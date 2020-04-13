В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу

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За исключением Москвы, далее везде

В России с сегодняшнего дня одновременно начали работу два онлайн-сервиса для выдачи цифровых пропусков для выхода из дома во время вынужденной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Одно из них в виде мобильного приложения «Госуслуги стоп коронавирус» авторства Минкомсвязи предназначено для работы во всех регионах страны за исключением Москвы. Оформление цифровых пропусков для жителей Москвы осуществляется совершенно иным способом — через онлайн-сервис mos.ru.

В Минкомсвязи разницу в способах получения цифровых пропусков по всей стране и в Москве объясняют тем, что в столице, которая «первой в России столкнулась с коронавирусом, уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу».

Доступ к оформлению цифровых пропусков для жителей Москвы через официальное мобильное приложение «Госуслуги Москвы» отсутствует. По всем вопросам, связанным с коронавирусом, приложение перенаправляет пользователя на портал mos.ru, где на странице nedoma.mos.ru доступно оформление цифрового пропуска через веб-браузеры мобильных устройств и настольных ПК.

Приложение «Госуслуги стоп коронавирус» для мобильных платформ iOS и Android появилось в магазинах приложений App Store и Play Market. Способа оформления цифрового пропуска через интернет-браузер настольного ПК или ноутбука на момент написания этого материала нет. Поиск по официальному порталу Госуслуг по слову «коронавирус» выдает единственную ссылку на справочную информацию о мерах ответственности за нарушение карантина.

За сутки, прошедшие с момента запуска обоих сервисов, пользователи успели обнаружить ряд уязвимостей и недоработок как у столичного сервиса выдачи цифровых пропусков, так и в приложении Минкомсвязи.

Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 10:00 утра 13 апреля было подано 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу, из них выдано 697 899 рабочих пропусков. Одновременно была зафиксирована бот-атака на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы, сообщили в штабе. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском.

В оперативном штабе также отметили, что система оформления пропусков носит заявительный характер, и напомнили об ответственности за предоставление недостоверных данных. Внесенные данные будут проверяться и в случае предоставления недостоверных данных пропуска будут аннулированы. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным.

Приложение «Госуслуги стоп коронавирус»

Размер приложения «Госуслуги стоп коронавирус» в магазине Play Market составляет 4,3 МБ, последняя версия 1.0.3 была загружена 12 апреля 2020 г. Среди требований приложения – операционная система Android версии 5.0 и выше. В процессе работы приложение запрашивает доступ к скачиванию данных из интернета, полный доступ к сетевым настройкам, управление виброзвонком и запрет на «спящий режим».

«Госуслуги стоп коронавирус» в Google Play Market

В Минкомсвязи назвали приложение «платформенным решением» для организации пропускного режима в регионах России на время самоизоляции. Приложение «не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе Российской Федерации без отдельных решений региональных властей о его применении», отмечается в заявлении Минкомсвязи.

Цифровой пропуск

Помимо оформления цифрового пропуска на выход из дома, приложение также предоставляет другие сервисы в условиях распространения коронавируса – такие как заполнение анкеты для регистрации при постановке на карантин и ускорение прохождения паспортного и таможенного контроля при прибытии в Россию из стран со случаями заболевания 2019-nCoV.

В приложении есть возможность установить статус и заполнить анкету для получения мобильного пропуска на выход из дома. Пропуск в формате QR-кода можно предъявлять сотрудникам правоохранительных органов по требованию как в электронном виде – с экрана мобильного устройства, так и в распечатанном виде.

В приложении можно указать адрес фактического проживания и из списка выбрать цель выхода из дома. Сформированная приложением карточка QR-кодом и «таймером пребывания на улице» предъявляется проверяющему с приложением «Ковид сканер», где отображаются данные о целях и прошедшем времени с момента оформления пропуска. Пользователь приложения должен иметь при себе удостоверяющие личность документы для сверки с данными приложения.

Реализация приложения в версии для Подмосковья

Руководство Московской области объявило о выдаче цифровых пропусков на сайте госуслуг области uslugi.mosreg.ru, по телефону 8-800-550-50-30 или с помощью SMS на номер 0250. Для получения QR-кода предлагается установить приложение «Госуслуги стоп коронавирус» Минкомсвязи.

