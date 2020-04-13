Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

Поставки Astra Linux в российские медучреждения

Как стало известно CNews, компания Astra Linux, разработчик одноименной отечественной операционной системы, по итогам 2019 г. поставила почти 24 тыс. лицензий на свою фирменную ОС в российские медицинские учреждения. Это сопоставимо с результатами компании «Базальт СПО», которая ранее отчиталась о поставках медикам более чем 20 тыс. копий своих дистрибутивов за аналогичный период.

Значительная часть поставок Astra Linux пришлась на долю региональных организаций сферы здравоохранения в 37 субъектах России. В частности, эту российскую ОС в прошедшем году приобрели 25 региональных медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ). Учреждения Ставропольского края, Брянской, Воронежской, Тверской, Тамбовской, Курганской областей и Республики Алтай получили от 1 тыс. до 3 тыс. экземпляров продукта. В числе клиентов Astra Linux также МИАЦ Омской области, региональные городские и областные больницы Ярославской области, Владивостока, Нефтеюганска и Сургута.

Приобретенные медиками дистрибутивы установлены как на серверах, расположенных в центрах обработки данных, так и на персональных компьютерах персонала. В данной отрасли, как рассказали CNews в компании, наибольшим спросом пользуется релиз со встроенными сертифицированными средствами защиты информации – Astra Linux Special Edition, но есть запросы и на ОС общего назначения: 11,5% от общего числа поставок в здравоохранение прошлого года приходится на поставки Astra Linux Common Edition, 1% – программный комплекс управления средой виртуализации «Брест», остальные поставки – Astra Linux Special Edition.

Astra Linux подвела итоги поставок лицензий на и свое ПО в медорганизации страны в 2019 г.

Подавляющее большинство поставок/внедрений ОС и других решений Astra Linux осуществляются через сеть федеральных и региональных компаний-партнеров. В рамках медицинской отрасли можно выделить следующих партнеров: ИСА («Информационные системы и аутсорсинг»), «Инфолайн», Softline, Philax, «Хабэко», «Альта плюс».

Почему медики выбирают Astra Linux

Выбор медучреждениями ОС семейства Astra Linux, объясняется выгодными условиями лицензирования и функциональными характеристиками системы – таково мнение самих заказчиков, пояснили CNews в компании. К основным преимуществам лицензирования в Astra Linux причисляют: отсутствие привязки к конкретной машине – если у заказчика меняется ПК, то ему не надо менять лицензию; наличие возможности выбора между физическим и виртуальным рабочим местом; отсутствие разделения на рабочую станцию и сервер – заказчик сам выбирает, что ему нужно, и какие сервисы настроить; лицензия включает техподдержку, которая в кризисный период повышается до «привилегированного» уровня.

Не менее важными факторами, склоняющими чашу весов в пользу выбора этой отечественной ОС, в Astra Linux называют наличие опыта использования системы в стране и присутствие в портфеле разработчика алгоритмов полностью автоматизированного перевода рабочих мест на отечественное ПО с сохранением пользовательских данных и настроек и совместимость ОС Astra Linux с большинством прикладных программ и периферийного оборудования.

Наконец, одну из ключевых ролей при выборе платформы для ИТ-системы любой медицинской организации играет безопасность. Персональные данные пациентов относятся к конфиденциальным сведениям, составляющим врачебную тайну. ОС специального назначения Astra Linux Special Edition включает необходимые средства защиты информации (СЗИ) для обеспечения ее соблюдения.

Здравоохранение остается в приоритете

По словам Ильи Сивцева, генерального директора группы Astra Linux, крайне важно обеспечить медицинские организации независящей от внешних обстоятельств ИТ-инфраструктурой, демонстрирующей стабильную работу в любых условиях.

«В текущей непростой ситуации мы осознаем, что любые вопросы по функционированию медицинских учреждений должны решаться в приоритетном порядке, поэтому бесплатно перевели все МИАЦ и подведомственные организации на "привилегированный" уровень технической поддержки, – отмечает Сивцев. – Они получат обслуживание в режиме "двадцать четыре на семь", высший приоритет при обработке любых обращений, а также выделенного менеджера для оперативного реагирования на все запросы».

В 2020 г. Astra Linux планирует сохранить фокус на системе здравоохранения, продолжив развивать свои продукты с учетом отраслевых задач. Это позволит облегчить интеграцию операционных систем Astra Linux с медицинскими информационными системами (МИС), лабораторными информационными системами (ЛИС) и медицинским оборудованием, считают в компании.

По оценкам аналитического департамента Astra Linux, в рамках национальной программы импортозамещения, модернизации и развития единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2020 г. планируется создать около 250 тыс. рабочих мест для медработников на базе отечественных решений.

Несколько слов об ОС Astra Linux

Astra Linux – UNIX-подобная операционная система, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет компания «Русбитех».

Сегодня Astra Linux существует в двух версиях – Common Edition и Special Edition. Common Edition предназначена для потребителей, а также для среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, она находится в свободном доступе и может быть скачана с официального сайта проекта. Special Edition разработана для государственных и военных предприятий и не распространяется в свободном доступе.

На момент публикации материала ОС Astra Linux Special Edition версии 1.6 имеет сертификаты Минобороны, ФСБ и ФСТЭК.

В мае 2019 г. ОС получила сертификат ФСТЭК использовать систему при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну.

В начале апреля 2020 г. компания сообщила об успешном завершении работ по сертификации ОС по первому уровню доверия к средствам технической защиты информации и обеспечения безопасности информационных технологий в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Полученный сертификат подтверждает право использовать ОС в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные, служебную, коммерческую и иные виды тайн, включая государственную тайну самого высокого уровня секретности – «особой важности».

Сборки Astra Linux Special Edition выпускается под архитектуры «Эльбрус» (релиз «Ленинград»), IBM System Z («Мурманск»), POWER («Керчь), MIPS («Севастополь»), ARM («Новороссийск») и x86-64 («Смоленск»). Каждый из релизов имеет различные сферы применения: к примеру, «Новороссийск» пригоден для мобильных устройств и встраиваемых компьютеров, а «Ленинград» – для вычислительных комплексов «Эльбрус».

В октябре 2019 г. между Astra Linux и китайским технологическим гигантом – компанией Huawei – было заключено соглашение о партнерстве с целью разработки совместных комплексных решений на территории России. На первом этапе сотрудничества компании провели тестовые испытания на корректность работы новейших серверов Huawei Taishan 100/200 2280 с ОС Astra Linux Special Edition.