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Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Яков Тебеньков, экс-директор проектов «Цифровой экономики» в «РТК-ЦОД» назначен и. о. директора ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации». В его обязанности отныне входит совместная с Минкомсвязи реализация цифровой трансформации федеральных органов.

Назначение для ускорения цифровизации органов власти

Подведомственное Минкомсвязи федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ) объявило о том, что на должность исполняющего обязанности директора предприятия назначен Яков Тебеньков. Официальное заявление о кадровых перестановках опубликовано на сайте ЦЭКИ.

До назначения и. о. главы ЦЭКИ Тебеньков занимал должность директора по проектам национальной программы «Цифровая экономика» в компании «Ростелеком — центры обработки данных» («РТК-ЦОД»), дочерней компании «Ростелекома». До этого должность директора ЦЭКИ с начала 2019 г. занимал Павел Буяджи.

Под руководством Тебенькова ЦЭКИ совместно с Минкомсвязи займется реализацией программы цифровой трансформации федеральных органов власти и ведомств, говорится в сообщении ЦЭКИ.

Функции ЦЭКИ

ФБГУ ЦЭКИ было создано в 2015 г. и пришло на смену ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации», который также находился в ведении Минкомсвязи.

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Яков Тебеньков, и.о. директора ФБГУ ЦЭКИ

В список задач ЦЭКИ, помимо анализа планов информатизации федеральных ведомств, также, в частности, входит координация и согласование планов региональной информатизации федеральных ведомств.

«Ведомствам нужно оперативно реализовать ряд мер, которые позволят россиянам эффективно и быстро взаимодействовать с государством, — отмечает Яков Тебеньков. — ЦЭКИ выступит центром компетенций по применению ИКТ в органах власти для реализации программ цифровизации отраслей экономики, а также обеспечит организационно-техническое, экспертно-аналитическое сопровождение Минкомсвязи».

В рамках программы цифровизации федеральных органов ЦЭКИ вместе с Минкомсвязи планирует внедрять «принципиально новые подходы к планированию государственными органами затрат на информационные технологии», говорится в заявлении организации.

Напомним, в начале 2020 г. CNews рассказал о заявленном на сайте госзакупок тендере ЦЭКИ со стартовой ценой 129 млн руб. на информационное сопровождение и освещение хода реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». Срок исполнения контракта — до конца 2020 г. В конце января 2020 г. CNews также рассказал о том, что ЦЭКИ параллельно запустил проект создания информационной системы «управления проектами и контрактами» (ИС УПК), главным предназначением которой было заявлено управление ходом реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». Тендер со стартовой суммой 96 млн руб. в формате открытого электронного конкурса был запущен ЦЭКИ 31 декабря 2019 г. В марте 2020 г. обе закупки были отменены заказчиком.

Вчера, 8 апреля 2020 г. Минкомсвязи представило разработанный в ЦЭКИ проект постановления Правительства, отменяющего постановление №365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов». В проекте нового постановления изложены правила и методики оптимизации планирования расходов на информатизацию, повышения эффективности создания и использования ИКТ в государственных органах.

В конце 2019 г. в рамках CNews Forum директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Василий Слышкин, курирующий ЦЭКИ, рассказал CNews о грядущих переменах в процедурах координации. Вносимые Минкомсвязи изменения в нормативные документы, касающиеся традиционно проблемной координации министерством информатизации в госорганах, предположительно сократят реальные сроки согласования запланированных ведомствами ИТ-мероприятий как минимум на один-два месяца.

В середине марта 2020 г. CNews сообщал о том, что Василий Слышкин возможно будет назначен на должность заместителя министра связи Максута Шадаева.

Яков Тебеньков: биографическая справка

Яков Тебеньков окончил Уральский государственный технический университет (УГТУ) в 1998 г. по инженерной специальности. В 2003 г. получил там же второе высшее образование по специальности инженер-экономист.

На протяжении 2008-2010 гг. занимал должность заместителя гендиректора по телекоммуникациям и связи в «Сбсистем», в 2010-2011 гг. руководил департаментом операционной деятельности в энергетической компании «ЕЭС-Гарант». В 2011-2012 гг. занял пост заместителя гендиректора по развитию в «Метростандарте».

В 2012-2018 гг. Яков Тебеньков работал в должности заместителя директора департамента координации информатизации в Минкомсвязи России. В 2018-2020 гг. занимал должность директора по проектам программы «Цифровая экономика» в «РТК-ЦОД».

Скандалы вокруг ЦЭКИ

В начале 2019 г. CNews подтвердил ранее представленную информацию о том, что исполняющим обязанности гендиректора стал Павел Буяджи, до этого занимавший пост замруководителя дирекции B2B в «Сбербанке-АСТ». Смещенный им экс-гендиректор Роман Урнышев, пробывший главой ЦЭКИ с июня 2016 г., покинул Центр, а вместе с ним ЦЭКИ покинул и его первый заместитель Петр Шуленков.

В конце декабря 2018 г. CNews писал о том, что отставка Урнышева могла иметь ряд веских нелицеприятных причин. По данным источников редакции, один из аспектов его управленческой активности стал предметом интереса МВД, которое в течение нескольких месяцев осуществляло в его отношении доследственную проверку.

В конце 2018 г. CNews сообщил о затягиваемом более года возбуждении уголовного дела о вскрытии служебной электронной почты сотрудников ЦЭКИ. Инцидент имел отношение к факту вскрытия 16 февраля 2017 г. электронного почтового ящика на рабочем компьютере уволенной сотрудницы отдела кадров с ведома Романа Урнышева, в то время занимавшего пост директора ЦЭКИ. Договор с ней был расторгнут в одностороннем порядке 10 января 2017 г. К моменту вскрытия ее почты экс-сотрудница вела с руководством ЦЭКИ два судебных разбирательства — о незаконном дисциплинарном взыскании и незаконном увольнении.

Вчера, 8 апреля 2020 г. стало известно, что Роман Урнышев занял пост советника Эдуарда Лысенко, руководителя департамента ИТ Москвы (ДИТ).

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