Произвольное фото в приложении

Как показали первые эксперименты, приложение допускает ввод совершенно произвольных данных в поля адреса пользователя и его фото. Об этом рассказал в своем телеграм-канале программист Дмитрий Артимович. По его словам, приложение сгенерировало QR-код даже после ввода несуществующего названия улицы и произвольного фото без какой-либо верификации. В подтверждение своих слов Артимович опубликовал скриншот расшифровки QR-кода. Кроме того, по его словам, в приложении полностью отсутствует вывод на печатать.

Скриншот расшифровки QR-кода

После выхода из дома приложение должно быть запущенным на протяжении всей поездки, а отключение таймера по ее окончании производится вручную. По данным Минкомсвязи, полученные через приложение QR-коды в Москве работать не будут, однако по уверению руководства Подмосковья, эти коды все же будут работать в Москве, отмечает автор телеграм-канала «Лаборатория Артимовича».

Проверка данных, заявленных пользователем в приложении, на первых порах может быть затруднена, поскольку проверяющие сотрудники полиции вряд ли располагают всеми данными о компаниях и сотрудника, которые имеют право работать. Кроме того, в случае получения пропуска для выхода на работу единственным дополнительным полем является ИНН организации, и возможная проверка заключается лишь в подтверждении факта его существования, отмечает Дмитрий Артимович.

Наконец, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, доступ к приложению в Google Play предоставлялся только с территории Москвы, за пределами столицы возможности его скачать нет, отметил Артимович.

Как организована выдача цифровых пропусков в Москве

Порядок получения и использования цифровых пропусков в Москве, утвержденный указом мэра Сергея Собянина, вводит обязательное их использование с 15 апреля 2020 г., однако оформление доступно уже с 13 апреля.

Получить цифровой пропуск в Москве можно тремя способами: онлайн на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377, отмечается на сайте Минкомсвязи и в заявлении мэрии Москвы.

Как получить цифровой пропуск в Москве

Цифровой пропуск обязателен для передвижения по Москве с использованием личного или общественного транспорта, в том числе, такси, и пока что не требуется для пешего передвижения. Пропуска представлены в трех категориях – для поездок на работу, посещения медицинских учреждений и иных целей.

Пропуск для поездки на работу не выдается если деятельность компании приостановлена и присутствие сотрудника на рабочем месте не требуется. Пропуск выдается до конца апреля, количество поездок по нему не ограничено.

Пропуск для проезда в медучреждение будет разовым на один день, однако их можно оформлять неограниченное количество раз на протяжении недели. Пропуска «для иных целей» действительны в течение дня для поездки до места назначения и обратно.

Виды цифровых пропусков

Без пропуска можно передвигаться со служебным удостоверением военного, чиновника, нотариуса, адвоката, судьи, журналиста, охранника или ребенку до 14 лет (сопровождающий ребенка должен иметь пропуск).

Пропуск, полученный на территории города Москвы, также действует на территории Московской области, отмечается в правилах выдачи пропуска. Для приезжающих в Москву из других регионов также требуется оформление пропуска на сайте mos.ru.

Порядок работы цифрового пропуска в Москве. Источник: Минкомсвязи

Среди изъянов сайта выдачи цифровых пропусков nedoma.mos.ru для москвичей обнаружено использование так называемой «капчи» компании Google.

«Капча» Google на сайте nedoma.mos.ru

Таким образом, информация о посетителях сайта отправляется в США через серверы в странах НАТО, именно за это по официальной версии был заблокирован сайт «Умного голосования», отмечает канал «Лаборатория Артимовича».

Кому запретили работать в Москве и области

Начиная с 13 апреля в Москве и Московской области запрещена работа всех предприятий и организаций кроме органов власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий обороны, космоса, атомной промышленности и критической инфраструктуры.

Для строителей и ремонтников сделано исключение только в сфере медучреждений, транспортной инфраструктуры и аварийных работ. Также запрещена работа каршеринга и компаний, для которых медуслуги не являются профильной деятельностью.