США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти

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В нескольких штатах США ведутся поиски специалистов в языке программирования COBOL для обновления ПО, используемого в системе занятости – из-за роста числа безработных на фоне пандемии коронавируса она перестала справляться с нагрузкой. Успехом поиски пока не увенчались – COBOL, по оценке Tom’s Hardware, входит в список мертвых языков, и знающих его программистов почти не осталось.



Государству нужны программисты

Власти американского штата Нью-Джерси начали поиски программистов, знающих язык COBOL, из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки на старые ПК в американской системе занятости. Как пишет The Register, специалистам потребуется обновить программное обеспечение на мейнфреймах 40-летней давности, которые перестали справляться с нагрузкой, резко выросшей на фоне увеличившегося числа безработных из-за пандемии CoVID-19.

По словам комиссара Министерства труда и рабочей силы Нью-Джерси Роберта Азаро-Анджело (Robert Asaro-Angelo), объем запросов на получение пособий по безработице в масштабах всего штата подскочил на 1600% за последние несколько недель. Губернатор штата Фил Мерфи (Phil Murphy) подтвердил это, уточнив, что в течение последних семи дней количество таких заявок перевалило за 206 тыс., а за последние две недели их было, в общей сложности, свыше 362 тыс. по всему штату.

Фил Мерфи добавил, что половина поступающих заявок обрабатывается с существенным опозданием, и для этого ему и нужны специалисты по COBOL – необходимо модернизировать ПО мейнфреймов. Однако найти таких программистов властям непросто.

Устаревший язык программирования

COBOL (сокращение от COmmon Business Oriented Language) входит в число старейших языков программирования в мире, первая его версия увидела свет в 1959 г. Один и его соавторов, Джин Саммет (Jean Sammet), как сообщал CNews, умерла в 2017 г. в возрасте 89 лет.

61-летний язык программирования, по данным ресурса Tom’s Hardware, считается мертвым, к тому же он был исключен из состава курсов большинства современных вузов несколько десятилетий назад. Непопулярность языка, созданного в первую очередь для разработки бизнес-приложений – это основная причина, по которой властям штата Нью-Джерси придется приложить немало усилий для поиска специалистов, разбирающихся в нем. Специалисты Tom’s Hardware полагают, что Филу Мерфи потребуется искать их среди пенсионеров, готовых помочь стране бесплатно, поскольку настоящих профессионалов, знающих COBOL, осталось крайне мало, и, по их оценке, они получают $55-$85 в час.

Найти специалистов по COBOL среди молодых программистов будет непросто

Проблема нехватки знающих COBOL программистов затронула не только Нью-Джерси. В штате Коннектикут власти тоже ищут специалистов по этому языку, притом в этом случае поиск ведется совместно с чиновниками еще трех штатов. Tom’s Hardware пишет, что их усилия, как и в Нью-Джерси, к успеху пока не привели.

Дорогостоящий апдейт

Согласно опросу Computer Business Review, проведенному в I квартале 2020 г., с проблемой необходимости модернизации ПО в настоящее время сталкиваются 70% компаний, по тем или иным причинам до сих пор использующим программы, написанные на COBOL. Точное количество таких предприятий неизвестно, но, по информации Reuters, во всем мире в 2020 г. используется 220 млрд строчек кода этого языка.

COBOL активно применяется не только в системах занятости, но и в финансовых организациях. На 61-летнем языке написано 43% приложений, используемых в банковских сферах, и 95% банкоматов по всему миру в тех или иных масштабах используют созданное с его помощью ПО.

К числу причин, по которым организации не спешат отказываться от COBOL и переходить программы, созданные при помощи актуальных языков программирования – это дороговизна обновления. На своем примере это доказал Банк содружества Австралии, решившийся на полную замену всех приложений, написанных на COBOL.

Представители банка сообщили, что переход на новое ПО занял пять лет – он проходил в период с 2012 по 2017 гг. Размер затрат на это крупномасштабное мероприятие известен – апдейт обошелся банку почти в $750 млн.