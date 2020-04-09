ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания

ВТБ остыл к «Техносерву»

Как стало известно CNews, ВТБ начал избавляться от активов подконтрольного ему ИТ-интегратора «Техносерв» и уже в апреле 2020 г. может закрыть большую сделку по продаже своей доли в бизнесе данной компании. Об этом редакции рассказали два источника, в разной степени знакомых с ситуацией. По словам одного из них, в банке изменилась политика в отношении целесообразности иметь «карманного интегратора».

По данным ЕГРЮЛ, доля ВТБ в ООО «Группа Техносерв» пока остается неизменной — 40%; ее банк приобрел в июне 2018 г. Кроме того, в залоге у банка до 1 июня 2026 г. находится порядка 50% долей компании, записанных на одного из основателей интегратора — Алексея Ананьева. По данным еще одного источника CNews, эти 50% долей сейчас арестованы по решению суда. Оставшиеся 10% долей числятся за связанным с ВТБ ООО «Мультикарта».

В разговоре с CNews один из источников редакции отметил, что первоначально вхождение ВТБ в состав соучредителей «Техносерва» подразумевало корпоративное управление совместно с Алексеем Ананьевым. Однако после того, как сотрудничество с экс-владельцем интегратора у банка не сложилось, трансформация корпоративной структуры была предрешена.



На уровне «дочек» «Техносерва» структура владения активами уже начала меняться — в пользу недавно созданной организации ООО «Сирокко диджитал», которая подконтрольна ВТБ лишь на 30,5%, а на 69,5% принадлежит гендиректору этой структуры Юлии Манкос.

Так, 30 декабря 2019 г. к «Сирокко диджитал» перешла 82,4-процентная доля «Группы Техносерв» в ИТ-компании «Рексофт» (ООО «Группа Рексофт»). А чуть позже, 16 января 2020 г. к «Сирокко диджитал» перекочевала и 100-процентная доля «Техносерва» в ООО «Техносерв менеджмент». По информации CNews, сделки носили коммерческий характер.

ВТБ нашел нового партнера для развития бизнеса «Техносерва», уступив ему часть активов

Недюжинный интерес к бренду «Техносерва» новоявленного владельца его активов подтверждается и тем фактом, что «Сирокко диджитал» в один день 30 декабря 2019 г. зарегистрировала четыре новых юрлица, в названии которых присутствует характерное сочетание букв «ТС» («Техносерв»): ООО «ТС-сервис», ООО «ТС-финтех», ООО «ТС-иннотех» и ООО «ТС цифровые технологии».

Кроме «ТС-сервиса» все остальные организации зарегистрированы на территории инновационного центра «Сколково». По сведениям источника CNews, на уровне «ТС-иннотеха» определенная бизнес-активность его владельцами уже запущена.

Гендиректором «ТС-сервис» заявлен Андрей Ершов, выходец из «Энвижн», который с октября 2019 г. возглавляет группу «Техносерв». Гендиректором остальных трех структур заявлен Олег Золотых, которого «Контур.фокус» распознает как топ-менеджера Luxoft в России — экс-гендиректора двух юрлиц и ликвидатора еще двух юрлиц компании.

Что же касается предполагаемого отказа ВТБ от самой идеи иметь одного карманного интегратора для большей части своих ИТ-проектов, то это находит косвенное подтверждение в двух последних сверхмасштабных тендерах ВТБ на доработку ПО. Так, в ходе 15-миллиардной закупки услуг разработчиков софта на Java банк сообщил CNews о желании подписать по итогам процедуры договоры сразу с 10 подрядчиками. В аналогичном шестимиллиардном тендере ВТБ поделился с «Ведомостями» стремлением подписать до шести договоров. При этом, по данным CNews, как минимум на первый из этих тендеров «Техносерв» даже не подал заявки.

В «Техносерве» прокомментировать CNews ситуацию отказались, пояснив что это прерогатива ВТБ.

Комментарии ВТБ

Обратившись за разъяснениями в ВТБ, CNews получил ответ следующего содержания (приводим его полностью).

«На текущем этапе менеджмент “Техносерва” разрабатывает новую бизнес-стратегию ИТ-холдинга. Цель стратегии — обеспечение клиентов и развитие бизнеса как с существующими клиентами, так и в новых отраслях экономики. В соответствии с новой стратегией развития группы и задачами меняется и корпоративная структура. При этом ВТБ остается стратегическим партнером компании.

