), руб. 1 Разработка архитектуры выполняемой модификации системы 144 818 5 571 2 Услуги по развертыванию, настройке и сопровождению инструментов DevOps, используемых для выполнения услуг по модификации системы 181 022 3 971 3 Организация сбора требований по модифицируемой Системе (подготовка технических заданий и экспертных заключений) 253 431 4 624 4 Участие в сборе требований к модифицируемой Системе, включая фиксацию и структурирование информации. 362 045 3 897 5 Организация и выполнение услуг по модификации Системы в части front-end 289 636 4 733 6 Выполнение модификации системы в части front-end 362 045 3 928 7 Организация и выполнение модификации системы в части back-end 325 840 4 807 8 Выполнение модификации системы в части back-end 434 454 3 888 9 Выполнение модификации системы на .NET 217 227 3 720 10 Организация процесса тестирования модифицируемой системы 289 636 4 043 11 Выполнение тестирования модифицируемой системы 362 045 3 064 12 Выполнение автоматизированного тестирования модифицируемой Системы с использованием разработанных исполнителем автотестов 144 818 3 725 13 Разработка дизайна пользовательских интерфейсов модифицируемой системы 72 409 4 048 14 Управление командой разработчиков, выполняющих модификацию системы 144 818 5 124 15 Разработка предложений по альтернативным вариантам реализации при модифицировании Системы и по приоритетам реализуемых при модифицировании системы требований с точки зрения лучших практик 36 204 4 982 Источник: ВТБ

Отвечая на вопрос CNews о том, какого общего эффекта (операционного, коммерческого и т. д.) банк надеется достичь при столь серьезном уровне инвестиций, и можно ли здесь говорить о каких-либо сроках их возврата, в ВТБ тогда же ограничились формальным сообщением. «Перед банком ВТБ стоят амбициозные бизнес-цели, и задача ИТ — способствовать их достижению, в том числе с помощью качественной и быстрой доработки информационных систем, — прокомментировала пресс-служба. — На основании стратегии банк распределяет задачи по автоматизации между собственными подразделениями, ответственными за разработку, и сторонними компаниями».

Что именно планируется дорабатывать

Как следует из документов тендера, инструменты и технологии Java, в частности, потребуются для модификации ПО «Система логистики карт (PLM)», представляющая собой решение для управления логистикой пластиковых карт\ПИН-конвертов и SIM-карт.

Также в ТЗ упоминаются программы «Collection — автоматизированное розничное взыскание», представляющая собой систему по сбору просроченной задолженности и автоматизации процессов взыскания на базе Oracle Siebel CRM, «Динамический IVR» — диалоговое меню контакт-центра при звонке в ВТБ, «Универсальный слой банковских сервисов (УСБС-фронт)» — система управления технологическими процессами операционного дня, «Аутентификационный центр» — централизованная система аутентификации и подтверждения финансовых транзакций.

Среди других программ указана «БШ — банковский шлюз» — программно-аппаратный комплекс, состоящий из нескольких кластеров и отдельных серверов, основная задача которого обеспечение взаимодействия между внутренними информационными системами банка и внешними информационными системами.

Также прописаны «Система зарплатных проектов (модули СЗП и УСБС Middle)» — система по автоматизации зарплатного обслуживания клиентов-юрлиц, «Личный кабинет заемщика» — ряд микросервисов и фронтов для полного обеспечения процесса подачи и обработки заявки на ипотеку, проведения сделки и обеспечения обслуживания, «Универсальный сайт банка ВТБ (ПАО) на платформе Sitecore (версия 4)» — система для совместного создания, редактирования и управления содержимым на сайте, содержащая функциональный модуль, целью которого является упрощение процесса подачи заявок на продукты и услуги, предоставляемые банком.

Наконец к модификации готовится «ВТБ бизнес онлайн» — система для предоставления и развития дистанционного банковского обслуживания клиентов заказчика (юрлиц), обеспечивающая защищенное соединение клиентов с заказчиком посредством интернета, авторизацию, аутентификацию, разграничение прав пользователей. Отмечается, что эта система состоит из клиентской и банковской частей, имеющих интерфейсы пользователей для работы с ней, выбора услуг, просмотра, проверки и отображения информации, составления и защищенного обмена электронными документами (платежками, выписками, заявлениями, распоряжениями, сообщениями с вложениями и пр.). Система включает в себя сервисы и инструменты информирования, логирования, экспорта/импорта, хранения данных, интеграции и др.

В соответствии с представленным в тендерных документах прейскуранте, базовые расценки на услуги программистов на Java колеблются в интервале от 3,06 тыс. руб. до 5,57 тыс. руб. за час работы (см. таблицу). Представитель одного из крупных российских интеграторов в разговоре с CNews назвал прописанные ВТБ расценки адекватными — с учетом фронта заявленных работ.