У ВТБ длительная история успешного взаимодействия с компанией “Сирокко технолоджи” (материнская структура “Сирокко диджитал”; — прим. CNews). Именно поэтому мы выбрали “Сирокко” в качестве партнера для дальнейшего развития бизнеса ИТ-интегратора. Мы по-прежнему видим большой потенциал в дальнейшем сотрудничестве с ГК “Техноверв” и развитии проектов компании.

В настоящий момент доля ВТБ в ООО "Группа Техносерв" остается неизменной — 40%, мы бы предпочли не комментировать дальнейшие корпоративные действия».

Что известно о «Сирокко»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сирокко диджитал» было зарегистрировано в Москве 16 октября 2019 г. с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Юлия Манкос непосредственно владеет в нем 0,1% долей, а 69,% долей — через ООО «Сирокко технолоджи».

Последняя из упомянутых организаций была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 26 ноября 2015 г. На данный момент Юлия Манкос его единственный соучредитель. Однако до 27 октября 2017 г. 100-процентным учредителем и гендиректором был Алексей Бушуев.

По итогам 2018 г. «Сирокко технолоджи» отчиталось о выручке в 16,1 млн руб. при показатели чистой прибыли в 2,7 млн руб. За этот год по данным ФНС в ней в среднем работало семь человек.

В базе «Контур.фокус» за этой организацией числится шесть госконтрактов на общую сумму в 83,7 млн руб. Заказчики — ВТБ и подконтрольная ему структура. Все договоры были заключены с организацией безальтернативно — как с единственно возможным поставщиком.

Названия закупок касаются решений под брендом «Бриз», продукта другой «дочки» «Сирокко технолоджи» — ООО «Бриз технологии». Она старше своей материнской структуры; была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 12 ноября 2009 г. На ее сайте сообщается, что компания занимается проектированием и внедрением систем дистанционной и бесконтактной оплаты проезда на общественном транспорте, платежных сервисов в парковочных системах, бесконтактных решений для банков и пр. На данный момент компания находится в процедуре банкротства.

Корпоративных сайтов «Сирокко технолоджи» и «Сирокко диджитал» поисковые системы не находят.

Представители ВТБ не ответили на вопрос CNews о том, кто такая Юлия Манкос. Никто из источников CNews, близких к ситуации, сведениями об этой женщине не располагает. Один из собеседников редакции предположил, что она напрямую не связана ни с ВТБ, ни с «Техносервом».

Сколько может стоить «Техносерв»

Для «Техносерва» совсем недавно завершилась затяжная черная полоса, и в середине марта 2020 г. компания впервые за два года рассказала CNews о своих бизнес-показателях. Общий размер выручки «Техносерва» по итогам 2019 г. составил 26,5 млрд руб. По результатам 2018 г. компания публиковать финансовые результаты не стала. По итогам 2017 г., до проблем и перемен, выручка компании была на уровне 50,8 млрд руб.

На основании этой отчетности аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын в разговоре с CNews заявил, что сейчас рыночную стоимость компании можно было бы оценить в 12-18 млрд руб.

По мнению Делицына, обрушившийся курс рубля на эту оценку влиять не должен, поскольку главные клиенты компании — российские банки и российское государство.

«Приобретение “Техносерва” иностранным инвестором маловероятно, приобретение другим российским интегратором или банком — возможно, — считает аналитик. — На сам бизнес компании дешевый рубль влияет скорее отрицательно, поскольку оборудование закупается за рубежом, и если приобретается лицензионный софт, то поставщики, скорее всего — это тоже зарубежные компании».

Влияние пандемии коронавируса Делицын оценивает как многостороннее. «С одной стороны снижение деловой активности на бизнес интеграторов влияет отрицательно, — рассуждает он. — С другой стороны, их клиенты — это не кафе и турагентства, которые закрываются, а банки и крупные корпорации, у которых объем заказов на ИТ-решения скорее вырастет. У банков точно вырастет, а для компании это основной клиент».

По заверению Делицына, как правило, мультипликатор к выручке интегратора при его оценке составляет единицу. «Однако учитывая сложное положение компании, резкое падение ее выручки за три года и другие осложнения, мы применили дисконт 30%», — поясняет он.